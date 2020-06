-- Se dieron con todo en el Consejo Azul -- El semáforo de rojo a verde, prácticamente-- MQ insiste en la gubernatura

MANOTAZO.- En una reunión del Consejo Estatal del PAN vía Zoom, que duró poco más de seis horas, nos informan varios de los 100 consejeros estatales presentes que fue notorio el manotazo sobre la mesa que dio el primer priista del estado, Javier Corral Jurado, en defensa de la reforma electoral que envió al Congreso local.



MANOTAZO I.- O se está a favor de la reforma electoral o se está en contra mía, así resumen la participación del mandatario estatal, integrantes de un grupo político fuerte al interior de Acción Nacional, y cómo no, si les llamó ignorantes y mentirosos a quienes han atacado a la reforma, sin dejar de mencionar que los argumentos en contra se han vertido hacia la figura del gobernador y no hacia la reforma.



MITADES.- Si bien es cierto poco más de 50 consejeros se observaron a favor de la propuesta del gobernador, el resto se mostró más que en contra, preocupados por la intromisión externa que puede tener el PAN, han solicitado pues una sesión extraordinaria del Consejo, en un lugar abierto para cumplir con las normas de sanidad, y puedan ahí debatir y llegar a un consenso que piden sea lo que tome como posición la presidente del CDE, Rocío Reza, en cuanto a la reforma electoral.



DECISIÓN.- Recordemos que también vía Zoom el presidente nacional del PAN, Marko Cortés, ya se manifestó expresando que la última decisión la deberían de tomar por mayoría los consejeros estatales; la apreciación de Reza es que una mayoría al interior están con la reforma, sabe también que hay un grupo grande en contra.



DECISIÓN I.- Reza fue firme al referir que fue y será un debate muy importante al interior del partido que no sólo engloba a la institución, sino al futuro cercano de Chihuahua. “Debemos abrirnos a la ciudadanía más que al tema concreto de una reforma, con o sin reforma nuestro reto es mayor para salir fortalecidos hacia el 2021, necesitamos entender el momento de ser la opción para los ciudadanos… hay plena coincidencia donde necesitamos salir fuertes y unidos para ser la opción viable que se requiere en el 2021”.



SILENCIO.- Cómo estaría la sesión que al inicio apenas y guardaron el minuto de silencio en honor a don Beto Torres, cuando ya estaban pidiendo el uso de la voz varios de los militantes albiazules para emitir comentarios -en su mayoría-, de dudas y en contra a la reforma política propuesta por el mandamás de Palacio; más de 40 oradores tuvieron uso de la voz.

MAL MOMENTO.- Y este enfrentamiento se da a unos pocos meses de que inicie el año electoral, lo que puede ser muy costoso para el partido en el poder.



ALERTA.- Pues hoy domingo termina el color rojo en el semáforo para Chihuahua y el sur de la entidad y permanece en esa tonalidad para Juárez y otros 9 municipios de la zona norte, ya que aún mantienen indicadores en alerta con valores por los que se hace necesario la espera de una semana más, para un eventual cambio a naranja y se puedan reiniciar las actividades consideradas en esa fase.



ROJO.- El color rojo permanece en la zona norte del estado debido a que los indicadores como el de “Positividad de Covd-19” que se encuentra en el 79 por ciento y también se muestran en ascenso tanto el de “Tendencia de los casos hospitalizados”, así como el de “Tendencia de síndrome de Covid”.



CASA.- Hay la esperanza que Juárez pueda disminuir durante esta semana que inicia esos indicadores al igual que la movilidad social, pues es muy importante evitar que el virus siga con una alta tasa de dispersión y de contagios en la zona; una situación que hace necesario que las autoridades y los sectores interesados en la reapertura de actividades llamen a la población a quedarse en casa durante esos días.



MOVILIDAD.- Y mientras eso se espera para Juárez y su región, hay preocupación entre las autoridades de Salud debido a que en la zona de la capital, en la que se incluye la zona sur del estado, el anuncio del inicio del semáforo en color naranja a partir del lunes, con la reapertura de sus actividades correspondientes, derivó en un incremento de la movilidad de las personas que lo tomaron como una autorización para salir a las calle.



SEMÁFORO.- Por el inicio del semáforo en naranja este lunes se espera en lo inmediato el acuerdo que será emitido por el secretario de Salud, en el que se indicarán las especificaciones a las que se refiere la regionalización aplicada al semáforo epidemiológico, así como las actividades que podrán reiniciar en esta fase y las restricciones que deberán observar para evitar el riesgo de un rebrote de la enfermedad.



VERDE.- La verdad de la cosas es que si en color rojo mucha gente seguía transitando por la ciudad y el estado como si nada pasara, en naranja es evidente que habrá un incremento considerable de movilidad, amén cuando pasemos a amarillo, sinceramente la ciudadanía no entiende de colores y sólo hará caso a lo que “escuchan” o a lo que “me dijeron”, por ello que no les extrañe mañana lunes ver a una ciudad como cualquier otro día, como si el semáforo marcara color verde.



CRÉDITO.- Por cierto, ayer hacíamos la mención al cabildeo del líder del Congreso local, Fernando Álvarez, respecto a eliminar ciertos puntos de las reformas a la Ley de Educación Estatal, vale la pena señalar también que fue el profesor René Frías, presidente del Legislativo, quien estuvo atento y velando por los derechos del Magisterio, los cuales fueron elevados y respetados, recordemos que el profe Frías fue presidente de la Sección 42 del SNTE, sabe del tema y por ende estuvo siempre al pendiente de ello.



INDEPENDIENTES.- Llamó la atención el resultado que arroja la encuesta aplicada en Chihuahua por parte del medio Latinus -el que Brozo y Loret de Mola han llevado al estrellato-, pues de entrada sale ligeramente por encima el exedil Marco Quezada sobre el alcalde de Parral, Alfredo Lozoya, ambos colocados como candidatos independientes por la gubernatura del “estado grande”.



INDECISIÓN.- Además coloca al partido de Morena con un 15% de preferencia como partido, al PAN con un 11%, al PRI con un 10% y como apartidistas a un 61% de los encuestados; por ello de inmediato operadores electorales del exalcalde Quezada, como lo es Helidoro Araiza, comenzaron a difundir los resultados, pues al tener un gran número de indecisos creen poder tener una posibilidad seria en la elección de 2021.

CANDIDATO.- Recordemos que Marco Quezada va sí o sí por la gubernatura, al no tener aún acuerdos con ningún partido, y no concretarse -aún-, su incursión en el partido guinda, se ha enfocado en trabajar el proyecto por la vía independiente, veamos si a lo largo de los meses que le restan al 2020 seguirá por el mismo carril o si finalmente se suma a un partido.