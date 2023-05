--Se le resbalan las rechiflas, ni un compromiso de Segob --Por las buenas o las malas, retiran a migrantes…

FONDO.- Dicen que en la política, la forma es fondo y éste quedó claro ayer en el Centro de Exposiciones con rechiflas para el secretario de Gobernación y con aplausos para la gobernadora por parte de los miles de asistentes a la Convención Nacional Ganadera, lo cual no sólo es termómetro de los ánimos, sino muestra del descontento por la ausencia de una política agropecuaria en el país.

REZAGO.- Destacó en el mensaje de Álvaro Bustillos, presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua y anfitriona de todas las asociaciones que conforman la Confederación Nacional de Organizaciones Ganaderas, el enfoque de que ni piden dádivas ni merecen ser el sector más rezagado de estímulos por parte del gobierno federal.

PIE.- No estamos de rodillas, los ganaderos estamos de pie, recalcó Bustillos Fuentes al recriminar el trato que la Federación ha dado al sector primario y que si no le da, tampoco le quite como ocurrió con el decreto para liberar la importación de cárnicos.

SILENCIO.- En resumen, Adán Augusto López nada en concreto ofreció a los productores, sólo les dijo que “en Chihuahua los ganaderos son de a de veras”, tampoco fijó su posición respecto del agua y la insistencia de Tamaulipas por abrir las compuertas chihuahuenses para resurtir sus presas. Sobre migración, ni en la víspera en Juárez ni ayer tocó el tema.

AGUA.- La mandataria estatal Maru Campos aprovechó para pedirle al titular de Segob, respetar el agua de la entidad que garantiza el calendario agropecuario, el cual cada año ha venido castigando la superficie cultivable y de pastizales ante las recurrentes sequías. Así que en realidad, nadie se preguntó por qué las rechiflas y los aplausos.





***





ALCALDE.- Tras la visita de pisa y corre del secretario de Gobernación, desafortunadamente no hubo un momento que le concediera al alcalde Marco Bonilla, quien ya lleva días externando su preocupación ya que la Federación no se ha reportado con los recursos del primer trimestre del año y ni un correo han enviado para avisar si algún día llegarán…

OCUPADOS.- Tal parece que los funcionarios federales andan ocupados al placearse por algunas ciudades, sobre todo donde hay campañas y se les complica gastar tiempo valioso en su agenda para resolver asuntos de su competencia y con ello, apoyar el quehacer de presidentes municipales y gobernadores.

CONTRARRELOJ.- Y es que sí es intenso el itinerario del turismo político y las “corcholatas” del presidente Andrés Manuel López Obrador ya están a contrarreloj, pues la selección del candidato(a) será a mediados de junio, así que los recursos y programas para las entidades tendrán que esperar cuando menos hasta que se realice la encuesta de Morena.





***





COORDINACIÓN.- Interesante sinergia se vio ayer entre Gabriel Díaz, presidente del Comité Estatal del PAN y Xóchitl Contreras, su homóloga del Municipal de Juárez durante una rueda de prensa, donde se anunció la estrategia de visitas territoriales en la frontera, que consta de ir a las colonias a recabar opiniones de la ciudadanía para después enlistarlas y hacerlas políticas públicas.

DISCURSO.- El discurso de Gabo no ha cambiado, pese a la victoria casi segura en Coahuila y el empate en las encuestas entre las candidatas, de la Alianza y la de Morena en el Estado de México, lo cual daría un respiro —sino es que una bocanada de oxígeno— a la oposición; él ha exhortado a no confiarse.

AFÁN.- Menos en Juárez, que a la vuelta de la esquina se convirtió en un bastión guinda y es una ciudad complicada pero no imposible electoralmente hablando, debido al elevado nivel de población flotante (por la migración) y el elevado abstencionismo. De ahí, su afán por reducir espacios de Morena en la frontera y dialogar en corto con el panismo juarense sobre unidad, fortalezas y debilidades.





***





JALONES.- Primero fue una invitación y después “a jalones” personal de la Policía Municipal retiró las casas de campaña que alrededor de 150 migrantes tenían instaladas frente a la Presidencia Municipal desde que se incendió la estancia migratoria, donde murieron 40 personas en situación de movilidad.

CAMPAMENTO.- El secretario del Ayuntamiento Héctor Ortiz Orpinel dialogó con los extranjeros para que se trasladaran a un nuevo campamento —el de Los Hoyos— pero temían que los encerraran como lo hizo el Instituto Nacional de Migración que derivó en una tragedia.

RECLAMOS.- Y como no los convencían, dos horas después el jefe policiaco César Muñoz y sus agentes acabaron por desmantelar las carpas en presencia del titular de Derechos Humanos, Santiago González, quien guardó silencio, mientras algunos activistas reclamaban pero fueron superados por decenas de uniformados.