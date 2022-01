--Revira el Poder Judicial contra Corral --Divide opiniones regreso a clases

MIENTE.- Ayer la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández, hizo una pausa –durante su recorrido de visita en las oficinas judiciales en Jiménez, Camargo y Delicias— para grabar un mensaje dirigido al ex gobernador Javier Corral.

DESCONOCE.- Después de las declaraciones vertidas por Corral Jurado sobre el desmantelamiento del tribunal y la manipulación de magistrados para ocupar la titularidad, Hernández Acosta no la dejó pasar: “Miente una vez más, cuando señala que el Ejecutivo hizo una designación en el Poder Judicial, me permito recordar que el Pleno elige libremente a su representante y en este caso, de manera generosa me concedió la designación de presidenta…”

CONSIGNA.- Además, destacó la magistrada, “también miente cuando dice que soy ahijada del ex gobernador Duarte, eso también es una mentira y también miente cuando habla de consignas, líneas y favorecimientos; se recordará que soy la presidenta del Tribunal y como tal, no resuelvo ninguna clase de asuntos, yo no soy una jueza penal y a diferencia de algunas otras líneas de consigna, en esta presidencia esos actos son intolerables, no se permite favorecer ni perjudicar a nadie, una vez más está mintiendo”.

***

PROFES.- La decisión de retrasar el regreso a clases presenciales fue la más sensata sobre todo para los sindicatos magisteriales, ya que hoy por hoy no se tiene la cifra exacta –o al menos la Secretaría de Salud no lo ha informado— de cuántos profesores se encuentran contagiados del Covid-19.

AUSENCIA.- Fuentes de primer nivel en el gobierno estatal aseguran que hay zonas escolares con un alto porcentaje de maestros contagiados, por lo que hubiera sido notoria su ausencia en las aulas. Sostener, como lo ha expuesto, el secretario de Educación del Estado, Javier González Mocken, que prácticamente todos ya están vacunados, no es garantía de que no estén enfermos.

CONFINADOS.- Precisamente, entre los días jueves y viernes pasados, grupos de docentes buscaron a las autoridades de Educación para externarles su inquietud ante el posible regreso a los planteles, según se acordó en la penúltima sesión del Consejo Estatal de Salud del día 24 de enero de este año para ponerlos al día con la serie de maestros en confinamiento por haber dado positivo al virus. De ahí que en González Mocken y sus subsecretarios privó la prudencia y el llamado a la paciencia hasta que la Secretaría de Salud vía el Consejo, considere que las condiciones son las óptimas.

***

RESTRICCIONES.- Entre ciertos integrantes del Consejo Estatal de Salud ayer hubo comentarios sobre ser más estrictos en cuanto a las restricciones que se implementaron para el semáforo naranja, según trascendió. Se inclinan porque realmente se apliquen sanciones a quienes no acaten los protocolos en las diferentes actividades.

CONGRUENCIA.- Un principio que de llevarse a cabo entre empresas, también debiera alinearse para gobiernos y ciudadanos, pues hoy en día se antepone retrasar el retorno a las escuelas pero ninguna autoridad frenó que las familias saturaran aeropuertos, centrales de autobuses y playas por irse de vacaciones.

***

CAPITAL.- Hoy toma protesta la mesa directiva de la agrupación política México Republicano, de la ciudad de Chihuahua. Será encabezada por Valentín Torres Hernández como presidente; Yuri Andreich Ortega, secretaria de Operación Política; Alejandro Dimas Molina, secretario de Operación Electoral; Tania Luján, coordinadora de Gestión Social; Mario Villalobos en Cultura; Alicia Manzano y Nubia Corral en Grupos Sociales y de Salud, entre otros. La ceremonia estará a cargo del dirigente estatal Juan Carlos Hernández, además de un mensaje del presidente nacional Juan Iván Peña Neder.

***

GOBERNACIÓN.- Bajo lupa mantienen a Pedro Oliva, recién nombrado subdirector de Gobernación de la Secretaría del Ayuntamiento capitalino, ya que al interior de la dependencia, vuelven a exigir que se respeten las medidas sanitarias, ya que como se recordará un par de semanas atrás se presentó un brote de Covid-19.

ASISTENTES.- Sin dejar de mencionar que el subdirector cuenta con dos asistentes, quienes a decir de los empleados, le ocasionan mala imagen a Oliva, por la forma en la que se dirigen con el personal.

***

ECOS.- En ecos de la declinación de Javier Corral Jurado como cónsul o embajador de México en el exterior, dada su doble nacionalidad y que no tiene la menor intención de renunciar a la estadounidense, el ex líder tricolor Fermín Ordóñez no dejó ir la oportunidad en redes sociales para remarcar que él dio a conocer la primera declinación, la de encabezar la Secretaría de la Función Pública, pues –según Fermín— el ex mandatario pidió reformas a la ley a cambio de asumir la SFP, como no hubo tales, tampoco nombramiento.