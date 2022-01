--¿Se reagrupa “la familia feliz”? --Sotelo con un pie en el Consejo

REAGRUPAN.- Tras los acomodos en Gobierno del Estado, presidencias municipales y el Congreso local, algunos ex corralistas lograron ingresar para seguir laborando en el aparato burocrático y pareciera que el grupo conocido en el PAN como “la familia feliz”, de nueva cuenta comienza a reagruparse y así lo han dejado entrever en diversas publicaciones de las redes sociales.

FOTO.- Por ejemplo, la diputada federal Rocío Reza recibió en su oficina de enlace a figuras de administraciones anteriores como Ana Herrera, ex secretaria del Trabajo; Inés Martínez, ex directora del Registro Civil; Blanca Gámez, ex diputada local, así como Lili Murillo, ex regidora capitalina, cercana al doctor Jorge Issa y al diputado Ismael Pérez Pavia.

CONSEJO.- Poco a poco han regresado al foco público, pues al principio mantenían tan bajo perfil que era difícil verlos en reuniones pero ahora, a poco más de cuatro meses de las tomas de protesta, hasta posan para la foto y seguramente están pensando en la renovación del Consejo Político Estatal de Acción Nacional.

***

CAMPAÑAS.- Fuentes de primer nivel del Congreso del Estado aseguran que durante la legislatura pasada, se financiaron gastos de campañas electorales para favorecer a ciertos personajes y se colocaran en los diferentes cargos que buscaron por la vía del voto popular.

CAMPAÑAS II.- También, hay que decirlo, a esas figuras que les otorgaron recursos de las arcas legislativas, las rescató el senador Gustavo Madero para que siquiera fueran acreedores de las candidaturas y no quedaran fuera de la negociación sobre la mesa, toda vez que Javier Corral los dejó en la orfandad ante la victoria interna de la hoy gobernadora Maru Campos.

HILO.- Así que al seguimiento de la falta de pago de los fondos de ahorro de varios diputados, tal y como se planteó en este espacio editorial desde que comenzó la LXVII Legislatura (https://bit.ly/33RIE3o), habría que ver si esos recursos no acabaron precisamente en esas campañas.

***

AMPARO.- Buenas noticias recibió ayer Joaquín Sotelo Mesta, ya que el juez Primero de Distrito del Poder Judicial de la Federación le concedió la suspensión definitiva al amparo, que había interpuesto por haber sido suspendido de su cargo como consejero de la Judicatura durante la administración del magistrado Pablo Héctor González Villalobos.

AMPARO II.-Esta suspensión tiene la finalidad de conceder el acto reclamado por Joaquín Sotelo, que consiste en ser reinstalado como consejero y que le reintegren el total de su sueldo que dejó de percibir, desde que fue suspendido en marzo de 2021 debido al procedimiento administrativo en su contra, a raíz de sus declaraciones ante los medios de comunicación, cuando denunció las irregularidades detectadas en el proceso de selección de jueces y magistrados, mejor conocido como “el cochinero judicial”.

***

REAPARECE.- El ex coordinador de la bancada de Morena en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Colunga, reapareció la semana pasada en la escena política, durante las asambleas informativas sobre la Reforma Eléctrica. Todo indica que el grupo conformado por el ex legislador y productor agrícola, trata de mantenerse vigente ante las tribus mayoritarias del partido guinda, comandadas por Juan Carlos Loera y Cruz Pérez Cuéllar.

***

MULTA.- Hablando de morenistas, la especialidad de la casa se notó ayer a raíz de las declaraciones del dirigente estatal Martín Chaparro contra Juan Carlos Loera, delegado del Bienestar. El profesor aseguró que la multa interpuesta por el INE al partido guinda por casi 26 millones de pesos se debe a las omisiones que existieron en la precampaña y campaña del entonces candidato a gobernador, es decir, Loera de la Rosa, lo cual él –Chaparro— advirtió desde marzo del año pasado al CEN de Morena.

REVIRE.- Loera reviró diciendo que la multa es para el partido, no para el entonces candidato a gobernador, además de que las finanzas de su campaña no tuvieron observaciones y que todos los informes se entregaron en tiempo y forma, y remató con el señalamiento de que el partido local ni siquiera apoyó a los candidatos, por lo que si a alguien no le cuadran las cifras es al dirigente.

***

CAOS.- De nueva cuenta, la prolongación de la avenida Teófilo Borunda, fue escenario de un aparatoso choque que dejó varios lesionados, lo que subraya que se requieren de nuevas y efectivas medidas de tránsito en esa zona, alrededor de la cual se han construido decenas de fraccionamientos en la última década y hoy por hoy, tiene una alta densidad vehicular.

CAOS II.- La Dirección de Vialidad podría empezar por bloquear las salidas clandestinas, desde el entronque al parque El Reliz hasta la Universidad del Valle de México, y planear vías de salida antes de que ocurra una tragedia. Tal y como se comprometieron a hacerlo candidatos locales y federales, quienes ahora ya ni se acuerdan.