--Reto 2021: Cámara de Diputados --Revive el Congreso local --Nadie extraña a Quintana

INCERTIDUMBRE.- Para el gobernador Javier Corral la relación con la Federación resulta paradójica y confusa frente al tamaño de la crisis actual, cuando más se tendría que mantener un esfuerzo coordinado, a través de una relación directa, con una conjunción de recursos y programas de apoyo, pero ha sido todo lo contrario, pues actualmente está llena de indefiniciones y de incertidumbre.





ANÁLISIS.- La anterior calificación fue parte de la participación que el gobernador tuvo en la mesa de análisis “Los estados y su relación con el Ejecutivo federal: México y EEUU”, organizada por la Universidad de California en San Diego, en la que también estuvieron presentes el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, así como políticos, politólogos y académicos.

DISCORDIA.- Hay en el Gobierno Federal otra manera de ver la pandemia, pues en lugar de concitar a la unidad nacional en una situación tan complicada, atiza el fuego de la discordia y la polarización, además aprovecha la crisis para afianzar su proyecto político, en una etapa que ha evidenciado que el viejo presidencialismo no se ha ido, sino que se ha afianzado con la concentración de poderes, ponderó.

LLAMADO.- En su oportunidad, Corral reiteró la necesidad de buscar un nuevo federalismo tributario, pues el llamado 80-20 de López Portillo ya no es funcional y López Obrador tampoco tiene intenciones de modificarlo, según las expresiones que ha tenido el presidente de la República, por lo que alguien más tendrá que hacerlo.









CÁMARA.- Y es que al establecer las prioridades, el mandatario fue claro al señalar que primero habrá que atender la emergencia sanitaria; posteriormente la recuperación económica y luego, sólo hasta 2021, luchar por una nueva mayoría en la Cámara de Diputados que esté al servicio del país y no del presidente, pues para cambiar el estado de las cosas habrá que trabajar en un reacomodo de fuerzas en ese Poder, esto según su visión y seguramente su objetivo a lograr.

VIRTUAL.- Luego de casi dos meses de haber sesionado por última ocasión en el Pleno de la torre legislativa, ayer los diputados del Congreso del Estado tuvieron su primera sesión vía control remoto y virtual, ya con validez legal, siendo -según trascendió- el primer Congreso local del país en lograr tal acontecimiento; acudieron 15 diputados a su curul y otros 15 se conectaron vía internet.

VIRTUAL I.- Si bien es cierto en las últimas semanas algunas Comisiones, la Mesa Directiva y la Jucopo realizaron reuniones a distancia, no existía la plena certeza de la validez legal en los acuerdos que ahí se tomaban, por ello fue necesario reformar el reglamento interior y la Ley Orgánica del Legislativo para poder sesionar de manera virtual y todo lo ahí votado se tome como válido; lo más trascendental que van a votar a distancia sin duda serán las reformas electorales.

REAPERTURA.- En días recientes el gobernador Javier Corral abordó en una de las emisiones de Chihuahua Adelante el tema de una nueva normalidad, que contempla la reapertura gradual de negocios para reactivar la economía en el estado bajo ciertas medidas de seguridad e higiene y evitar un contagio comunitario.

REAPERTURA I.- Con la proximidad de esta nueva etapa, la Secretaría de Desarrollo Social, que dirige Luis Aguilar, está preparando un plan de apoyo para la reapertura responsable de establecimientos en una estrategia conjunta entre Gobierno del Estado y sociedad.

NEGOCIOS.- La idea de esta alianza, propuesta por Aguilar, fue muy bien recibida por las cámaras de comercio debido a que se dotará a miles negocios de paquetes de sanitización, que esto impacte en negocios de alto flujo de clientes como tortillerías, abarrotes, restaurantes y demás negocios de colonia.

NEGOCIOS I.- Nos enteramos que los apoyos incluirán lo indispensable para la apertura de los espacios comerciales como un difusor, concentrado de sanitizante, cubrebocas lavables y gel antibacterial; la experiencia y origen empresarial le han valido a Luis Aguilar para abrir puertas con el ramo productivo y adelantarse a un panorama para retomar la actividad comercial y facilitar a los establecimientos de lo necesario en cuestión de higiene.

CERTIDUMBRE.- Esto caerá como anillo al dedo a dueños de miles de negocios porque tendrán la oportunidad de contar con los insumos necesarios a pesar de las dificultades de adquirir este tipo de productos, se busca con esto dar certidumbre a los chihuahuenses que más lo necesitan y que acudan a estos negocios con la seguridad de que cumplen con las medidas sanitarias para su funcionamiento.

REALIDAD.- En pasillos de Palacio se rumoró que la realidad es que si estuviera todavía Víctor Quintana al frente de la dependencia hubiera sido muy difícil que se diera esta coordinación con empresarios, o tal vez no se hubiera concretado, por ello no faltó quien dijo no se le extraña en lo mínimo, quien por cierto ahora su única preocupación es conseguir la candidatura de Morena por la gubernatura.