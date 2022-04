--Resultados a la vista en la frontera --Lilia Merodio ¿con un pie fuera del PRI?

FRONTERA.- La estancia de la gobernadora María Eugenia Campos en Ciudad Juárez no ha sido en vano, ayer precisamente puso en marcha la parte pre-operativa del BRT II, ahora Juárez Bus, acompañada del presidente municipal juarense Cruz Pérez Cuéllar, así como el jefe del gabinete estatal, Luis Serrato Castell, el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Gabriel Valdez y el secretario de Obras Públicas, Carlos Aguilar.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

FRONTERA II.- La segunda ruta troncal constará de 41 estaciones con 18 unidades articuladas nuevas y 20 unidades tipo padrón Torino, que se incorporarán paulatinamente y se mejorará el sistema de transporte público en Juárez, según refirió la mandataria estatal, mensaje que fue más que bien recibido por autoridades y ciudadanos, pues como se sabe, a la frontera se le quedó debiendo demasiado en materia de transporte.

***

CERCANÍA.- Aquella invitación que parecía más bien una instrucción, por parte del alcalde capitalino Marco Antonio Bonilla hacia los cinco diputados locales del PAN, en cuanto a seguir cercanos a sus distritos, se ha ido cumpliendo a cabalidad.

CERCANÍA II.- Según los legisladores, en repetidas ocasiones por las tardes, el presidente municipal y el diputado del distrito que representa la colonia a la que visitan, acuden juntos, realizan recorridos y organizan encuentros con los vecinos.

CERCANÍA III.- Por ello, es común verlo en las colonias del distrito 16, el cual representa el líder del Congreso, Mario Vázquez Robles, o bien al norte de la ciudad, en el distrito 12, con Georgina Bujanda que dicho sea de paso estuvieron en la colonia Ampliación Nuevo Triunfo, donde dieron el banderazo de arranque a la construcción de canalización y puente, obra que había sido solicitada meses atrás y que hoy es una realidad para beneficio de más de 8 mil ciudadanos.

***

SEGURIDAD.- Contento pero sin echar campanas al vuelo, el alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla recibió los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), en la cual su gobierno logró darle la vuelta y remontar la percepción de la ciudadanía en el tema de inseguridad para advertirse una mejoría en ese sentido y por otra parte, como se comentaba ayer, los avances en los trabajos que se hacen para eliminar los baches de las calles.

BENEFICIO.- Es interesante desmenuzar los resultados que arrojaron los cinco indicadores que integran a este instrumento de medición del INEGI; es la segunda vez, en el histórico, que se obtiene un resultado de este nivel y en cuanto a baches, es la cuarta vez que se consigue un resultado altamente positivo. Es justo decirlo, las acciones implementadas están siendo efectivas, la gente está notando el beneficio pero lo importante es sostener el ritmo y no confiarse.

***

MILITANCIA.- Muchos han visto a la ex secretaria de Desarrollo Rural, Lilia Merodio Reza cerca de los morenistas, lo que ha resultado en que varias personas, en su mayoría priistas, la estén cuestionando sobre su inminente salida del tricolor.

MOLESTIA.- A diferencia, del hecho de renunciar al gabinete de la gobernadora, esto sí que ha molestado a la ex senadora Merodio, quien no deja de insistir en que se están yendo por lo menos importante, que es su permanencia o no dentro del PRI.

¿SALIDA? .- Con tono molesto, Merodio Reza reitera a cada oportunidad, que el tema importante no es su salida de la Secretaría de Desarrollo Rural, sino la denuncia que hizo dentro de su formal renuncia, la cual refiere que la estaban presionando para firmar acuerdos irregulares; esto se acerca cada vez más a la confirmación de su inminente salida del partido que la cobijó por muchos años.

***

DENUNCIA.- El pleito entre morenistas contra panistas, priistas y perredistas, a quienes desde el domingo pasado califican de “traidores a la patria” va subiendo de tono, luego de que el Comité Ejecutivo Nacional del partido guinda anunció que emprenderán una campaña en el país en contra de quienes votaron en contra de la reforma eléctrica.

CAMPAÑA.- En el estado grande, la diputada federal del PAN, Daniela Álvarez responsabilizó a la legisladora de Morena, Andrea Chávez de cualquier ataque en su contra, su familia y demás legisladores blanquiazules, toda vez que la joven juarense público en sus redes sociales, la foto de los congresistas chihuahuenses que votaron en contra.

DEBATE.- Incluso, los morenistas advirtieron que colocarán las imágenes en anuncios espectaculares para que la ciudadanía se entere del quién es quién en el Congreso de la Unión. Seguramente habrá misivas y respuestas en los próximos días, en lo que ya se convirtió en el post debate mediático.