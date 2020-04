-Se avecina semana crítica-Crearán Subsecretaría especializada-Política en tiempos pandemia

RECIBE GRATIS LAS NOTICIAS DE EL HERALDO DE CHIHUAHUA DIRECTO EN TU CELULAR, DA CLIC PARA SUSCRÍBIRTE





RESTRICCIONES.- Ante el recrudecimiento de los efectos de la pandemia en el estado, el gobernador, Javier Corral, anunció un nuevo decreto que ampliará el plazo durante todo el mes de mayo, de las restricciones ya establecidas, así como de otras disposiciones para contener la propagación de la enfermedad; entre estas nuevas medidas se contempla el uso obligatorio de cubrebocas a ciertos segmentos de la población, así como limitantes en el horario y aforo en el transporte público.



PANORAMA.- Al presentar vía redes sociales los detalles del Plan Alimentario, Corral Jurado, adelantó que vienen las semanas más complicadas por la pandemia; al precisar que será entre el 8 y 10 de mayo, los días a partir de los cuales se proyecta el incremento en el número de contagios, así como el de personas que desarrollen la enfermedad y de quienes requieran atención médica por su condición grave.



REFUERZO.- Ese lapso será cuando se tengan que reforzar las medidas preventivas, situación por la que mandatario urgió a las personas a permanecer en sus hogares y adelantó que habrá recomendaciones para el uso adecuado de los cubrebocas, no obstante, dijo, que su uso no libera a la gente del resguardo en casa.



PLAN.- Entre los participantes de esta emisión, transmitida ayer por la mañana, estuvo la presidenta del DIF Estatal, Cinthia Aideé Chavira, quien desde las bodegas de esa dependencia, dio a conocer el Plan Alimentario Nutricional Emergente y Solidario (Panes), orientado a los beneficiarios de los bancos de alimentos, personas adultas mayores, con discapacidad, así como familias que se encuentren en riesgo por la contingencia.



VENTILADORES.- Durante este programa, el gobernador también informó de la llegada de 22 nuevos ventiladores que se agregan al inventario de equipo que será utilizado en los hospitales designados para Covid-19, para atender los casos más graves de esta enfermedad.



CREACIÓN.- Trascendió que la Secretaría de Salud en próximas horas estará anunciando la creación de una subsecretaría especializada en la contención de la pandemia del Covid-19, a la que nombrarían como “Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades” ya que aseguran el trabajo que se ha implementado en este tema amerita 24 horas de labor los 7 días de la semana y se le une la carga de trabajo en otras materias del mismo ramo.



CANDIDATOS.- El titular de Salud en la entidad, Jesús Enrique Grajeda Herrera, busca apoyarse en la experiencia de los que tiene cerca y que saben del tema epidemiológico, todo parece indicar que los dos candidatos a encabezar esta nueva subsecretaría son el doctor Jesús Ramón Lozano y la doctora Mirna Beltrán.



ALCANCES.- Se espera y busca que quien arribe asuma un liderazgo estatal, semejante a lo que se ha visto con el subsecretario federal López-Gatell, habrá que esperar los alcances de esta designación que se cree podría darse en las próximas horas, buscarán sin duda una modificación a la Ley de Salud Estatal para su sustento o tan sólo en el plano operativo, pero de que viene a oxigenar los trabajos será importante.



REUNIÓN.- Mañana se estará reuniendo a través de plataforma digital, los integrantes de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, que preside la panista Georgina Bujanda, en la que según nos dicen darán seguimiento, entre otros temas, a las mesas de trabajo que iniciaron a finales del año pasado por los terribles acontecimientos ocurridos en Bavispe, Sonora y que cobraron la vida de mujeres y niños LeBarón.



VIRTUAL.- Varias comisiones del Congreso local han sostenido reuniones virtuales, como lo es la de Justicia que lleva ya un mes trabajando a distancia, sin embargo no estaría mal que también hiciera lo propio la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política, para que por lo menos una vez al mes sesione a través de estas plataformas y le vayan dando salida a decenas de asuntos que siguen pendientes en el legislativo.



DIÁLOGO.- Hablando de sesiones virtuales, ayer precisamente dieron inicio los diálogos “Unidos en Acción” organizadas por Generación Azul Chihuahua, teniendo como primer invitado al jefe del gabinete municipal, Mario Vázquez Robles, en representación de la alcaldesa Maru Campos, con quien compartió las estrategias y acciones que ha realizado el gobierno capitalino para enfrentar la crisis de salud y económica.



DIÁLOGO I.- El próximo viernes estará en esta charla virtual, la diputada local juarense Marisela Terrazas, con el tema “importancia de Ciudad Juárez en la economía nacional” que al igual que con Vázquez Robles, la invitación está hecha tanto para militantes como para ciudadanos que no militen con Acción Nacional, e intercambien ideas con actores políticos.

CAMBIO.- Sin duda el Covid-19 ha revolucionado y ha generado un sinfín de cambios en la actividad diaria, y en la política no podía ser la excepción, por ello, ahora y por los tiempos, son recurrentes los diálogos y reuniones a través de programas digitales, es ésta pues, una forma de hacer política en tiempos de pandemia.



RECLAME PARA FOTO: Los diputados toman las medidas preventivas cuando acuden a reuniones al Congreso del Estado, todos, sin importar la edad -luego hay unos que se creen muy jóvenes- portan cubrebocas y cargan gel antibacterial.





