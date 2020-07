-- Se abre la caja de pandora en el PAN -- Gasolineras, ¿dolor de cabeza? -- Empieza a dar frutos el T-MEC

HOSTIL.- Bueno pues si había duda del quebranto del PAN en Chihuahua, el primer panista Javier Corral lo dejó muy claro al irse directo y duro a la yugular en contra del equipo político que lidera la alcaldesa capitalina Maru Campos, a quienes de mentirosos, engañadores y extorsionadores no los bajó, por estar en contra de las reformas electorales propuestas por él, declaración que emitió en entrevista televisiva.

FORMA PARTE DE NUESTRO CÍRCULO DE SUSCRIPTORES Y RECIBE LAS NOTICIAS DE PORTADA DE JUÁREZ, PARRAL Y CHIHUAHUA DIRECTO EN TU EMAIL, SUSCRÍBETE AQUÍ GRATIS

HOSTIL I.- Si bien es cierto, las diferencias entre el grupo político del gobernador Javier Corral y el de la alcaldesa, así como el denominado “Gaudinis”, se han dejado entrever en cada oportunidad posible, pero no cabe duda que el conflicto se hizo público y directo ayer y escaló a niveles de fuerte confrontación.

HOSTIL II.- Rocío Reza, presidente estatal de Acción Nacional, intentará iniciar la reconstrucción de la unidad, para lo cual este 6 de julio tiene citados a varios líderes de grupo, a ver qué sucede y ya se verá si son realmente sus intenciones.

TITULAR.- Lo que no se puede dejar de señalar es que las 24 horas de los 7 días Javier Corral Jurado es el titular del Poder Ejecutivo estatal, vaya, el representante de la primera magistratura constitucional de Chihuahua, tiene una investidura que portar y cuidar, por lo que debe ser consciente de que una crítica suya tiene un enorme peso, y hay que recordar lo mucho que se quejan de aquel que ocupa la “silla del águila”, quien un día sí y al otro también “barre” con los pobres mortales, sin darse cuenta del peso de la investidura presidencial.

CLOACA.- Ayer por la tarde trascendió -luego de algunas quejas- la construcción de una gasolinera ubicada sobre la avenida Pacheco, a unos cuantos pasos de un Centro de Desarrollo Integral Infantil que ahí se encuentra, justo al lado de la Escuela de Policía de la DSPM, cuando el reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible para el Municipio de Chihuahua refiere que una estación de servicio deberá ubicarse a una distancia mínima de resguardo de 300 metros radiales de lugares de concentración de personas, tales como escuelas, hospitales, guarderías o centros de cuidado de infantes.

CLOACA I.- No son coincidencias, a inicio de semana la gasolinera del parque El Platanito, ahora la de dicha estancia infantil, definitivamente algo anda mal en la entrega de permisos emitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio capitalino a cargo del “neo” panista Gabriel Martín Valdez Juárez, situación que ya no podrán capotear y que, definitivamente, terminaría en el despacho de la Victoria e Independencia.

CLOACA II.- Veamos cómo “torean” ahora este tema, como pinta el panorama estaría saliendo cuando menos una irregularidad por semana, que sin duda ha ocasionado y ocasionará dolores de cabeza para las autoridades municipales, pues si bien es cierto vecinos que se han manifestado han sido atendidos, en aquellos lugares donde no haya manifestación habrá una pluma y tinta que señalen el error.

OBRAS.- Ya con el brazo caliente y la barra servida, también ha sido señalada la Dirección de Obras Públicas por sus mismos empleados, esto luego de que no solamente los hacen ir en su horario de trabajo rutinario, sino que ahora les piden se queden doble turno, saliendo algunos pasada la medianoche, se dice que están trabajando a marchas forzadas para poder recuperar lo que se perdió durante los días que estuvieron detenidas las obras por la contingencia.

INVERSIÓN.- Junto con el inicio del nuevo Tratado de Libre Comercio (T-MEC) también llegó el anuncio de que la empresa Bombardier Recreational Products (BRP) establecerá su tercera planta para la producción de vehículos todoterreno en Ciudad Juárez, con una inversión de 185 millones de dólares canadienses y que va a generar mil puestos de trabajo, según lo dio a conocer el corporativo desde su sede en Québec, Canadá.

INVERSIÓN I.- Según trascendió, la gestión de ésta que será la nueva planta de la canadiense BRP en Juárez estuvo a cargo de la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Alejandra de la Vega, quien tras meses de cabildeo con los directivos logró que se concretara este nuevo proyecto, que no se había anunciado por las condiciones de privacidad que generalmente solicitan las empresas.

VENTAJAS.- La empresa decidió ampliar su presencia en la frontera atraída por las ventajas competitivas de la entidad, como dijo el gobernador, ante la entrada en vigor del T-MEC, asegurar esas inversiones, pues el país y sus entidades tienen como reto ofrecer la certidumbre jurídica a quienes nos ven como destino para sus capitales.

DESABASTO.- En el IMSS el desabasto tiene nombre y apellido, resulta que de meses a la fecha la jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Magdalena Licón Portillo y Daniel José Luna Sierra, jefe de la Oficina de Adquisiciones, han estado haciendo maniobras para que las compras se hagan a proveedores que ellos mismos seleccionan a precios por encima de los referenciados, mismos que han sido señalados por abusar de la situación que se vive por la contingencia, ya que se permite realizar adjudicaciones directas siempre y cuando se trate de insumos en materia de salud.

PROVEEDOR.- Desde el interior del IMSS afirman que ambos funcionarios reciben el requerimiento para la adquisición de bienes, no gestionan adecuadamente contar el presupuesto necesario, difieren de manera excesiva el evento de adquisición (lo que de inicio genera negativa de suministro a unidades), una vez que emiten los eventos de adquisición, no adjudican los bienes (generando de nueva cuenta desabasto), ya con la negativa de suministro, ambos funcionarios les "sugieren" a las unidades médicas a cuál o cuáles de los proveedores deben dirigirse para hacer la compra.

ADQUISICIÓN.- Las adquisiciones que hacen las unidades médicas no se formalizan con contratos que sean suscritos ni por la Coordinación de Abastecimiento, ni por el titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Chihuahua, quedando en libertad las cantidades a adquirir bajo la premisa de no contar con stock, el cual en principio normativo no podría ser para más de diez días, sin embargo como la negativa de suministro persiste, permite a las unidades médicas adquirir bienes cada diez días de manera reiterada y sin previa investigación de mercado.