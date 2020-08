--Se apoyan Corral y Ebrard --Piden apertura de iglesias --Cerrarán filas a favor de AMLO

BLANCO.- La determinación del gobierno mexicano para recuperar los bienes que se encuentren en Estados Unidos, tanto de narcotraficantes como de los delincuentes de “cuello blanco”, quedó más que firme ayer en la conferencia de prensa mañanera cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo referencia a las propiedades que tiene el exgobernador César D. en ese país, y desde luego que Chihuahua también busca rescatar desde hace tiempo.

Descarga toda la edición impresa directo en tu móvil, tablet o computadora, da clic para suscribirte, primer mes gratis

MESA.- Para comentar algunos detalles de los procesos de recuperación de bienes, el canciller Marcelo Ebrard Casaubón explicó que se conformó una mesa de trabajo permanente entre la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con sus contrapartes norteamericanas para intercambiar información y atender las solicitudes con base en acuerdos y convenciones vigentes.

BIENES.- El secretario de Relaciones Exteriores confirmó que dieron puntual seguimiento a la audiencia que tuvo en la Corte Federal de Miami el exmandatario César Horacio, para conocer cuáles fueron los bienes que ofreció en su petición para obtener la libertad bajo fianza, de los que solicitaron a las autoridades norteamericanas toda la información respectiva.

RELACIÓN.- Al destacar el nivel de cooperación que se tiene con las autoridades del vecino país en estos temas, Ebrard Casaubón dijo que es de lo mejor, sin precedente en la historia reciente en la relación entre ambos países.

RELACIÓN I.- Y es precisamente esa buena relación la que se observó ayer desde la llegada a Chihuahua del embajador de los Estados Unidos de Norteamérica en México, Christopher Landau, quien fue recibido por el gobernador Javier Corral en Palacio de Gobierno, para desarrollar una agenda bilateral que comprende temas de procuración de justicia, salud y economía.

REUNIÓN.- Los detalles de la Operación Justicia para Chihuahua y el estado en que se encuentra el proceso para la extradición del exgobernador le fueron comentados al diplomático, quien en su oportunidad recorrió dos plantas industriales y dio a conocer los pormenores del establecimiento de una nueva empresa en nuestra capital, que viene a fortalecer la economía de la entidad, al generar nuevas plazas de trabajo, según dijeron.

EXTRADICIÓN.- Se tiene la expectativa que esta visita del embajador se traduzca en mayores inversiones en la entidad y que también tenga un efecto favorable en el procedimiento para la extradición del exgobernador de Chihuahua y que se le regrese a nuestro país para ser puesto a disposición de los tribunales de nuestra entidad para que enfrente los delitos que se le imputan y, en su caso, puedan recuperarse los recursos desviados; por cierto la alcaldesa Maru Campos agradeció la invitación (que no le llegó) para acudir a Palacio de Gobierno y saludar al diplomático.

APOYO.- En otro orden de ideas, el presidente del PRI estatal Omar Bazán se reunió ayer con miembros de la Confraternidad Ministerial Evangélica de Chihuahua junto con el coordinador ejecutivo de Gabinete del gobierno del estado, Jesús Mesta Fitzmaurice, quienes le pidieron de manera conjunta el permiso de la autoridad estatal para poder abrir los templos e iglesias cumpliendo con todos los requisitos, tal como lo hacen los bares, cantinas y restaurantes, que tienen permiso para abrir, siempre y cuando cumplan con lo requerido.

APOYO I.- Hay que decirlo, Bazán Flores es quizás el único legislador que se ha reunido con el ala cristiana y católica en Chihuahua para tratar el tema de la reapertura, ni el PES ni el PAN han tomado en serio las peticiones de este sector, inclusive han presentado anteproyectos del cómo estarían operando en los templos, iglesias y salones, con el menor número de personas, sana distancia, chequeo de temperatura, entre otras tantas cosas que, se insiste, “se hace” en los bares y restaurantes.

MEDALLITA.- Por cierto, siguiendo con temas priistas pero de otra índole, molesto se observó al profesor Lorenzo Parga, presidente de Movimiento Ciudadano, cuando la diputada del PRI Betty Chávez, a través de algunos medios, operó para adjudicarse la iniciativa que pide la apertura de espacios deportivos presentada por el profe precisamente ayer en la diputación permanente.

MEDALLITA I.- Se aclaró que la diputada Chávez había presentado un posicionamiento en asuntos generales mas no una iniciativa propiamente con la que se exhorta y exige la apertura de espacios deportivos –con las debidas medidas de sanidad- durante el semáforo en naranja y no tener que esperar al amarillo y/o verde, si bien es cierto ambos pidieron lo mismo, no se vale que los segundos se quieren colgar de los primeros.

CONSEJO.- Hoy al mediodía habrá Consejo Estatal de Morena en donde, según dicen los que saben, estarán cerrando filas a favor del presidente Andrés Manuel López Obrador respecto al tema de la extracción del agua de las presas de la entidad y sobre los infiltrados que hicieron los desmanes ocurridos el pasado miércoles.

FILAS.- Por cierto en este cierre de filas se ha observado al consejero Hugo González –asesor de la bancada guinda en el Congreso local- y hasta Zianya Sandoval, así como otro grupo de consejeros, trabajar de manera coordinada, pues saben que deben iniciar a la brevedad el proyecto de unidad al interior del instituto político si desean salir fuertes para el proceso 2021, sin dejar de mencionar que se encuentran tejiendo alianzas en lo local y en lo nacional.

MENSAJES.- En ecos del encuentro que protagonizaron el síndico capitalino Amín Anchondo, un par de regidores y la alcaldesa Maru Campos el pasado miércoles en sesión de Cabildo, desde la sindicatura comenzaron a informar que varios de los mensajes que se publicaron en la transmisión en vivo de dicha sesión (que externaban comentarios a favor del síndico) fueron borrados, situación que les extrañó, al grado de asegurar que pareciera una especie de censura.