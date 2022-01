--Regreso a clases, el rostro de la desigualdad social --CEDH ya le toca comparecer ante el Congreso

PRESIÓN.- El frente común que ayer encabezó la sesión informativa para determinar que en el nivel básico no hay condiciones para regresar a clases, resistió la presión social de un grupo de padres de familia que se manifestaron para que el gobierno estatal se retractara.

SOLIDARIDAD.- Felipe Sandoval, de la Secretaría de Salud del Estado; Javier González Mocken, de Educación y César Jáuregui, de Gobierno se fueron por la vía del exhorto a la solidaridad, al llamado social para cerrar filas contra el Covid y la comprensión de que la política sanitaria no puede aplicarse según el nivel socioeconómico de la población.

CONSEJO.- Lo cierto es que desde que se integró el nuevo Consejo Estatal de Salud no se había proporcionado información dura sobre la cuarta ola de contagios, más allá del reporte diario con las cifras absolutas. Y es que la atención se ha centrado en los 61 mil 732 maestros, que en su mayoría ya están vacunados; no así, los poco más de 153 mil alumnos de educación básica.

DEFINICIÓN.- Con base en los grupos etarios de vacunación, los menores hasta de 14 años permanecerán en casa con clases virtuales y el resto tendrán que asistir a las aulas, hasta que la propagación de casos se controle y el estado no esté a cinco puntos de pasar al rojo del semáforo epidemiológico.

PÚBLICO.- Una situación que habría quedado clara si la información analizada en el Consejo, se abriera al orden público y no debido a la presión de algunos padres de familia, que consideran arbitrario no regresar a las aulas cuando sus hijos ya fueron vacunados en Estados Unidos.

INFANTIL.- Dos semanas atrás, esta casa editora publicó un reportaje sobre los menores internados en el Hospital Infantil, en un número mayor que en las otras variantes del virus. Sin embargo, Salud del Estado no aprovechó para dotar de más datos y sensibilizar a la ciudadanía en este aspecto, pues la mayoría en Chihuahua no han sido inmunizados.

REZAGO.- Y por otro lado, a Educación del Estado le ha faltado dar a conocer cómo enfocará los esfuerzos en combatir el rezago educativo y atender los efectos colaterales como la depresión y la ansiedad en los niños encerrados en casa, lo cual sería bienvenido por los padres de familia de cualquier estrato social.

***

CEDH.- Esta semana a más tardar, se tiene que llevar a cabo la comparecencia del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Néstor Armendáriz, ante los miembros del Congreso del Estado, donde tendrá que rendir cuentas de un año de actividades en el estado de Chihuahua.

DISCRIMINACIÓN.- Se dice que parte de los cuestionamientos, serán los casos de discriminación relacionados con el Covid-19, ya que hubo varias situaciones presentadas en 2021 y se desconoce el destino de los reclamos, al margen de quejas por supuesta tortura en cárceles y violaciones a derechos humanos por parte de elementos de seguridad, entre otros.

QUEJAS.- Por cierto, parte de la información tendrá que ver con las quejas e investigaciones relacionadas con las autoridades pasadas, las cuales se aceleraron antes del cambio de administración, pero no alcanzaron a tener respuestas, como fue el caso de la ahora gobernadora María Eugenia Campos, quien denunció la violación a la presunción de inocencia, lo cual terminó en una recomendación para Javier Corral en agosto de 2021.

***

ZETA.- Se dice que la detención de Juan Carlos “El abuelo” o “Timoteo” o “La Tuna” no fue una casualidad que ocurriera en Chihuahua, ya que según se estableció, este personaje no estaba de paso, de hecho, ya tenía unos años intentando ingresar al municipio de Juárez.

ZETA II.- De acuerdo con informes de la Fiscalía General del Estado, El Abuelo era uno de los integrantes más peligrosos del grupo criminal de Los Zetas y ahora del Cartel del Noroeste, por lo que en fecha reciente intentaba controlar las fronteras de Coahuila, Nuevo León y Chihuahua.

INFORME.- Con esta detención, falta que las autoridades locales emitan un reporte preciso de las organizaciones criminales que operan en el estado para medir el nivel de peligrosidad en las calles. Desde el año pasado, incluso se emitió una “alerta” entre corporaciones por la llegada del Cartel de Jalisco Nueva Generación.

***

MANDO.- A más de cuatro meses del actual gobierno, expertos en seguridad consideran que la figura del fiscal general, Roberto Fierro, es valiosa pero se puede quedar corta, ya que opta tanto por el bajo perfil que no se nota quién lleva el mando, como en la más reciente mesa de seguridad, que la encabezó el coordinador de Gabinete, Luis Serrato, en lugar del abogado del Estado.

POLÍTICA.- Y es que además de la preparación es importante el factor político, que el fiscal general no está proyectando ya que no basta con anunciar un operativo como Juntos por Juárez, sino que los homicidios realmente se contengan y por si fuera poco, lo que tiene todos los visos de crímenes de odio, además de desapariciones y éxodos de comunidades que huyen de los grupos criminales. No es poca cosa.