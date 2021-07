--Se prenden focos rojos en Desarrollo Urbano --Quirúrgica elección de equipos de transición

PERMISOS.- Vaya problema se anida en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio, era cuestión de que lloviera fuerte en la capital para que se destapara la cloaca que impera en la entrega de permisos para la construcción a las orillas de la urbe, cerca del parque El Reliz. La gota que derramó el vaso e inundó toda el área habitacional fue en el fraccionamiento Ankara, de la desarrolladora Civitas, donde las viviendas tienen un costo promedio de millón y medio de pesos para arriba.

PERMISOS II.- No será el área de mayor plusvalía de la ciudad, como en los alrededores del periférico De la Juventud, entre las avenidas Politécnico y Villa, pero sí es la zona de crecimiento inmobiliario con miras a multiplicar su valor cuando culmine el proyecto de las tres presas, que incluye un campo de golf. Así que cualquier descuido en el sistema de desagüe no es menor.

PERMISOS III.- A todas luces se anticipa que no hubo una estricta planeación ni siquiera al erigir las bardas, como la que se cayó el jueves durante el cuarto día de lluvias y que no por ello, debía desplomarse. Para eso hay un Atlas de Riesgos –como indican los colegios de ingenieros—, que éste no se estudie, es otra cosa.

ATLAS.- Y sí parece que no se consideró que alrededor de los fraccionamientos, rumbo a la UVM, pasa una corriente de agua y por lo tanto, debieron realizar un estudio hidrológico, determinar los escurrimientos y establecer los ajustes necesarios antes y no después de construir cientos de casas en esa zona. Mas aún y por más que se molesten, todos los caminos llevan a la dependencia municipal que otorga los permisos con la venia del Cabildo.

PERITAJE.- Difícil entonces, creer en lo que dice Gabriel Valdez Juárez, titular de Desarrollo Urbano; Juan Carlos Chaparro Valenzuela, subdirector de Programación Urbana y Jesús Silva García, encargado de Control y Evaluación de Fraccionamientos, al garantizar que las familias ahí asentadas no deben temer por su integridad; la mayoría de éstas, de hecho, jóvenes matrimonios que compran casa por primera vez. Lo menos que se esperaría es un peritaje externo.

SSPE.- En la agenda de las mesas de trabajo del equipo de transición de la gobernadora electa María Eugenia Campos, trascendió que fue fructífera la reunión sostenida ayer con el secretario de Seguridad Pública Estatal, Emilio García Ruiz, quien recibió de buena gana a Georgina Bujanda, Sergio Ochoa y Atenas Torres.

EQUIPO.- Como en las reuniones previas que fueron con la Secretaría General de Gobierno y la Fiscalía General del Estado, ahora también se seleccionó quirúrgicamente al equipo. Bujanda Ríos es la actual presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso local, además se ha desempeñado en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal y Nacional de Seguridad Pública, así como subdirectora de profesionalización en la PGR.

EQUIPO II.- Sergio Ochoa es presidente del Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC) y Atenas Torres se desempeña como consultora en temas de inteligencia y seguridad, sin dejar de mencionar su paso por la Secretaría de Seguridad Pública Federal.

OPERATIVO.- Los mil 259 homicidios registrados en el estado de enero a la fecha y de éstos, sólo 218 durante junio, ahora sí parecen preocupar a la Fiscalía General del Estado, pues ya se consideró abordar el tema en la Mesa de la Construcción de la Paz e implementar un operativo especial para enfrentar la disputa territorial entre células del crimen organizado.

VIOLENCIA.- Sin embargo, el fiscal general, César Peniche, aseguró que el mayor incremento de violencia está en Chihuahua, no en Juárez. Aun cuando la frontera ha registrado cruentos fines de semana, como el anterior cuando hubo 14 asesinatos y semanas antes, más de 20 de viernes a domingo. No obstante, el fiscal y la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez tienen otros datos.

INCREMENTO.- De acuerdo con el reporte de la funcionaria federal, Chihuahua capital está ubicado entre los seis municipios con un incremento en homicidios de 19.6% en promedio, en el mismo grupo están León, Cajeme, Acapulco, Guadalajara y Morelia. En tanto que Juárez, está ubicado entre los nueve que mostraron una reducción, del 16.6%, según las cifras correspondientes a los primeros cinco meses de 2021. Definitivamente, números muy diferentes a los de la propia Fiscalía.

NUPCIAS.- Hoy contraen nupcias el líder juvenil del tricolor, Pedro Beristain Flores y Rachel Medina, lo que reunirá a la crema y nata de la política local. Quienes conocen a Pedrito –como le llaman en el PRI—, saben que no se quedará quieto y aunque el 6 de junio no ganó la contienda por el distrito octavo federal, en próximos días estará definiendo su futuro político; por ahora, enhorabuena y larga vida.