--Reforma a la Constitución local, ¿legado histórico? --Bonilla asume liderazgo en asociación de alcaldes

REFORMA.- Ayer iniciaron los trabajos para llevar a cabo una reforma integral a la Constitución Política del Estado, un hecho sin precedente en casi 30 años, por ello el legado histórico que la bancada del PAN –coordinados por su líder Mario Vázquez Robles— trata de dejar es la base de un Chihuahua moderno, próspero, fuerte y consolidado como un referente nacional. Al menos, ése –se asegura— es el propósito.

REFORMA II.- No obstante, aún suena etéreo ya que no se ha pasado de las generalidades a los pormenores, de modo que hasta ahora se sabe de los principales temas a analizar: Derechos humanos; democracia y participación ciudadana; gobierno abierto; paridad e igualdad sustantiva; derecho al buen gobierno; desarrollo social; derecho a la salud; derecho de los pueblos y comunidades indígenas; seguridad y justicia; fiscalización y combate a la corrupción; medio ambiente, ecología sustentable y desarrollo; desarrollo económico e innovación; organismos constitucionales autónomos.

LEYES.- De igual manera, el paquete proyecta la creación del siguiente marco jurídico: Una nueva Ley Orgánica del Poder Legislativo; Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado; Ley de Justicia Electoral; Ley Orgánica Municipal del Estado de Chihuahua; Ley de Pensiones Civiles del Estado; Ley de Juicio Político y Declaración de Procedencia, así como la Ley de Consulta sobre Pueblos y Comunidades Indígenas.

CONSENSO.- ¿Qué significará todo lo anterior para el ciudadano? Buena pregunta. Y sí, será un reto el análisis, las propuestas y el consenso no sólo entre los congresistas, sino los tres poderes en la entidad, como lo expuso ayer el secretario de Gobierno, César Jáuregui, en representación de la gobernadora María Eugenia Campos.

EMBAJADA.- En el primer día de la gira de la mandataria estatal Maru Campos en Washington D.C. destacó la reunión con el embajador de México en Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán, así como un encuentro con empresarios para consolidar la exportación de productos locales a ese país y la promoción de la gastronomía chihuahuense.

EMBAJADA II.- Con la jefa del Ejecutivo Estatal viajaron también, María Angélica Granados Trespalacios, secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, así como el secretario de la Coordinación del Gabinete Estatal, Luis Gerardo Serrato Castell, quienes serán los encargados de dar seguimiento a los compromisos suscritos con el vecino del norte.

CANACO.- Hoy en la tarde, el empresario Fernando Mares reunirá a los ex presidentes de la Cámara Nacional del Comercio capítulo Chihuahua, con quienes compartirá el pan y la sal en un reconocido restaurante del Centro Histórico. Mares Delgado aspirante a presidir la silla, que en próximos días dejará Edibray Gómez Gallegos, ha sostenido una intensa agenda de trabajo al interior y exterior de la Cámara, sumando voces y apoyo de los socios.

SEGURIDAD.- El alcalde capitalino Marco Bonilla Mendoza fue designado como responsable de la cartera de seguridad de la Asociación Nacional de Alcaldes A.C. (ANAC), luego de que la Mesa de Seguridad Regional lo designó como el encargado ante los indicadores obtenidos en materia de seguridad, que han ido a la baja, durante la actual administración pública local.

ENLACE.- En días pasados también fue nombrado por la misma Asociación como titular de la vicepresidencia de Enlace Legislativo de Alcaldes para representar ante senadores y diputados federales, a todos los alcaldes panistas del país.

SUMA.- La agrupación México Republicano, que busca convertirse en un partido político local, anunció la integración de Horacio Echavarría, ex subsecretario de Educación y ex director de SEECH, como secretario del Consejo Consultivo de México Republicano capítulo Chihuahua. El anuncio estuvo a cargo del dirigente estatal de la asociación política, Juan Carlos Hernández, quien en las últimas semanas se ha encargado de sumar perfiles y cuadros, que todo indica abonarán a dicho proyecto.

VERDE.- El delegado del CEN del Partido Verde Ecologista de México en la entidad, Ricardo Colorado Seira, ratificó que en la pasada asamblea de su partido, realizada el 15 de diciembre, fue electa por unanimidad Patricia Borunda, como secretaria general del Verde en Chihuahua.

REVANCHA.- Lo anterior, lo declaró el dirigente luego de que la ex diputada y ex dirigente del PVEM, María Ávila Serna, indicó que impugnará el proceso interno de elección ante la Comisión de Justicia del instituto político, incluso advirtió que si la resolución no le favorece, acudirá ante la autoridad electoral.