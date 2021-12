--Sacan adelante Maru y Vázquez, presupuesto --Arropa Monreal a Cruz y a Caraveo

PRESUPUESTO.- Quienes conocieron de la operación previa a la aprobación del presupuesto económico estatal 2022, a cargo de la gobernadora María Eugenia Campos, del coordinador parlamentario Mario Vázquez y del secretario de Hacienda Estatal, José de Jesús Granillo, lo toman como un profundo acierto.

PLAN.- Comparan lo que el exmandatario Javier Corral dejó de hacer y que se la pasó aventando todas las broncas a su coordinador parlamentario, Fernando Álvarez; una estrategia –que aseguran— fue sepultada y quedó en el pasado. Ahora, la mandataria estatal se da el tiempo para socializar los temas con los coordinadores –en lo individual— de cada fracción legislativa.

REAL.- Eso por un lado, además Vázquez Robles ha sabido darle el debido seguimiento, bajando el mensaje real de lo que representa el presupuesto estatal, el cual cobijará las principales causas sociales en salud y seguridad, sin dejar de lado la educación, la infraestructura, el desarrollo económico y el sector primario.

PLANCHADO.- Asimismo, por primera vez en años se ha tomado en cuenta a los alcaldes, para que en el corto plazo puedan avanzar. Así, ayer fue aprobado el plan de fortalecimiento financiero en el pleno del Legislativo y se prevé que en la sesión del próximo viernes, se apruebe el paquete económico. El objetivo es que todo quede planchado antes del 17 de diciembre.

***

COMPARECENCIAS.- Los titulares de los organismos autónomos del estado tuvieron que justificar ante los diputados, el aumento presupuestal que solicitaron para el 2022 y coincidieron en que obedece a la contratación de más personal, motivo por el cual, se verá reflejado en un mayor gasto por concepto de Servicios Personales, es decir, salarios y prestaciones para el personal.

CARRUSEL.- Así desfilaron ayer ante la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, Mayra Arróniz, magistrada presidenta del TEJA; Yanko Durán, consejera presidenta del IEE; Alejandro de la Rocha, consejero presidente del ICHITAIP, así como Julio Merino, magistrado presidente del TEE, sin embargo, hasta el momento no se ha citado a Néstor Armendáriz, de la CEDH ni a Gema Chávez, fiscal anticorrupción.

***

SUERTUDOS.- Este sábado se efectuó en la capital del país, la XXIII Asamblea Nacional del PRI donde debido a la pandemia tuvieron que reducir el número de asistentes. Se indicó que de los 50 delegados chihuahuenses que acudirían por la entidad, al final sólo viajaron seis personas, comitiva que encabezó Alejandro Domínguez, quien por cierto regresó por demás contento ya que Alito Moreno le otorgó otra prórroga para seguir encabezando los trabajos del priismo hasta marzo de 2022.

FOTOGRAFÍA.- Entre los afortunados que acudieron a ese evento y alcanzaron a tomarse la foto con el dirigente nacional, están los diputados locales Noel Chávez Velázquez e Ivón Salazar, así como la secretaria adjunta del CDE, Aldonza González y la nobel regidora capitalina, Ana Lilia Orozco Ortiz.

RETO.- En el mensaje emitido por Alejandro Moreno, como líder nacional del tricolor, se destaca el reto de conformar un instituto político unido, vigente y con ganas de regresar al poder en el 2024, según dijo y aprovechó para dar a conocer la Plataforma Política con la que trabajarán con miras a las siguientes elecciones presidenciales.

***

CIERRE.- Pero no todo fueron buenas noticias, se supo que las oficinas del Comité Municipal del PRI en Jiménez, a cargo de la maestra Delfina Morales, tuvieron que cerrar por problemas que se venían arrastrando y después de varias reuniones con la dirigencia estatal, no llegaron a acuerdos y se tomó la decisión.

APERTURA.- Por ello, la dirigencia local recibió al aspirante a la presidencia del Comité Estatal, Ariel Fernández, exalcalde de Aquiles Serdán, así como al exdiputado Manuel Monarrez. Trascendió que Ariel asumió el costo de la renta del local del Comité en Jiménez y se comprometió a atender a los seccionales de ese municipio durante el mes de diciembre y entrando el año, de inicio con la tradicional posada, así como a dar seguimiento a la militancia. Habrá que ver cómo revira Domínguez, quien ha estado atento en todo el estado, sin embargo, aquí las cosas se salieron de control.

***

RESPALDO.- Se notó el respaldo del coordinador de Morena en el Senado de la República, Ricardo Monreal Ávila, a su compañera, la juarense Bertha Caraveo, al acudir a su informe legislativo realizado ayer en la capital del estado. Además, reiteró su apoyo –como lo hizo durante a la campaña— al alcalde de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar.

NATURAL.- También su excompañero de curul en la Cámara Alta, Monreal le pidió a Pérez Cuéllar no perderlo de vista, pues sostuvo, si hace las cosas bien en la frontera, es un candidato natural para la gubernatura.

ASPIRANTE.- El senador Monreal no titubeó al afirmar que buscará la candidatura a la presidencia de la República en 2024. “Quiero profundizar en la Cuarta Transformación porque me asiste la razón histórica y la razón de identidad partidista; tengo 24 años en este proyecto, soy fundador de Morena y me asiste la identidad del ideario político del presidente, soy aliado del presidente y soy simpatizante de la 4T, es decir, todos los elementos indispensables para participar, los tengo; lo digo contundentemente, aspiro a ser sucesor del presidente en su momento”.

***

PEÑA.- Hoy el alcalde de Parral, César Peña se reunirá con funcionarios y especialistas para instalar un Comité Municipal de Salud para estar en sintonía permanente con las autoridades estatales y lo relacionado con la semaforización del Covid-19. Con esa instancia, el presidente municipal blindará las acciones en la región.