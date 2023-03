--Ronda el fantasma del narcoterrorismo… --Invitan a Olimpia y Mya a la UACH

WSJ.- Candidatos amenazados y asesinados, urnas robadas por hombres armados y casillas donde dejaron cabezas humanas es el contexto utilizado por la reportera de Wall Street Journal que ayer publicó un amplio reportaje sobre incidentes electorales de 2020 a la fecha como un preámbulo hacia 2024.

CONTENCIÓN.- Ante las disposiciones electorales dictadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, el WSJ plantea que el debilitamiento del INE, como una de las últimas líneas de contención contra el crimen organizado, dará paso a un narcoestado, pues allanará su operación sin freno.

¿INTROMISIÓN?- Dura la línea editorial de uno de los íconos de la prensa estadounidense, a la cual el jefe del Ejecutivo federal acusa de ser portavoz de la intromisión de EU en asuntos de “soberanía nacional”, sin embargo, refleja lo que partidos políticos de oposición, analistas y académicos han advertido como un gran foco rojo.

SECUESTRO.- Uno que no sólo se refiere a la democracia sino a la seguridad, en lo cual no sólo es tema de los mexicanos, también involucra a los vecinos, con quienes se pretende seguir haciendo negocios, atraer sus inversiones y que la sana convivencia alcance hasta Canadá, a lo cual no le abona que secuestren a cuatro estadounidenses en Matamoros, Tamaulipas.

PETICIÓN.- Vuelve a poner en la palestra la petición de considerar a los cárteles mexicanos como terroristas y usar a las fuerzas armadas de EU contra éstos, aun en territorio mexicano, como insisten en ello los congresistas republicanos y 21 fiscales de ese país, así que a reserva de que entren o no los marines, ya el FBI está operando en el rescate de sus conciudadanos en la frontera.

INTERVENCIÓN.- Chihuahua ya vivió ese tipo de “intervenciones” cuando explotó un coche-bomba cerca del Consulado en Juárez en 2010, al ser ejecutado un turista estadounidense en el municipio de Urique en 2018 y ante la masacre en 2019 de miembros de la comunidad LeBarón, quienes mantienen la doble nacionalidad.

CALMA.- Por ello, las figuras políticas apelan a revisar el calificativo de terroristas, ya que conlleva acciones a las cuales ya no se podría dar marcha atrás. Así se pronunció ayer la gobernadora María Eugenia Campos y los diputados, quienes llamaron a la coordinación antes que otra cosa.





***





CONTROVERSIAS.- Y mientras crecen las opiniones sobre el endeble combate al crimen y el atentado a la democracia, ya empieza a notarse el alud de controversias constitucionales alrededor del Plan B de la reforma electoral.

SCJN.- Ayer se informó que tras la iniciativa del alcalde capitalino Marco Bonilla contra los ajustes a la Ley de Comunicación Social, a la cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio entrada en días pasados, ya se sumaron las de 130 municipios e instancias del país.

FRENTE.- Se agregaron las Asociaciones Nacionales de Alcaldes y de Ciudades Capitales, gobiernos locales y estatales desde Jalisco, Estado de México, Nuevo León y Querétaro hasta Coahuila, Durango, Yucatán y Quintana Roo, entre otros. En la entidad, aparte de Chihuahua capital y el gobierno del estado, ya entraron Meoqui y Delicias, incluso Juárez.





***





SANTUARIO.- Tras calificar de grave error de la Policía Municipal meterse hasta la cocina de Catedral para detener a una familia de venezolanos, el alcalde fronterizo Cruz Pérez Cuéllar recalcó que los agentes son investigados, no están detenidos y se les movió a otro sector de la ciudad.

DELGADA.- Uno lejos de la Zona Centro donde están los migrantes, aunque la insistencia del jefe policiaco César Omar Muñoz no anticipa que el actuar de los oficiales sea un caso aislado, sino una política de trabajo. Él insiste en que hay un alud de quejas ciudadanas y que sus derechos humanos (para las personas en situación de movilidad) terminan al transgredir el orden público. Delgada línea la que plantea el funcionario.





***





OLIMPIA.- Interesante la organización de un conversatorio con Olimpia Coral Melo, promotora de la Ley Olimpia –que combate la violencia digital que atenta contra la intimidad sexual de las personas— en la UACH, donde el acoso sexual es una de las consignas de las universitarias.

MYA.- Al evento, encabezado por el rector Luis Rivera Campos y que todo apunta lo orquestó la secretaria general Georgina Bujanda, se invitó a la adolescente Mya Naomi, sobreviviente del ataque de su exnovio y quien ahora impulsa la Ley Mya para que los menores de edad que cometan feminicidio o intento de éste sean procesados.

8M.- La chihuahuense le entregó un reconocimiento a Olimpia de parte de la máxima casa de estudios por su labor de valentía y denuncia. Quizá mañana en la marcha del 8M se vean más cartulinas señalando el acoso sexual de maestros y alumnos que hasta ahora no han llegado a formales denuncias.