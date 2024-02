--Se caen casos vs agresores sexuales --Biden no cerrará la frontera: Marín

LIBRES.- No se sabe si se debió al criterio del juez, la integración en las carpetas de investigación o el desempeño del agente del Ministerio Público pero dos casos se cayeron en la Fiscalía Zona Centro, tras la liberación del conserje de una guardería que fue acusado de presunta violación, igual que otro agresor que habría abusado de una adulta mayor a quien también habría golpeado y asaltado en su domicilio de la colonia 11 de Febrero.

GUARDERÍA.- Bajo la carpeta de investigación 361/2024, se presentó a un empleado de mantenimiento del Centro de Desarrollo Infantil Sur por la presunta agresión contra un menor de edad, sin embargo, un jurista del Distrito Judicial Morelos determinó no vincularlo a proceso por este caso que ameritó la manifestación de padres de familia que incluso cerraron la avenida Pacheco.

COLONIA.- Algo similar a lo ocurrido con el supuesto agresor sexual de la colonia 11 de Febrero, quien fue detenido por elementos de la Policía Municipal por una falta administrativa y la Fiscalía tal vez no documentó lo que vecinos del sector indicaban respecto a que merodeaba la zona e ingresó a la vivienda de la afectada porque supuestamente realizaría alguna reparación, el hecho es que el sujeto conocido como el Borre también salió.

APELAN.- De acuerdo con la FZC, la familia de ese segundo detenido se comprometió a internarlo en un centro de rehabilitación, lo que probablemente habría sido suficiente para el juez. Según la Fiscalía y el gobierno municipal en cuanto al conserje se interpondrá un recurso de apelación por el fallo dictado

PROTOCOLOS.- Además la administración capitalina desde que se generó la denuncia tomó cartas en el asunto, destituyó al personal encargado y se tomaron acciones para revisar los protocolos de atención y su cumplimiento.





***





ETIQUETA.- En el hilo informativo de MediChihuahua pareciera que al decir que la inversión es 70 por ciento estatal y el resto federal, la administración de Andrés Manuel López Obrador habría avalado la iniciativa y dispuesto recursos para ello pero no, ese 30 por ciento es producto de los dineros etiquetados a los estados que no están adheridos al IMSS-Bienestar.

INTEGRACIÓN.- De modo que lo expuesto por el secretario de Salud del Estado, Gilberto Baeza, se refiere a la integración presupuestal del servicio en la entidad, en correspondencia con la transparencia de cómo se conforma la cartera y cómo operará lo que ya se venía haciendo, dar cobertura a quienes no están afiliados a sistema alguno.

COBERTURA.- Por eso no lo habrían visto en el Congreso, donde a decir de la diputada presidenta Adriana Terrazas, MediChihuahua no iba en el presupuesto, pues de algún modo ya estaba y es un rubro —puntualizó Baeza Mendoza— al que se destina poco más de 70 millones de pesos para atender a población abierta que no tiene servicio médico.





***





EXTESORERA.- La invitación que hizo la Asociación de Maquiladoras (Index) de Ciudad Juárez a Rosario Marín, extesorera del gobierno de Estados Unidos, para impartir una plática en el marco de sus jornadas de festejo por el 50 aniversario del organismo resultó en una exposición en suma interesante sobre su perspectiva de la migración y el cierre de fronteras.

ASILO.- A decir de la especialista, el presidente Joe Biden no pretende bloquear el comercio binacional para contener las oleadas de solicitantes de asilo en EU sino reducir drásticamente los ingresos de personas.

EXPIATORIOS.- Marín consideró que ambas economías están tan vinculadas que no resistirían un cierre generalizado y los dos países dependen del transporte comercial continuo, no obstante apuntó que la entrada de personas en situación de movilidad sí debe controlarse, aun cuando rechazó que se les trate como chivos expiatorios.

UTILIZADOS.- No son ellos, los migrantes, el origen del problema sino la consecuencia y en la óptica de la experta en gestiones gubernamentales y finanzas, son usados políticamente en un año electoral por los gobernadores fronterizos. Así las cosas.





***





EMPRENDEDORES.- El gobierno municipal en un comunicado que envió ayer con el testimonio de Miguel, quien inició hace 20 años a diseñar y fabricar equipos de ejercicio para gimnasios y en poco tiempo creció la demanda al grado de vender su producto a otras partes del país, subrayó la importancia de los apoyos a emprendedores.

APOYOS.- Como muchos chihuahuenses, Miguel aspiró a más y solicitó un crédito a través del programa “Impulso Municipal MiPyME”, además de inscribirse a Canacintra y mediante el Gobierno del Estado y Municipio recibió una certificación de calidad para seguir creciendo. Casos de éxito empresarial, de ahí la alta demanda de esta plataforma.