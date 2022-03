--Relevos en el movimiento naranja --La capital toma en serio la Agenda 2030

NARANJA.- Fuentes bien informadas aseguran que tanto Brenda Ríos Prieto, ex diputada y ex candidata a la gubernatura por el PVEM y su esposo, Alejandro LeBarón, ex diputado y ex delegado de Conagua, estarán asumiendo las riendas del partido Movimiento Ciudadano.

DANTE.- Según se supo, en próximos días habrá cambio en la dirigencia estatal del movimiento naranja, por lo que seguramente el senador Dante Delgado, dueño de la franquicia emecista, estaría anunciando este relevo.

DIRIGENCIA.- Cualquiera de los dos, ya sea Alex o Brenda, tienen bastante kilometraje recorrido en el mapa político de la entidad, no les sería nada desconocido presidir ese instituto político –que a nivel nacional, es el único que ha crecido— y por los últimos movimientos que han realizado, todo indica que levantaron la mano para dirigir a MC.

RELEVO.- Trascendió además, que Dante Delgado ya no se encuentra en la luna de miel que hasta el año pasado había con los responsables de Movimiento Ciudadano en Chihuahua, de entrada Francisco Sánchez Villegas, lo que quizá abonó también al relevo.





***





TRICOLOR.- En ecos de los registros de aspirantes a dirigir el Comité Directivo Estatal del PRI, se indicó que varios se percataron del apoyo de quien se registró primero, Alejandro Domínguez ya que llegó flanqueado por su esposa Rosalinda, por Óscar Villalobos, cuadro reconocido entre los priístas y ex presidentes municipales como Hugo Aguirre García, de Guachochi y Alfonso Domínguez, de Guerrero.

ÁNIMO.- Asimismo, lo acompañaron el alcalde Arturo Medina, de Balleza y diputados, regidores, presidentes de comités municipales y presidentas seccionales, entre otros. Se sintió el ánimo en el PRI.

CONTRASTE.- Mientras que la candidata a la dirigencia, Georgina Zapata y el aspirante a la secretaría general, Pedro Villalobos, llegaron con un camión lleno de la gente del sindicato de la CTM, que ya no es –por mucho— lo que fue décadas atrás, cuando se caracterizaba por ‘cargadas’ transportadas en decenas de autobuses, que eran el marco para arropar al primer priista en la entidad.





***





MADRINA.- En este orden de ideas, la propuesta de Kenya Durán para compartir la planilla con Alejandro Domínguez confirma que no surgió en la entidad, sino que fue palomeada desde una de las Secretarías del Comité Ejecutivo Nacional del tricolor, que vio en la chihuahuense a una persona con trabajo y proyecto.

DISCIPLINADA.- Según se estableció, la actual líder del Movimiento Territorial en el estado, Durán es una política que ha trabajado con varios ex presidentes del CDE, lo que le valió que fuera incluida en la terna donde figuraron una regidora juarense y una prestigiada abogada parralense.

PLANILLA.- Ahora Kenya, de resultar ganadora la planilla que comparte con Domínguez, adquirirá un compromiso mayor con la estructura y liderazgos del Comité Directivo Estatal y con quien la propuso, que por cierto no es cualquiera, ya que vio en la hija del distinguido profesor Francisco Durán Hermosillo, a una militante comprometida para renovar el tejido tricolor.





***





FUERZA.- Édgar Ramos Ávila quedó formalmente registrado como aspirante a la Secretaría General de la Sección 42 del SNTE y lo hizo acompañado de ex dirigentes sindicales del gremio, así como decenas de trabajadores de la educación, provenientes de diversos municipios de la entidad.

APOYO.- El joven contendiente demostró fuerza y a pesar de que no lo quiso decir abiertamente, sí le hizo un reconocimiento a su líder nacional, Alfonso Cepeda Salas, a quien le mandó un mensaje, ya que resaltó que ha sabido conducir las políticas del sector magisterial y garantizará un proceso democrático y transparente para todos los aspirantes en el país.





***





PEFA.- Chihuahua capital, que busca ser punta de lanza a nivel Latinoamérica, no sólo será la primera ciudad que cuente con la certificación PEFA (Gasto Público y Responsabilidad Financiera), además aplicará para la de PEFA Clima, lo que significa que las finanzas del gobierno municipal serán evaluadas desde una perspectiva en su impacto con el cambio climático.

PEFA II.- De acuerdo con el informe del alcalde Marco Bonilla y el regidor Francisco Turati, presidente de la Comisión de Hacienda del Cabildo, con ambas certificaciones se evaluará la gestión financiera y se brindará certeza en la transparencia entre los ingresos y gastos públicos, así como en la optimización de recursos y con acceso confiable a la información. Aspectos que enmarcan la Agenda 2030 del desarrollo sostenible.





***





ALMA.- Al concluir la gira de la gobernadora María Eugenia Campos en la capital estadounidense, durante la cual suscribió acuerdos con las autoridades del vecino país en materia de seguridad e infraestructura, llamó la atención su asistencia a la Universidad de Georgetown, su alma máter.

MÁTER.- Como pez en el agua se le vio en la institución, donde cursó una maestría en Estudios Latinoamericanos y Gobierno, y en días pasados fue invitada por el director de la Universidad de Georgetown, Alejandro M. Werner para impartir una plática a los estudiantes sobre el contexto político mexicano y su forma de gobierno, lo cual aprovechó para exponer la experiencia en Chihuahua con la cuádruple hélice en materia de economía y seguridad para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

GENERACIÓN.- Con buen sabor de boca quedaron los universitarios, que destacaron la productiva charla con la mandataria estatal y compartieron sus comentarios en las redes sociales, al enfatizar que ya se siente otra generación de políticos en México.





