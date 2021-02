-- Sader, CFE y Conagua vs productores -- Se suman priistas al PAN

REUNIÓN.- Se supo que ayer se reunieron vía Zoom la directora general de Conagua Blanca Jiménez Cisneros, el senador Cruz Pérez Cuéllar y el despacho de abogados que llevarán la demanda colectiva de los poco más de 40 empleados de confianza que fueron despedidos de Conagua Chihuahua; reunión convocada para mitigar la presión y respuesta por parte del sector productivo y de la oposición a la 4T que generaron dichos despidos.

DETRÁS.- Parte de la conclusión a la que llegan productores agrícolas es que los despidos de mandos medios sólo son el inicio de la gran oleada que viene detrás de ello y que afectaría gravemente al sector productivo primario de la entidad, mismos que recuerdan que tanto la Conagua, como la Sader y la CFE han dado muestras de estar muy lejos de apoyar a los agricultores; para muestra, la suspensión de la tarifa preferencial en el cobro de energía en los campos cultivados, y que ahora muy pocos podrán cubrir el pago no preferencial.

ELECTORAL.- Ayer durante la firma de convenios de colaboración con autoridades electorales para cuidar el actual proceso y garantizar la equidad en esa contienda, el gobernador Javier Corral informó que en respuesta a la convocatoria del presidente Andrés Manuel López Obrador a titulares de los poderes Ejecutivos estatales y a la jefa de gobierno de la CDMX para conformar un pacto por la democracia, ya preparan una propuesta de blindaje integral.

ELECTORAL I.- En el evento con el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Estatal Electoral, Corral dijo que Chihuahua acepta el reto y enviará una propuesta al presidente López Obrador que obligue tanto a autoridades locales como también al gobierno federal, a no meter las manos en la contienda y a cumplir reglas básicas como la suspensión de la propaganda gubernamental.

BLINDAJE.- A decir del gobernador, se requiere apoyar cualquier esfuerzo que llame a la mesura y a la imparcialidad, para evitar que se socave la equidad en la contienda, durante el proceso electoral más grande en la historia de nuestro país, por lo que se requiere blindarlo de intromisiones indebidas, así como del uso ilegal e ilegítimo de los recursos públicos.

REACCIÓN.- Por lo comentado por Corral, un punto importante de esa propuesta y en el contexto de la pandemia, será evitar como recurso electorero las vacunas contra el Covid-19, muy demandadas actualmente y que han sido uno de los señalamientos a la campaña de inmunización del gobierno federal, especialmente por la participación de los llamados servidores de la Nación. Así que habrá que esperar la reacción presidencial de la respuesta de Chihuahua.

REPUDIO.- Llámese Marco Adán Quezada o Carlos Borruel, quien vaya a quedar como candidato de Morena por la presidencia municipal de Chihuahua tendrá la difícil tarea de convencer a la clase media de Chihuahua capital de que ellos no son Morena y que genuinamente no pueden arropar el ideal morenista, pues de entrada no hay coincidencia en muchos temas que la 4T quiere impulsar.

REPUDIO I.- Indiscutiblemente hay un repudio hacia Morena y hacia Andrés Manuel López Obrador marcadísimo en la clase media de la ciudad de Chihuahua y en gran parte del estado, que tanto a Marco Adán como Carlos les tocará cargar, tendrán entonces una misión titánica para lograr que este grueso de la población electoral compre su proyecto por encima de lo que representa el partido guinda.

INCORPORACIÓN.- Casi en este mismo orden de ideas, bajo el lema "Lo que importa es Chihuahua", es como los ex militantes priistas Gabriel Durán, César Cantú, Alfredo de la Peña y Jesús Provencio anunciaron que se suman al proyecto del PAN, lo que dicen es el inicio de una desbandada del PRI que se va al albiazul, para incorporarse a varias campañas tanto locales como federales.

INCORPORACIÓN I.- En el anuncio que encabezó el líder municipal albiazul Paco Navarro se pudo ver también a reconocidos priistas como Fabián Corral, exsecretario particular de Marco Quezada; a Erika Terrazas, sobrina de Reyes Baeza; Askari Flores, cercana a Marco Adán; Yuri Ortega, jefe de inspectores en la administración de Quezada; Gustavo Díaz y Lilian Jiménez, de Seguridad Pública Municipal, entre otros. Sin duda representa un duro golpe a la estructura marquista, la cual pretendía llevarse a Morena.

AUDIENCIA.- Ya está en la mesa del debate la actuación de los jueces federales que andan entregando amparo tras amparo a la defensa de la alcaldesa con licencia, y parece que para la siguiente semana debe quedar sin efecto el recurso legal para volver a convocar por una audiencia de formulación de cargos.

CHICANEO.- Al abogado Francisco Molina Ruiz ya lo catalogan en el mundo jurídico como Francisco “el Chicanas” Molina, por todo el “chicaneo” que le ha dado al proceso judicial, que no significa nada más que “dilatar” o “entorpecer” un juicio, pues dicen que toda las copias que pidió están completas y consigue el mismo amparo una y otra vez a pesar de que la petición ya se cumplió.