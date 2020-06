--Reforma planchada --Concluye sana distancia sin cambios --Ya llego la unión “matapolicías”

PLANCHADO.- Los liderazgos panistas le han confirmado al Gobernador Javier Corral que la reforma electoral que presentará esta semana como titular del Poder Ejecutivo estatal esta “planchada”, haciendo ejercicios sobre los diferentes escenarios y fuerzas políticas en el H. Congreso del Estado; la reforma va.

IMPUGNACIÓN.- Si bien en los liderazgos de Morena y PRI hay división, ya que claramente critican la intencionalidad de tratar de influir en la vida interna de los partidos políticos; hay corrientes que ven bien la propuesta que ha estado ofertando el Gobernador; habrá que contar la votación final cuando se suba al pleno; aunque Omar Bazán ha adelantado que impugnará la propuesta promoviendo una acción de inconstitucionalidad; quizá la última palabra la tenga la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

YUGULAR.- El gobernador Javier Corral Jurado dejó en claro que la reforma electoral auto limita al poder, pero además se fue directo y contra la yugular de sus detractoras pues dijo en exclusiva “ahora resulta que no debemos distraernos con estas cosas, que son otras las prioridades, que ahora lo que tenemos que atender es la salud, es la contingencia sanitaria, no se distraiga gobernador –me dicen- , y yo les digo, un momento, esta reforma no la hace la secretaria de Salud, pero además en cualquier caso se debe hacer la reforma por todos los pendientes de armonización”

CERTEZAS.- El mandatario estatal está seguro de que la reforma tendría el aval de la Suprema Corte por los principios pro persona y de progresividad en materia de derechos humanos.

INE.- Por cierto Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente del INE, confirmo que en agosto se darán a conocer oficialmente los resultados de los nuevos partidos políticos que obtendrán su registro; extraoficialmente Partido Encuentro Solidario, México Libre y Redes Sociales Progresistas están en la “jugada”.

CONCLUYE.- Hoy concluyó la etapa de la sana distancia en el país, implementada tras la declaratoria de Emergencia Nacional del Salud, aunque en realidad casi nada va cambiar en el corto plazo.

MEDIDAS.- Las medidas de Sana Distancia y de higiene permanecerán simple y sencillamente hasta que haya una vacuna o tratamiento eficaz en contra del virus Corona y la enfermedad que provoca conocida como Covid-19.

ROJO.- Hoy se reactivan algunas actividades económicas como la minería, construcción e industria automotriz, por lo que el resto continua igual; en Chihuahua, arrancamos la semana con un semáforo en rojo.

ESPERA.- Chihuahua como estado deberá esperar por lo menos una semana más, para conocer si el semáforo cambia de color (a amarillo), para permitir la reapertura de otras actividades no esenciales.

PICO.- Desde luego que hay presión social y empresarial para la reapertura, pero si el pico de la pandemia sigue elevándose en cuanto a contagios- decesos y no se aplana, mínimo habría que esperar hasta el 15 de junio, para otra nueva posibilidad.

MOVILIDAD.- Por cierto que en este sentido la comandante en jefe anti pandemia, Mirna Beltrán, dio a conocer que cada viernes, se va a evaluar la movilidad social, la cuerva de contagios, fallecimientos y desde luego la ocupación hospitalaria.

SEMÁFORO.- De estas variables, dependerán entonces si el rojo del semáforo se poner más intenso o avanza rumbo al ambar, con las consecuencias implícitas.

EVALUACIÓN.- Los viernes también se evaluará por regiones en la entidad, por lo tanto cada zona del Estado, tendría su propio color del semáforo.

NUEVO.-Que el gobernador de estado, Javier Corral Jurado, estrenará el próximo jueves, un nuevo programa de tv en redes sociales para atender la otra pandemia, la de la inseguridad y violencia que azota a la entidad.

SEGURIDAD.- Cada jueves el jefe del ejecutivo, seguramente acompañado por los mandos de la Secretaría Estatal de Seguridad y la Fiscalía General, dará a conocer el estado de las cosas en materia de seguridad.

BUENAS.- Ojalá y que haya buenas noticias en tema y que no sólo sean estadísticas con interpretación a modo, de esas que se exhiben e interpretan como que nada pasa en Chihuahua.

MÉXICO SELECTION.-Otro de los eventos de alto nivel que se tenía contemplado para septiembre en esta capital, el México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, quedo suspendido y trasladado para el 2021; los integrantes del Clúster Vitivinícola estaban ya listos para este gran evento internacional; pero primero es la salud y mientras no exista la vacuna contra el Covid-19, lo mejor es la prudencia.

CREEL.- Dicen que quien brincó en la última reunión de gabinete como si “anotará un touchdown” fue Gustavo Elizondo, Secretario de Obras Públicas, por un lado parece que la “rasuradora” no afectará sustantivamente el proyecto de inversión anual en obra pública y por otro, le informaron de la Secretarias de Hacienda y SCT federales que ya depositaron los recursos para la conclusión del aeropuerto de Creel; obra que vendrá en buen momento a reactivar el turismo en el estado; uno de los sectores más afectados por la emergencia sanitaria.

TRANSPORTE.- Algo que quizá dejaron de lado por descuido, fueron los horarios del transporte, pues ya que regresaran los sectores maquiladores en el estado, algunos tienen horarios tardíos que sobrepasan las 8 pm.

TRANSPORTE II.- Todos aquellos que saldrán de sus trabajos a partir de las nueve, además de sortear la suerte con el Covid, deberán buscar la forma de regresar a sus hogares, ya que el cambio se cortara temprano y ahora sí, que háganle como quieran, porque no habrá más camiones o alguna ruta especial que pueda cubrir a ese sector trabajador.

UNIÓN.- Ya apareció la unión de dos grupos rivales para enfrentar a elementos de seguridad, que son la Línea a través de “La Empresa” y Los Mexicles, que se unieron para formar lo que autonombraron Fuerzas Especiales Mexicles.

UNIÓN II.- Esa alianza fue conformada para atentar contra las instituciones de seguridad ahora que les están dando a las estructuras criminales del estado y que solo en una semana, la Fiscalía General del Estado ya capturó a 12 integrantes, todos originarios de Juárez.

UNIÓN III.- Seguirán las medidas de alerta interna en las corporaciones de seguridad, ahora que se ha documentado la presencia de grupos criminales especializados o conocidos como “matapolicías”, porque dicen que la lista de objetivos prioritarios aún tiene muchos objetivos y esto se puede poner aún peor.