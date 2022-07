--Se reúnen empresarios del CCE y gobernadora --Sacan PAN y aliados reformas en Congreso

EMPRESARIOS.- A partir de que la gobernadora María Eugenia Campos Galván dio la buena noticia respecto al ahorro anual de 250 millones de pesos al reducir las tasas de interés de siete créditos del 5% que se fijaron en la pasada administración a 0.80% en que quedaron actualmente, las reacciones de la iniciativa privada han sido de reconocimiento a la reingeniería financiera.

EMPRESARIOS II.- Muchos de los empresarios ya se habían reunido con la mandataria estatal y algunos participaron en la reestructura bancaria, pero faltaba un organismo, el Consejo Coordinador Empresarial, que aglutina a directivos de 18 cámaras y organizaciones privadas, que preside Federico Baeza, quien en la víspera resaltó que podían aportar al gobierno estatal sustantivas propuestas para el manejo de la deuda pública.

CCE.- Ayer al filo del mediodía acudió a Palacio de Gobierno un grupo de integrantes del CCE encabezados por Baeza Mares, quienes ya sostuvieron un encuentro con la mandataria estatal y, según se dio a conocer, abordaron temas como la reducción de las tasas, el ahorro anual, así como aspectos de seguridad, economía y avances en el Plan Estatal de Desarrollo. Este tipo de reuniones son bien vistas por los sectores productivo y público, donde gana el Estado.





***





VILLISTAS.- El contingente de jinetes de la Cabalgata Villista arrancó ayer de la capital para continuar su camino rumbo a Parral, tras dos días de descanso. Por la tarde, la gobernadora Maru Campos y el alcalde parralense César Peña encabezaron el arranque, que partió de la Plaza del Ángel con destino a las instalaciones de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua. Hoy por la mañana seguirá la travesía al seccional de El Charco para llegar el 19 de julio a la capital del mundo, Hidalgo del Parral, donde se llevarán a cabo las tradicionales fiestas de las jornadas villistas.

VILLISTAS II.- A la mandataria la acompañaron en el recorrido, el presidente de la UGRCh, Álvaro Bustillos y Héctor Lozoya, coordinador del contingente proveniente de Juárez –que lleva casi diez días cabalgando—, así como los funcionarios estatales Edibray Gómez y Mauro Parada, y uno de los fundadores de la cabalgata, José Miguel Salcido.

BOTAS.- Asimismo acudieron los diputados federales Rocío González, Daniela Álvarez y Eliseo Compeán. No así legisladores locales como Mario Vázquez y Georgina Bujanda, quienes se quedaron con las botas y el sombrero puestos, ya que la sesión extraordinaria del Congreso se prolongó más de ocho horas.





***





APROBARON.- De hecho, la sesión legislativa valió la pena y mostró el liderazgo de Mario Vázquez Robles en el Pleno, al sacar adelante votaciones importantes como la reforma a la Ley Orgánica de la UACh, la reforma a la Ley de Transporte, la elección de Francisco Acosta como consejero de la Judicatura, la del diputado Alfredo Chávez como representante del Congreso local ante la comisión que seleccionará las ternas para jueces y magistrados, así como la integración de la Comisión de Selección para elegir la terna a fiscal Anticorrupción.

DEBATE.- Desde luego que hubo debate en el Pleno, se presentaron reservas por ejemplo para la reforma a la UACh, en la cual finalmente serán tres años los que pidan de docencia o investigación para poder ser candidato a rector o director.

DEBATE II.- Lo que más llamó la atención fue la discusión previa a la aprobación de la enajenación a título oneroso de un terreno a la empresa Lear en Nuevo Casas Grandes para expandir operaciones, a propuesta del gobierno del estado.

INCONGRUENCIA.- Y es que esa empresa genera actualmente mil 500 empleos, crecerá a más de 2 mil con una inversión que rondará los 5 millones de dólares y resulta que la congresista de Morena, Ilse América García, subió a tribuna para acusar que el Congreso está operando a favor del Estado, para que “regalen terrenos a los ricos”.

RESPUESTA.- Ante ello, la diputada panista Yesenia Reyes le reviró recordándole un mensaje de Ilse América el 24 de mayo pasado, en el cual clamaba por apoyo para Nuevo Casas Grandes, cuando se aprobó enajenar otro terreno en la capital.





***





APROBACIÓN.- La encuesta Massive Caller posicionó al presidente municipal capitalino Marco Bonilla en el lugar número uno de alcaldes con mayor aprobación y confianza del país. Como ayer se comentó, esa casa encuestadora también hizo el ejercicio de medición sobre la percepción de inseguridad y la ciudad se posicionó en el quinto lugar. Es claro que la principal demanda ciudadana es y seguirá siendo la paz y la seguridad en las calles.

CERCANO.- Rubrum fue la otra casa encuestadora que hizo públicos sus resultados y los capitalinos posicionaron a Bonilla Mendoza en el primer lugar de trabajo, desempeño y cercanía con la población; los servicios públicos también fueron evaluados de manera positiva en lugar número uno del ranking, en tanto que la percepción de seguridad de los ciudadanos se colocó en el tercer puesto.

ESCUDO.- De acuerdo con fuentes al interior del Municipio, la presentación de la tercera fase de la Plataforma Escudo Chihuahua ya está en puerta y será un esfuerzo importante para aumentar no sólo en percepción, sino realmente dar certidumbre a los chihuahuenses de que la ciudad está vigilada con el patrullaje de las nuevas unidades que recientemente se entregaron y con más cámaras.

SAHUAROS.- Y vaya que es fundamental, cuando los homicidios no se detienen y en particular las masacres ya no son tan esporádicas. Ayer, al norte de la capital, en un solo ataque fueron asesinadas seis personas en la colonia Sahuaros, sólo comparable con lo ocurrido en el ejido El Sauz, cuando en una balacera perdieron la vida siete personas, en abril pasado.