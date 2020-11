--Se cierra Secretaría de Salud --En un mes define Morena a su candidato

PRETEXTO.- La transmisión del programa Situación del Covid-19 se ha convertido en el mejor pretexto para que la Secretaría de Salud no brinde más información que los números diarios sobre la enfermedad que ha cobrado más de 2 mil vidas en la entidad.

PRETEXTO I.- Más allá del reporte técnico, los médicos brindan respuestas a medias, en el mejor de los casos, pues muchos de los cuestionamientos que hace la prensa son ignorados, o contestados con sarcasmo y hasta con enojo.

MULTAS.- Tal como ocurrió ayer con el doctor Arturo Valenzuela Zorrilla, director médico de la zona norte de la Secretaría de Salud, quien de muy mala gana invitó a los reporteros a informar cuando haya aglomeraciones y no sólo a dedicarse a observar, como si el trabajo de la prensa fuera multar gente.

CLARIDAD.- Es responsabilidad del equipo médico dar claridad sobre la enfermedad que ha puesto al mundo de rodillas, pero cada vez fluye menos la información de parte de la dependencia de salud; es de esperarse que ante un colapso en el sistema de salud de Chihuahua, también sus mandos medios y los altos mandos se encuentren bajo presión, pero no por ello dejarán de emitir la información, que además es pública y que por orden constitucional deben entregarla.

CLARIDAD I.- Precisamente y siguiendo este orden de ideas, como parte de una estrategia y de una real preocupación genuina, algunos liderazgos del IMSS comenzarán a dar respuesta no sólo a las preguntas de la prensa, sino de la ciudadanía en general, es decir, iniciarán por fin con una entrega de informes que desde hace algunos meses debieron haber sido divulgados por todas las vías de comunicación, información que inclusive muchas veces será la diferencia entre tener o no un hospital saturado.

CANDIDATO.- Cambiando de temas, a decir de fuentes de primer nivel con presencia en Palacio Nacional, será a principios de diciembre cuando Morena elija al candidato que habrá de representarlos por la gubernatura; estas mismas fuentes aseguran que lo hecho, hecho está, y ya sólo será cuestión de que el presidente Andrés Manuel López Obrador elija al candidato, ¿o acaso creían que serían los consejeros estatales quienes lo elijan?

CANDIDATO I.- El expediente (y no judicial) de cada aspirante de Morena a la gubernatura ya está en el despacho presidencial, por ello sólo falta que el primer morenista del país se decante por tal o cual aspirante, como en un mes precisamente, para que a inicios de diciembre tengan ya al precandidato registrado. La moneda está en el aire para Rafael Espino, Juan Carlos Loera y Cruz Pérez Cuéllar.

ESPECTACULARES.- Y hablando de aspirantes, el catedrático de la UACJ, don Víctor Quintana, declaró ayer que no es posible que se siga jugando a la simulación en cuanto a la publicidad de los que aspiran a cualquier candidatura dentro del próximo proceso electoral, por lo que hizo un llamado a las autoridades electorales a estar atentas para amonestar o descalificar a quienes están “jugando sucio o pretendiendo engañar a la gente”, que no fueron más que saludos hacia el senador Cruz Pérez Cuéllar y al diputado federal Juan Carlos Loera de la Rosa.

ACÉFALA.- Aunque lo han negado en un par de ocasiones, prácticamente la delegación estatal del Bienestar se encuentra acéfala desde la salida de Juan Carlos Loera de la Rosa, quien brincó un rato a la Cámara de Diputados, previo a su registro como precandidato de Morena a la gubernatura; recordemos que la llegada de Bertha Alcalde Luján está programada para este próximo lunes.

LEY.- Los pequeños y medianos comerciantes quedarán exentos de la obligatoriedad de brindar cubrebocas a sus clientes, conclusión a la que llegó la Comisión de Salud del Congreso del Estado respecto a la iniciativa de Ley de Uso de Cubrebocas, luego de varias horas de discusión entre legisladores locales. Y es que la diputada Georgina Bujanda y el diputado Gustavo de la Rosa Hickerson se agarraron discutiendo entre la importancia o injusticia de aplicar sanciones a pequeños empresarios, así como el uso obligatorio de cubrebocas en la calle o vehículo cuando el ciudadano se traslada sin compañía.

LEY I.- Las discusiones merecieron que la Comisión sesionara por la mañana y por la tarde de ayer, toda vez que no logran ponerse de acuerdo, ni dejar que los legisladores autorizados votaran a favor o en contra de ciertas modificaciones; será hoy cuando se vote finalmente en sesión de dicha Comisión.