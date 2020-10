--Revira gobierno estatal a Segob --Panistas, a la Seido --Logran morenistas proyecto de presa

SEGOB.- Nos comentan que continúa en plan grande la simulación de parte de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en el tema del agua de Chihuahua, pues ayer durante su comparecencia en la Cámara de Diputados se refirió que en ese conflicto, entre otras cuestiones, se estableció un canal de comunicación con productores y autoridades locales.

SEGOB I.- Para la ministra en retiro el haberse reunido con los alcaldes priistas y con el presidente de la Asociación de Usuarios de Riego de Chihuahua, Salvador Alcántar, convocados por el diputado y dirigente estatal de ese partido, Omar Bazán, tal vez fue el canal de comunicación establecido al que se refiere; lo que no aclaró, comentan, es que la relación con el gobierno estatal y con los representantes de los módulos de riego está cancelada por la federación.

RE-TRATADO.- Ante los diputados, la titular de la Segob dijo que hay temor de que el Tratado Internacional de Aguas de 1944 se someta a revisión y se cambie en algún sentido por los norteamericanos y que el responsable de esa consecuencia sería el gobierno del estado de Chihuahua por negarse a entregar el agua, en especial de la contenida en la presa La Boquilla.

DIÁLOGO.- Al respecto, ayer el secretario general de gobierno, Luis Fernando Mesta Soulé, se reunió tanto con el presidente de la Aurech, como con los representantes de los módulos de riego, en un amplio encuentro del que no se dieron mayores detalles, dejando en el hermetismo lo sucedido.

ÓRDENES.- Por cierto, en más del tema del agua, ayer el fiscal general del estado, César Augusto Peniche, de gira por la región centro-sur del estado, informó que están por solicitar las órdenes de aprehensión en contra de al menos 10 personas que participaron hace unos meses en las protestas violentas que causaron daños a inmuebles del estado y de la federación en Delicias y Saucillo.

ÓRDENES I.- De igual manera, confirmó que se están integrando carpetas de investigación en contra de quienes están detrás del bloqueo a las vías del ferrocarril, en Estación Consuelo, del municipio de Meoqui, caso en el que se configuran también delitos del orden federal.

COMISIÓN.- Hoy rendirán protesta Jesús Manuel Tarín Baca, Pamela Alejandra Montes Hernández y Santiago Felipe de Lascuráin Predan, presidente y comisionados, respectivamente, de la Comisión Organizadora Electoral Estatal del PAN, quienes habrán de tener bastante trabajo a partir del próximo mes y hasta el 2023, aunque bien es cierto que sólo el próximo año tendrán comicios, pues los siguientes brincarán hasta 2024, cuando haya de nuevo concursantes.

DENUNCIA.- Hablando de panistas, qué caro les ha salido el bote gel antibacterial de 6 pesos con 50 centavos que entregaba Fermín Ordóñez –aspirante a la alcaldía capitalina- a la ciudadanía, que motivó a que el PAN lo denunciara ante el Instituto Estatal Electoral, a lo que el aspirante les reviró ya con tres denuncias, la última puesta ayer ante Miguel Leyva Medina, titular de la Seido, allá en la Ciudad de México, en contra del senador Gustavo Madero y Eduardo Fernández, hoy secretario de Salud, por presuntos actos de corrupción cometidos en asociación delictiva.

DENUNCIA I.- Trágame tierra, dirá aquel que tuvo la idea de denunciar al expriista ante el IEE, denuncia que finalmente no procedió, pero que motivó desde luego –pues en la política no hay coincidencias- a que Ordóñez interpusiera querellas, dos ya en la FGR en contra de los panistas ya referidos, por presuntos actos de corrupción y un desvío de 20 millones de pesos de la Comisión Estatal de Seguridad de Chihuahua.

CALLADITOS.- Sin hacer mucho ruido, pero el diputado local de Morena Miguel Ángel Colunga y su equipo de asesores, comandado por Hugo González, tejieron fino, y mientras el conflicto del agua sigue y muy pocos aportan una solución, calladitos, retomaron todo el proceso de gestión para la construcción de una nueva presa en Casas Grandes, que ya está autorizada por Conagua y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en una inversión estimada en poco más de mil millones de pesos, casi nada, dirían algunos.

CATEM.- Ahora que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ratificó la resolución del INE y Fuerza Social por México se convirtió en partido político nacional; en lo local quien ya se ve como candidato a la alcaldía, diputación federal o en el peor de los casos, una diputación local, es Francisco “Pancho” Salcido, quien por cierto lleva ya varias reuniones con el morenista Cruz Pérez Cuéllar.

CATEM I.- El también líder estatal de la Catem y exdiputado del PRI sabe bien que es el tirador 1 de la Catem, no por ello en aquella ocasión cuando los reflectores apuntaron al senador Pedro Haces, jefe nacional de FSxM, Pancho fue de los primeros en decir que estaba dispuesto a poner el pecho de frente para debatir contra todo aquel que atacara a su jefe nacional. Veamos pues si este liderazgo estatal le alcanza para entrar cuando menos de nueva cuenta como regidor y/o diputado.

OSO.- Marco Bonilla está tan metido en su aspiración para suplir a Maru Campos en el Palacio Municipal, que se le olvidan las muertes de sus amigos, y es que este jueves se aventó el oso de la mañana, cuando en redes sociales felicitó por su cumpleaños al panista Rodolfo Domínguez; el funcionario municipal, hoy aspirante a la alcaldía, le mandó un fuerte abrazo y hasta le adjuntó una de sus ya gastadas tarjetas virtuales de felicitación.

OSO I.- El detalle de esta felicitación es que Rodolfo o “Fofo”, como le decían sus amigos, falleció desde el pasado 28 de agosto a raíz de cáncer de estómago a los 60 años, situación que algunos de los amigos en común informaron de inmediato a Marco Bonilla, por lo que éste no tardó en eliminar su imprudente publicación, la cual ya había sido capturada en imagen por algunos maliciosos que no comparten el proyecto de Bonilla. Vale decirlo, muy seguramente él no maneja sus redes sociales, por lo que quizá pondrá más atención a ello.