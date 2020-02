--Relevo en el Poder Judicial --Gris, Bienestar en Centro-Sur --Esperan que reviva el PES

CAMBIO.- A media semana se supo del relevo en el área de Comunicación Social del Poder Judicial, donde salió la periodista Rosalba Salcido y en su lugar entró Israel Hernández, quien a partir del lunes se encarga de la oficina que decorosamente encabezó Salcido desde finales de 2018.

TRASFONDO.- Por el momento no se conoce el trasfondo del cambio, que a todas luces es innecesario cuando se llevaba un desempeño bastante idóneo en el área, pero podría estar motivado por “necesidades de oxigenación”, en el Poder Judicial y sobre todo un empujoncito a Hernández por parte del Estado.

TRASFONDO I.- Aún no se define a qué área será recolocada Rosalba Salcido, sin embargo, se habla de su permanencia dentro del organigrama de Gobierno del Estado, aunque lo lógico sería en el STJ dada la excelente amistad que guarda con el presidente Pablo Héctor González y en general de magistrados, jueces y otros funcionarios.

PROGRAMAS.- Si alguna región no ha tenido impacto los apoyos que reparte el Gobierno de la 4T para con la ciudadanía es precisamente en la región centro-sur del estado. No porque no funcionen los programas como estímulos a la precaria economía de muchos chihuahuenses de Delicias, Meoqui, Julimes, Rosales, Saucillo, Camargo, etcétera, sino porque quien los promueve asume posturas partidistas muy marcadas y poco empáticas con las demandas de la sociedad.

LOGÍSTICA.- Está el caso de la coordinadora regional o subdelegada del Bienestar, Leticia Loredo, quien falla en la logística, haciendo eventos privados casi “fifí” con las personas a las que les lleva los programas sociales en colonias o comunidades urbanas; Loredo Arvizu se conforma con sólo subir a sus redes personales sus eventos sociales dando por hecho que con eso ya todo mundo se enteró.

OFICIALISTA.- Ha generado molestia entre todo el gremio de agricultores el hecho de que el súper delegado asumiera una postura oficialista, más tendiente a defender los intereses de la Comisión Nacional del Agua que traen un conflicto encarnado con los productores de Chihuahua, por la intención de trasvasar agua de las presas La Boquilla y Madero hacia otras entidades del país.

ATENCIÓN.- El enojo de los productores se da porque, primeramente, el coordinador de los delegados chihuahuenses negó semanas atrás el tema de que existiera la intención de la Conagua por llevarse el agua de la región, sostuvo que era puros rumores y que la gente del Distrito 005 junto con algunos diputados panistas estaban politizando el tema.

IMPACTO.- El Grupo Celeste México dio un golpe al Partido Acción Nacional que ha venido impactando en la agenda pro vida que quiere encabezar la alcaldesa, María Eugenia Campos Galván, en lo local, pues resulta que hace días acusó al albiazul por su postura “relativista” con la cual se propuso una adición a la Ley General de Violencia contra la Mujer, para insertar como medidas de protección urgentes el aborto legal sin límite de edad gestacional.

IMPACTO I.- La organización ha afirmado que la postura del PAN ayudará a aceptar como bien algo que está mal, por lo que se dio una ruptura entre una parte del PAN conservadora y otra entre quienes en la negociación política por sus cargos públicos deben respaldar la agenda de leyes encaminada a despenalizar el aborto.

VISITA.- Al celebrarse el Día Internacional de la Lucha Contra el Cáncer Infantil, la esposa del gobernador, Aideé Chavira de Corral, convivió con 25 pacientes del área oncológica del Hospital Infantil de Especialidades (HIES), donde aprovechó para recordar que en el estado existen dos unidades médicas públicas, acreditadas para la prestación de este servicio, que son el HIES de Ciudad Juárez y de la ciudad de Chihuahua.

ESTADÍSTICA.- En Chihuahua, con relación a la incidencia nacional, se estima que anualmente se presentan entre 5 mil y 6 mil nuevos casos oncológicos en menores de edad: 43 por ciento son leucemias, y 57 por ciento, tumores sólidos.

ESTADÍSTICA I.- De acuerdo con la plataforma Sinave (Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica), de la Secretaría de Salud federal, en la entidad hay 343 niñas, niños y adolescentes de hasta 17 años con algún tipo de cáncer, y una frecuencia promedio de 57 nuevos casos registrados por año.

CONAGUA.- Ayer se supo que el director local de la Conagua, que por mantenerse fuera de los reflectores no atiende a medios de comunicación, fue ascendido rápidamente de cargo, pues pasó de notificador a delegado estatal; antes de su llegada a Chihuahua fue enviado un ratito a Torreón, seguro para hacerle el perfil.

PLAZO.- El plazo que estableció el Instituto Nacional Electoral para los grupos que buscan ser partidos políticos está por vencer, y los más contentos son los del Partido Encuentro Solidario, que tras perder su registro como Partido Encuentro Social, volvieron al ring electoral; pero aún falta la decisión del Consejo General del INE.

PES.- A propósito, una luz en el camino, tras permanecer entre la vida y la muerte como partido ocurrió para el dirigente estatal del Partido Encuentro Social (PES), pues lo han visto sumamente alegre luego de que participara en un programa de televisión, enviado por el mismísimo Hugo Érick Flores, quien es el fundador de PES y quien apadrina la carrera de David Medina.

JAULA.- Y aunque muchos dicen que lo envió a la jaula con los leones, pues en su mayoría los actores eran libres pensadores y de izquierda, éste mostró las tablas y logró marcar la agenda y dominio de los temas, además de presumir su origen evangélico y las 300 asambleas distritales y más de 392 mil afiliados en el país.





