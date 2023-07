--Se acerca NCG a la desaparición de poderes --Hasta Espino pide a la SICT invertir en carreteras

NCG.- Desde el primer día —el 19 de julio— que la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Ceballos designó a Edgardo Quiroz Castañeda como jefe de la Policía Municipal se evidenció que se brincó el protocolo de conformar una terna para que el Cabildo lo aprobara y no consultó a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE), que tiene el control policiaco de su municipio luego de que todos sus elementos fueron desarmados y sólo la tercera parte aprobó los exámenes de confianza.

HALCONES.- El coordinador de la bancada azul en el Congreso, Alfredo Chávez advirtió que se evaluaba el mecanismo de desaparición de poderes no sólo porque sus agentes reprueban, sino que la mayoría tiene vínculos con el crimen organizado y al parecer, también en el Ayuntamiento.

DESACATO.- El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña que primero había sostenido que se analizaba esa medida, ayer subió el tono al calificar de desacato el nombramiento que hizo la alcaldesa en un acto privado, al que no invitó a los regidores ni representantes de la Fiscalía General del Estado o de la SSPE.

INFILTRADOS.- De modo que el asunto se va encaminando cada vez más a la Torre Legislativa, mientras la comunidad LeBarón celebra que ante la infiltración criminal, el Estado asuma el control total. Así las cosas.





***





SUMA-. Desde Juárez llega información en el sentido de que el coordinador de los regidores panistas en el Cabildo trae a toda la fracción volteada en su contra. Y es que se dice que Joob Quintín no entiende o no quiere atender las órdenes de la dirigencia estatal de su partido, así que ya van varias ocasiones en que Gabriel Díaz le da instrucciones y no hace caso.

RESTA.- Según se dio a conocer, la más reciente fue la indicación de apoyar las acciones de los diputados federales y locales, quienes en los últimos días han emprendido iniciativas urbanas primero por la mejora del Centro Histórico y luego para atender la crisis de baches en las principales vialidades de la frontera.

GOTA.- De acuerdo con los regidores blanquiazules, su coordinador los amenazó si se les ocurría acompañar a los legisladores en las calles, incluso si acudían a la rueda de prensa que los congresistas convocaron el martes pasado.

RESPALDO.- Lo cierto es que Gabo Díaz ha tenido que hacer pronunciamientos desde la capital para reforzar a los diputados en las campañas cívicas, así como respaldar la inversión en obra pública del Gobierno del Estado en la frontera.





***





CANNABIS.- El senador Rafael Espino anda muy activo en la Cámara Alta. En su calidad de presidente de la Comisión de Asuntos Legislativos convocó a otras comisiones involucradas en el Sector Salud y la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones para conseguir los consensos necesarios y fijar un marco regulatorio que permita el uso de la cannabis para fines medicinales e industriales en México.

SICT.- Por otro lado, el senador morenista solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes un informe detallado sobre las acciones de mantenimiento, conservación y construcción de las carreteras federales en Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, Baja California y Tamaulipas.

REZAGO.- Entidades, recalcó Espino de la Peña, a las que mucha falta les hace una infraestructura carretera viable para ofrecer mejores condiciones de interconexión en la relocalización de empresas, conocido como nearshoring y en sí mismo, impulsar el desarrollo económico y social íntimamente ligado al comercio con Estados Unidos.





***





TECNOLOGÍA.- Para quien aún duda si la tecnología de la Plataforma Escudo Chihuahua Capital en verdad funciona, ayer el alcalde Bonilla dio muestra de dos casos; primero fue la atención a un robo en una escuela pública donde lograron detener al presunto responsable y recuperar el motor del aire acondicionado y cableado, tras lo cual quedó a disposición de la Fiscalía Zona Centro.

HORAS.- El segundo caso fue el ataque contra una mujer para despojarla de su vehículo y según se informó en menos de dos horas, se localizó la unidad y se capturó al agresor de la conductora de un servicio de transporte de plataforma, que se hizo pasar por cliente y a medio camino la hirió con un arma punzocortante.

MENSAJE.- El respaldo de PECUU para la Policía Municipal es valioso para mandar el mensaje a la delincuencia de que no la tiene fácil para cometer delitos en la ciudad, ya que a la labor de los elementos en tierra que patrullan las calles y a los que están dedicados a la investigación, mediante las cámaras y los rastreos de señal se han asestado golpes certeros que reflejan un descenso en la estadística mensual.