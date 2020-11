--Se aprueba hoy Ley Cubrebocas --Diputados de nuevo traicionan a Chihuahua

LEY.- Hoy en el Pleno del Congreso del Estado se estará aprobando el dictamen de la Ley de Uso Obligatorio del Cubrebocas en el estado de Chihuahua, luego de algunas discusiones en la Comisión de Salud del Legislativo, cierto es que no pasó tal cual fue enviada por el titular del Ejecutivo, sobre todo en el tema de la multa económica y de la sanción de encarcelamiento.

LEY.- El dictamen va con una sanción para quien no porte cubrebocas en espacios públicos desde 434 pesos, hasta un arresto de 12 horas y trabajo comunitario, mas no dejaron en claro qué sucederá con los automovilistas, sobre todo cuando viaje sólo el conductor, cuestión precisamente que fue ampliamente debatida.

VOTO.- Según varias fuentes, está siendo votado a favor el dictamen; la bancada del PAN estaría respaldándolo, la fracción parlamentaria de Morena no irá en bloque, así que estaría dividido su voto; y se espera que las bancadas que han venido apoyando al líder del Congreso, Fernando Álvarez, también hagan lo propio hoy.

SANCIÓN.- De la bancada de Morena que coordina don Miguel Colunga, definieron algunos el respaldo debido al cambio que hubo en las sanciones, de inicio fue lo que alegaron, que esta iniciativa tenía más el espíritu recaudatorio que preventivo; ahora bien, sigue en duda la vara que utilizarán en su momento los agentes municipales para determinar a quién multar, pero sobre todo a quién arrestar, siendo aún ambiguo este tema en materia regulatoria.

REDUCCIÓN.- La madrugada de este miércoles se aprobó en la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos Federal 2021, donde Chihuahua recibirá 2 mil 859 millones de pesos para 2021; para este 2020 fueron enviados $3 mil 264 millones; lo peor es que ahora en medio de una pandemia la federación sólo enviará a Salud federal 50 mdp, cuando en el presupuesto anterior habían emitido $210 millones.

REDUCCIÓN I.- Los diputados que votaron a favor del PEF 2021 fueron los morenistas: Juan Carlos Loera, Sebastián Aguilera, Esther Mejía, Efraín Rocha, Ulises García, Teresita de Jesús Vargas; en contra estuvieron los panistas Miguel Riggs, Mario Mata, María de los Ángeles Gutiérrez y Patricia Terrazas; el emecista Alan Falomir y hasta el petista Eraclio Rodríguez. Se ausentó Claudia Elena Lastra, del PT.

RECURSOS.- Precisamente y siguiendo casi este orden de ideas, toda la maquinaria detractora del diputado federal Juan Carlos Loera, exdelegado del Bienestar, se activó los últimos tres días para irse duro y contra la yugular del morenista dado los espectaculares que colocó en algunas ciudades promocionando su libro; ahora que se dedica a las letras, la principal cuestión fue el origen del recurso para efectuar dichos pagos.

RESPALDO.- Resulta que al interior del PRI en Chihuahua, la Unidad Revolucionaria Nacional se pronunció a favor de impulsar a Hugo Aguirre García, alcalde de Guachochi como el candidato a la gubernatura en 2021, según supo, son varios los que han querido hacer ruido inclusive allá en el CEN tricolor y están buscando a alguien que pueda dirimir los conflictos entre los priistas.

CUADROS.- Se analizaron otros nombres, por supuesto, pero algunos de ellos son más impulsivos, como la ex senadora Lilia Merodio, que estalló en contra de la dirigencia estatal apenas se enteró que no la incluyeron en la sesión del Consejo Político Estatal, llamó hampones a Omar Bazán y a Graciela Ortiz, algo que no abona para la solución de los conflictos.

GENERAL.- El mensaje lo hizo el mismísimo General Fausto Zamora Esparza, líder nacional de la Unidad Revolucionaria, quien exigió que se frenen los cotos de poder al interior del partido, a fin de recuperar tanto las gubernaturas, congresos y alcaldías. El priísmo nacional sabe que el resultado de Coahuila sólo deja una lectura, el PRI no está muerto, pero tiene mucho que trabajar.

PESO.- El General Fausto Zamora es de los líderes con credibilidad y peso en el PRI, su liderazgo se extiende fuera de la Unidad Revolucionaria, así que llama la atención el respaldo que le dio a Hugo Aguirre, en quien ve a alguien neutral con la capacidad para dirimir los conflictos que se han presentado en el estado grande.