--Se presentó un musculoso Plan de Estado --Mensaje de unidad y coordinación con Federación

ESTATAL.- Como se anticipaba: El Plan de Desarrollo Estatal 2022-2027, presentado ayer por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, fue un proyecto de Estado. Así lo calificaron propios y extraños, para muchos fue un plan ambicioso y por ello, con muchas posibilidades de lograr cada una de las 500 acciones que enmarcan al desarrollo sexenal.

ÁNIMO.- Cabe destacar que en opinión de miembros de otros partidos políticos, dos ex gobernadores de filiación priista, empresarios y representantes de asociaciones civiles arroparon los propósitos con un ánimo de esperanza para salir del estancamiento, el cual no se refiere sólo a la pandemia.

RUMBO.- Hora de dejar atrás odios, venganzas y apatías para empezar a construir un nuevo camino que permita visualizar dónde estará la entidad en el 2027 con una serie de retos considerables por enfrentar, lo cual con el rumbo claro, ya se está del otro lado, fue la coincidencia y lo que remarcó la mandataria en su discurso.

***

HUMANISMO.- El Plan de Estado no se puede entender sin dejar de ver el humanismo, que se ha inyectado en cada uno de los cinco ejes rectores. La gobernadora Maru Campos dejó en claro que la visión de su administración es cien por ciento social y personal. Refirió cifras y estadísticas, sin embargo, la titular del Ejecutivo acompañó la presentación de cada eje con una historia de algún(a) chihuahuense.

HUMANISMO II.- Dijo además, que el “legado para este sexenio, es un legado tangible que influya en las actividades de todos los chihuahuenses de forma diaria, para darles un sentido, para darles un por qué y un para qué profundo, que nos permita hacerlo con interés y con gusto y nos sintamos fecundos en esa actividad que realizamos… Acciones que cambien la vida de las personas, atender el rezago de las comunidades, evitar mucho dolor que si puede ser evitable y vivir sin miedo”.

***

INVITADOS.- Entre los invitados, aparte de todos los secretarios del gabinete, los alcaldes de la entidad así como de los diputados locales, entre ellos Mario Vázquez y Georgina Bujanda, estaba la magistrada Myriam Hernández, también los ex gobernadores Patricio Martínez y José Reyes Baeza, los empresarios Luis Lara, Luis Corral Pérez, Enrique Terrazas Torres, Valentín Fuentes Téllez, Gabriel Haddad Touché, Jorge Cruz Russek y Leopoldo Mares, así como el rector Jesús Villalobos Jión, representantes del gobierno federal, grupos étnicos de rarámuri, menonitas y lebarones, entre otros.

***

MENSAJE.- Sin duda el mensaje del delegado del Bienestar y secretario técnico del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado, Juan Carlos Loera, mostró a un verdadero representante del gobierno federal en la entidad, dispuesto a un trabajo en equipo y respaldar las iniciativas de la gobernadora en pro de Chihuahua. Afable y hasta relajado se vio al funcionario federal.

***

JUARENSE.- Otro juarense que también tuvo sus reflectores ayer, fue el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, quien anunció –al igual que el fiscal Roberto Fierro— el Plan Estatal de Seguridad Ciudadana y Procuración de Justicia 2022-2027

SEGURIDAD. El ingeniero Loya Chávez, que lució un impecable uniforme policial, refirió la infraestructura actual y la proyectada para reforzar la vigilancia acorde con cada región, es decir, tropicalizar la estrategia. Después la mandataria estatal anunció en este sentido que la SSPE tendrá su sede en Ciudad Juárez, lo cual fue motivo de un nutrido aplauso.

FISCAL.- Mientras el fiscal general Fierro Duarte enfatizó que la logística se basará en la coordinación con las fuerzas federales y las policías municipales, pues ya se demostró que la idea de reemplazar corporaciones para tomar “el control” de las plazas, lejos de funcionar, empeoró la situación y por ello, ahora será otro el manejo y ya empezó a mostrar resultados en algunos municipios como Cuauhtémoc.

***

AMENAZAS.- Todo el asunto de la empresa financiera ARAS, que acumula unas 4 mil demandas, ya escaló a otro nivel, uno que seguramente ya no habrá marcha atrás pues al parecer, hay ciudadanos que no están dispuestos a esperar que la justicia haga lo suyo.

AVISOS.- A menos de que las autoridades estatales –dado que las federales ya se desmarcaron— comiencen a dar resultados, no se apagarán pronto los focos rojos encendidos con el ataque a balazos a la casa y el auto del ex escolta del propietario del grupo financiero. Preocupantes avisos, o como indicó el fiscal general, “claramente no son formas de cobrar” el dinero que aún se debe a los defraudados.

***

COMISIÓN.- Rafael Espino de la Peña, senador de Morena por Chihuahua, recibió el nombramiento como presidente de la Comisión de Justicia en el pleno del Senado de la República. El congresista también preside la Comisión de Economía, además de ser integrante de las Comisiones de Energía, Agricultura, Asuntos Fronterizos, Anticorrupción, así como Comunicaciones y Transportes.

***

REVOCACIÓN.- Hablando de morenistas, a partir de hoy y durante todo el fin de semana, la asociación civil “Que siga la Democracia” a través de su representante Gabriela Jiménez, encabezará asambleas informativas.

CONSULTAS.- Cabe recordar que dicha asociación civil fue la encargada meses atrás de repartir propaganda a la revocación de mandato, así como a la consulta popular y demás mecanismos de participación ciudadana. Estarán en Chihuahua, Juárez y Casas Grandes.