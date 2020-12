--Se empieza a mover la balanza --¿Graciela Ortiz vs Lilia Merodio?

ESCENARIOS.- Luego de la designación del diputado federal Juan Carlos Loera de la Rosa como candidato de Morena para la gubernatura de Chihuahua, comenzaron los analistas y politólogos a pensar y repensar en varios escenarios electorales para el estado grande, claro aún prematuros, pues faltan varios candidatos por definirse.

ESCENARIOS I.- Pero quizás el que más llamó la atención fue el análisis de lo que sucedería si la elección se cerraba entre Loera, Gustavo Madero y Alfredo Lozoya; ¿qué estaría sucediendo con los equipos de Maru Campos, Cruz Pérez Cuéllar y Armando Cabada?, que de los aspirantes son los que tienen una importante estructura por tierra para disputar elección, ¿con quién estarían aliándose, a qué lado se cargarían?

ESCENARIOS II.- Desde luego que ésta es sólo una hipótesis de muchas que se van a ir presentando, pero de inicio, en este escenario, serían entonces los no candidatos quienes estarían moviendo la balanza para cualquiera de estos tres postulantes, pues de inicio se dice que Maru no se sumaría a Madero; Cruz no se sumaría a Loera, y Cabada aún no define a qué candidatura moverá su estructura juarense.

FRONTERA.- Precisamente en Ciudad Juárez la gente cercana a don Juan Carlos inició ya formalmente con la estrategia a seguir para hacerse de los espacios más peleados por los morenistas, y al pertenecer al grupo del candidato estarán en primera fila para poner el pecho de frente y representar a la 4T, tal es el caso del diputado Benjamín Carrera y del profesor Magdaleno Silva, dupla que también hay que seguir de cerca.

DIVISIONES.- Quienes están aprovechando las rupturas y las divisiones en el PAN y Morena es la gente de Movimiento Ciudadano, que se ha visto muy activa en las reuniones con los diferentes sectores, entre los que destaca el nutrido sindicato de los Colegios de Bachilleres, algunos inconformes de la UACh y representantes deportivos, quienes expresaron su descontento con la designación de Loera y con la disputa entre panistas.

BRINDIS.- “Salud, revolución social, Patria y vida, venceremos”, fueron las palabras del gobernador Javier Corral Jurado en agosto de 2019 a los representantes –en ese entonces- de la 4T en Chihuahua, es decir, Juan Carlos Loera, en ese momento delegado del Bienestar, acompañado de la subsecretaria federal del Bienestar, Ariadna Montiel, en un brindis que realizaron en el Centro de Convenciones de Chihuahua, esto se trae a cuento a propósito del recién ungido.

INCREMENTO.- Ante la cercanía de la Navidad, las autoridades de Salud han hecho un llamado insistente a permanecer en casa y a que celebremos estas fiestas con responsabilidad y sólo con quienes convivimos diariamente en nuestros hogares, para evitar que a principios del próximo mes de enero se incremente el número de casos de Covid a niveles en los que estuvimos hace unas semanas y con los hospitales saturados.

INCREMENTO I.- De acuerdo con la Secretaría de Salud, se ha detectado un aumento notable de la movilidad social, principalmente en las ciudades de Juárez y Chihuahua, cuando en el estado se tiene un descenso en la ocupación hospitalaria al ubicarse en el 24%, por lo que, dijeron, no hay que confiarse en este dato y es necesario reforzar las medidas de prevención, ante lo que ya anticipan como un probable repunte de la enfermedad.

CDMX.- Por lo pronto y debido a ese pronóstico preocupante, la Secretaría de Salud, trascendió, está tomando las medidas pertinentes para enfrentarlo; al respecto, lo que llama la atención es que son pocas las voces de la sociedad que se han sumado a esta petición para evitar situaciones como las que se viven actualmente en la Ciudad de México.

MUJER.- Todo indica que en Chihuahua el CEN del PRI pedirá que la candidatura a la gubernatura recaiga en una mujer, por lo que de inmediato más de un priista volteó a ver a la secretaria de Operación Política del CEN, Graciela Ortiz González.

TRAYECTORIA.- Desde luego que el camino ya recorrido por la exsenadora es vasto, tanto en el poder Legislativo, en el Ejecutivo y ahora desde el instituto político, por ello se posiciona como un perfil serio para esta candidatura; pero también quien ya advirtió que buscará ser la abanderada es la exsenadora Lilia Merodio.

CANDIDATURA.- Merodio ya corrió la voz de que va a registrarse como aspirante a la candidatura con o sin autorización del líder nacional tricolor Alejandro Moreno. Y es que el priismo no perdona que doña Lilia se haya retirado del PRI tras perder la elección en un distrito federal por Ciudad Juárez, para formar parte del equipo de trabajo del entonces candidato de Morena a la gubernatura del estado de Puebla, Miguel Barbosa.

ENLACE.- La excongresista fungió como enlace con organizaciones de la sociedad civil y como muchos saben no es un secreto su cercanía con el hoy gobernador poblano; para muchos priistas la incursión de Merodio es simple consigna para desestabilizar, eso es lo que ha trascendido.

DECISIÓN.- Recordemos que la hoy chihuahuense más cercana a “Alito” Moreno se encuentra con una amplia posibilidad para abanderar esta candidatura, quien meses atrás señaló públicamente que tomaría una decisión justo en diciembre, que de acuerdo con la agenda nacional del PRI, la emisión de convocatoria para la designación de candidatos a puestos de elección popular será los días 28 y 29 de diciembre.