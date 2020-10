--Reafirman a Pablo Héctor en el TSJ, ¿y Ramírez? --Irregularidades de 20 mdp en la CES --Se mueven números de preferencias al 21

PLANCHADA.- La reelección del presidente Pablo Héctor González al frente del Tribunal Superior de Justicia estaba más que “planchada” para que se diera de esa forma, pues de todos era conocido que seguiría al frente del cargo y la sesión del Pleno se convirtió sólo en un requisito de 20 minutos de duración.

PLANCHADA I.- No surgió algún interesado por buscar la presidencia, todos votaron por el mismo nombre y así le otorgaron tres años más al magistrado Pablo Héctor para que continuara con su proyecto de trabajo en el poder Judicial.

DESAPARECIDO.- Esperemos que este nuevo periodo del presidente del TSJ sirva para dar una capacitada a los jueces locales, para que puedan emitir resoluciones de manera eficaz que termine con la “puerta giratoria” en el estado y, de paso, buscar finalizar la controversia de la selección de jueces; y ya con ganas de trabajar, que resuelva el tema del exmagistrado Jorge R. A. que sigue sin aparecer.

DESAPARECIDO I.- Por cierto el exmagistrado no ha aparecido, luego de que se dio a conocer que el Juzgado Octavo de Distrito revocó los efectos de suspensión provisional, luego de que fuera acusado de enriquecerse de forma ilícita por algo así de 10 millones de pesos, según lo detectó la Fiscalía General del Estado.

DESAPARECIDO II.- Dicen que el fondo del asunto no es el delito que cometió el exmagistrado, de mover mucho dinero de forma irregular, sino que es pieza clave para que declare sobre la corrupción que encabezó el exgobernador César Horacio.

FRENA.- Es cierto que como decía Castillo Peraza, las plazas llenas no votan, pero imaginar una movilización de la envergadura que llevó a cabo Frena el pasado domingo, era imposible, cuando los integrantes de la 4T no dejaban de enarbolar sus 30 millones de votos.

CUENTAS.- La Policía de la Ciudad de México informó que los marchistas fueron 5 mil. El comité central de Frena reportó que 180 mil. Ni tanto que queme al santo ni tan poquito que no sirva para agarrarle la palabra al Presidente, quien debería darse cuenta que a dos años y medio de mandato la realidad ha cambiado.

BALADRONADA.- Y así pensar mejor antes de hablar, porque sin duda, los de Frena le tomaron la palabra, cuando señaló que: “En mi caso, a la primera manifestación de 100 mil y que yo vea que en las encuestas ya no tenga apoyo, (me voy) a Palenque, Chiapas, ni siquiera espero la revocación del mandato; ahí nos vemos, porque tengo principios, porque tengo ideales”.

BALADRONADA I.- Claro que un día después de la manifestación el discurso cambió y el presidente respondió: “No coman ansias, esperen las elecciones y revocación de mandato”.

ELECCIONES.- Y así inició el año electoral, con los morenistas totalmente enfrentados y una oposición que todavía no ata ni desata, mientras hay ciudadanos movilizados de la forma en que antes los hacía la izquierda.

CONSIGNA.- Peligroso para el presidente que la única consigna de Frena sea echarlo de Palacio Nacional, sobre todo después de tantas declaraciones de que dejaría el poder si se lo pidieran, pero la realidad se verá en las próximas elecciones de junio.

PULVERIZADO.- Y con una oposición sin disposición a ceder ni un espacio, como si tuviera el triunfo en las manos, lo que dificulta casi por completo las alianzas, a ver si el próximo año no volvemos a vivir la victoria de Morena con un voto pulverizado de la oposición.

DENUNCIA.- Hoy le llevarán al fiscal general César Augusto Peniche una denuncia por 20 millones de pesos, por supuestas irregularidades en la Comisión Estatal de Seguridad, donde dicen hubo algunos procedimientos ilegales que presuntamente distrajeron algunos morlacos, según concentra la denuncia.

DENUNCIA I.- Dicen que alrededor de las 10 horas, el político Fermín Ordóñez acudirá a la Fiscalía General a presentar la denuncia, pretende ir con el titular, sin embargo éste último estará encabezando una campaña de vinculación para recibir denuncias en Juárez, que por cierto es el municipio de su interés para competir el 21.

DENUNCIA II.- Dentro de los datos que pretende demostrar el excandidato a síndico es que el actual secretario de Salud, Eduardo Fernández, cuando fungía como administrador de la Fiscalía General del Estado, y Gustavo Madero, quien fungía como coordinador de Gabinete, hicieron algunos movimientos irregulares por unos 20 millones de pesos.

MOLESTIA.- Veamos qué respuesta y qué tan fundamentada está la denuncia de Fermín Ordóñez. Eduardo Fernández ha sido acusado en repetidas ocasiones de haber cometido irregularidades, principalmente cuando colaboraba en la Secretaría de Hacienda y posteriormente en la Fiscalía General del Estado.

MOLESTIA I.- Actualmente colabora como secretario de Salud, pero esto generó irritación entre el sector, ya que el compromiso que había prometido Javier Corral era nombrar a un especialista en este cargo.

MOVIMIENTO.- En el arranque del proceso electoral local, los nombres y los porcentajes se mantienen en el mismo comportamiento, aunque de acuerdo con la reciente encuesta de Mitofsky, la de septiembre, refleja que por primera vez en los sondeos de este año, Morena se ubica por debajo del Partido Acción Nacional, en la intención del voto hacia la gubernatura.

MOVIMIENTO I.- En esta variable el PAN alcanza un 29%, Morena 26.2%, el PRI un 10.8%, mientras que el resto de los partidos no alcanzan los dos dígitos y con 20 puntos de los ciudadanos que aún no tienen una definición, pero que paradójicamente se convertirá en factor el día de la elección.

TURISMO.- En la frontera nos dicen que llamó muy fuerte la atención el hecho de que el aspirante de Morena Rafael Espino de la Peña, en reunión con hoteleros, haya retomado la Ley de Turismo Médico, autoría del diputado Misael Máynez Cano, quien además dirige la agrupación política Chihuahua Líder.

TURISMO I.- El hecho generó varias lecturas, primero la posibilidad de que esta iniciativa se retome por el morenista y se convierta en uno de los proyectos de gran calado para la reactivación económica de la entidad, tomando en cuenta que tanto la frontera como la capital tienen vocación médica, infraestructura suficiente y un muy buen nivel en especialidades.

TURISMO II.- Por otra parte, reactivaría el sector hotelero, el restaurantero, el de transporte y las proveedurías de estos sectores.

TRANQUILOS.- Desde luego que en la otra lectura ya se conoce que en política no hay coincidencias, por lo no se descarta una alianza de facto entre Espino y Chihuahua Líder, de Máynez, pero lo más importante es no comer ansias, ya que ni siquiera se han definido las candidaturas, cuidado con las apuestas.