-- Reaccionan por candidatura de Cruz --Semana de definición para Marco y Borruel

EXPECTATIVA.- Hay expectación por conocer lo ofrecido por el gobernador Javier Corral, de compartir información sobre el contexto del video con las declaraciones del Notario Público No. 4 Luis Raúl Flores y su actuación, relativas al desconocimiento que hizo de la certificación de supuestos recibos de la “nómina secreta” del exgobernador que, según se ha dicho, involucraban a la alcaldesa con licencia Maru Campos y al secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno.

EXPECTATIVA I.- La información, según lo publicó Corral Jurado, se dará a conocer través de las redes sociales de gobierno del estado este martes a las 18:00 horas, pues en su consideración ese video tiene relevancia dentro del marco de la Operación Justicia para Chihuahua.

SORPRESAS.- Las declaraciones del Notario No. 4 fueron calificadas por el mandatario como "sumamente delicadas" para la trascendencia y credibilidad de la función notarial y para la base jurídica de la delegación de la función pública. Se ha comentado que en el contenido de la transmisión seguramente habrá algunas sorpresas.

REUNIÓN.- Ayer la candidata del PAN por la gubernatura, Maru Campos, sostuvo una reunión de trabajo con el candidato panista por la alcaldía de Juárez, Javier González Mocken, en un reconocido restaurante del Centro Histórico de la capital; a lado los operadores de cada candidato también discutían varios temas relativos a la campaña que se avecina. Se prevé que Maru apoye con todo a González Mocken y viceversa.

FRONTERA.- El aspirante a la alcaldía juarense, Gabriel Flores, está sumamente furioso por los acuerdos que se hacen en los “oscurito” en Morena en la frontera, y es que sin previo aviso le pusieron la candidatura del senador Cruz Pérez Cuéllar, aún y cuando ya se la habían prometido a Gabriel y éste le invirtió mucho dinero de su bolsa –dicen- y comenzaba a adquirir compromisos con algunos “patrocinadores” del empresariado juarense.

FRONTERA I.- Todo parece indicar que Pérez Cuéllar, sin ser militante de Morena y sin haberse disculpado por todo el proceso jurídico que siguió en contra de la Comisión Organizadora de Elecciones y la de Encuestas de ese partido, será quien pelee fuertemente por la candidatura por esta ciudad fronteriza.

FRONTERA II.- No podemos olvidar que fue el propio candidato guinda a la gubernatura, Juan Carlos Loera de la Rosa, quien aseguró en más de una ocasión que a los Pérez Cuéllar, refiriéndose a Cruz y a Alejandro, no los quería ver “ni cerquita” del partido Morena, suficiente le habían dado con la senaduría, por ello -aseguran- la molestia no solamente cae en Gabriel Flores, sino, principalmente, en Loera.

CAPITAL.- Esta semana será crucial para Carlos Borruel y Marco Adán Quezada, quienes buscan la candidatura de Morena por la alcaldía capitalina; mientras eso sucede, fuentes aseguran que empiezan a hacer una especie de acuerdo, con el objetivo de que los dos terminen compitiendo por las siglas morenistas, aquí en la ciudad de Chihuahua.

CAPITAL I.- Se supone que el acuerdo va en el sentido de que de salir Carlos Borruel candidato a la alcaldía, Marco Adán estaría buscando el Distrito 8 federal; de ser Marco el abanderado, Borruel iría por el Distrito 6 federal. Aunque quienes conocen a estos dos viejos lobos de mar se atreven a decir que cualquiera podría dar pelea en alguno de los dos distritos ya referidos.

SÍNDICO.- Hay quienes aseguran que el actual síndico capitalino ha sostenido pláticas con Morena para abanderar la misma candidatura y buscar reelegirse, hecho que se antoja difícil, pues el propio síndico ha manifestado que podría jugar con el que sea, menos con la 4T; al menos con Movimiento Ciudadano los diálogos van avanzados.

REGISTRO.- Todo indica que entre hoy y mañana el empresario Sergio Carrillo estará registrándose en el PRI por la candidatura a la alcaldía de Chihuahua, desde el pasado fin de semana iba hacer lo propio, pero por diversos temas no se concretó. Quienes conocen a Carrillo saben que no anda con medias tintas y que es genuina su intención por competir.

MENSAJE.- Ayer por la tarde el gobernador Javier Corral presentó ante la comunidad juarense y de esa región un mensaje alusivo a los compromisos cumplidos de su administración con esa frontera, como parte de su Cuarto Informe de Gobierno. Al inicio de esa ceremonia Corral Jurado pidió guardar un minuto de silencio por el fallecimiento del empresario de televisión Arnoldo Cabada de la O, concesionario de Canal 44 y padre del alcalde Armando Cabada Alvídrez.

FGR.- Llamó la atención que el gobernador agradeciera la presencia del delegado de la Fiscalía General de la República, Ramón Ernesto Badillo, dependencia de la que dijo sigue en coordinación con las autoridades estatales como característica de su autonomía, a pesar de que el Gobierno Federal abandonó las mesas de seguridad con el estado.