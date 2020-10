-- Recrudecen operativos vs virus mortal-- Entre reuniones y candidatos

OPERATIVOS.- Inició una nueva etapa en los operativos preventivos anti-Covid, célula mixta que está en operaciones desde el pasado mes de marzo cuando se inició con la semaforización, pero ahora, se intensificaron las acciones, dada la gravedad de contagios y decesos por este apocalíptico virus, que poco a poco ha ido penetrando miles de hogares chihuahuenses.

OPERATIVOS.- Se tuvo una reunión con mandos de seguridad estatal y de los municipios para que se integren a los operativos que serán comandados por Gobernación Estatal en una fuerza sin precedentes, como debería de ser, se insiste, dada la crisis de salud por la que atraviesa el estado grande.

COMBATE.- Los esfuerzos que realizará Gobierno del Estado, comandados directamente y personalmente por el mandatario estatal Javier Corral Jurado, quién ratificó ser el comandante en jefe del ejército gubernamental y de salud que seguirá dando la batalla, pero también hay que decirlo, un batallón de enfermeros y médicos se encuentran ya colapsando, dada la irresponsabilidad de miles de chihuahuenses que no han acatado las recomendaciones.

CANDIDATO.- En otro orden de ideas, el senador Gustavo Madero ha mantenido una agenda muy apretada en el estado de Chihuahua, pues está tocando puertas y buscando apoyo político entre los diferentes actores relacionados con Acción Nacional, según dicen entre los corralistas, que las ordenes desde arriba son, cerrar filas en torno a la candidatura maderista.

REUNIONES.- Lo que no queda claro, es porqué Gustavo Madero se ha visto orillado a buscar el apoyo de los líderes de Movimiento Ciudadano, si bien, estos partidos podrían en coalición, pero aún no hay nada sobre la mesa, ¿será que Madero siente que no le alcanza con lo que tiene, por ahora?

REUNIONES I.- Por cierto, el congresista se ha visto obligado a reunirse con políticos a los que en el pasado no trató muy bien, por lo que no deberá confiar en que le brinden su apoyo, aún y cuando de dientes para afuera le han mencionado su respaldo.

ACUERDOS.- Este fin de semana y a propósito de coaliciones y alianzas, el dirigente estatal tricolor Omar Bazán, tuvo reuniones de acuerdos con José Luis "Chero" Acosta, presidente del PRD y el empresario Luis Manuel Medel Sánchez, con quienes asegura se va trazando el camino para posibles alianzas; ya en la antesala del proceso electoral van estudiando los posibles escenarios.

INFORME.- Por cierto, este próximo sábado el diputado Bazán estará presentando vía redes sociales su segundo informe legislativo, quienes conocen del operativo, la apuesta del equipo tricolor es que dicho informe sea el más visto de los diputados así como de los pre candidatos a la gubernatura, por ello ya se encuentran haciendo acciones proselitistas.

LLAMADO.- El consejero estatal de Morena, Hugo González, sigue con las tareas y acciones de convocatoria a unidad al interior de su partido, luego de la división que se ha generado por el apoyo a diferentes aspirantes a la gubernatura y recientemente por la elección a la presidencia nacional del partido guinda, recordemos fue el creador de un “ideario” con el que buscan ir cerrando filas.

REPRESENTANTES.- Y ahora con la llegada de Mario Delgado como presidente del CEN del Morena, propondrá al Comité Ejecutivo Nacional del partido que emitan una convocatoria la primera semana de noviembre para las encuestas abiertas donde se elegirán a los representantes estatales de los comités donde habrá elecciones a gubernatura en 2021, como por ejemplo Chihuahua.

BISAGRA.- Quizá no se dio cuenta, pero el diputado federal del PAN, Miguel Riggs, publicó al finalizar la semana una encuesta donde si bien es cierto lo coloca en primer lugar de preferencias por la alcaldía de Chihuahua, indirectamente le dio “shampoo” a Fermín Ordoñez, aspirante independiente, pues en la encuesta sale en segundo lugar, pero muy cerca de Riggs.

BISAGRA I.- Sin hacer mucho ruido, Ordoñez intenta ser la bisagra en la elección por la presidencia municipal de Chihuahua, aún no se define si ira por algún partido, o si seguirá como independiente; lo que sí es que de no ser candidato por la alcaldía buscará con todo una diputación, lo que sea y dadas las últimas encuestas lo colocan en la jugada, inclusive por encima de otros partidos.