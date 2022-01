--Secretarías no quieren observaciones --Arropan a funcionario que fue despedido…

VENGANZAS.- El jefe nacional del PAN, Marko Cortés, reprobó tajante las acciones de Javier Corral, en el sentido de que cuando fungió como gobernador utilizó las instituciones para venganzas personales, peor aún, en contra de quien sería la candidata de su propio partido.

CERRAZÓN.- El dirigente puntualizó que esa intolerancia, cerrazón y pragmatismo es precisamente lo que tanto le han criticado al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la 4T, por ende, es algo que no puede ser tolerado en Acción Nacional.

COMUNICACIÓN.- Aunque evitó opinar –para El Heraldo de Chihuahua— sobre la posible expulsión de Corral Jurado, de las filas del blanquiazul, Marko Cortés, sí subrayó que no se ha tenido comunicación entre el ex gobernador y el CEN del PAN, por lo menos desde junio pasado, así que lo que se ve, no se pregunta, diría el famoso ‘juarense’ Juan Gabriel.





***





EXPULSIÓN.- Al señalar en este espacio, que pocos líderes panistas han salido a pedir abiertamente la expulsión de Javier Corral, de las filas de Acción Nacional, cabe separar a dos personajes. Primero fue el presidente del Comité Municipal del PAN en Chihuahua, Francisco Navarro, quien lo expuso después de las elecciones y en su más reciente declaración.

PUERTA.- Aseguró que todo militante que le ha hecho daño al PAN termina por irse solo, lo cual le provocó un roce con Corral Jurado porque todavía ocupaba la silla de la gubernatura, pero ya se había registrado la victoria electoral de María Eugenia Campos. En días pasados, Navarro Pastrana reiteró que le desea su salida por la “puerta de atrás”.

PROCESO.- También el líder del Congreso del Estado, Mario Vázquez Robles, muy a su estilo, ha solicitado en repetidas ocasiones que se le inicie un proceso de expulsión al ex mandatario como militante de las filas del partido de Manuel Gómez Morín. Así que en su óptica, podría ocurrir en el corto plazo que se inicie el procedimiento.

FILO.- Para muchos es una burla –similar y comparada a la de César Horacio con el PRI— que algunos personajes sigan enlistados, a pesar de sus acciones y cuando no siguieron ética alguna con sus compañeros de partido. Para otros es síntoma de intolerancia, fomentar la división y distrae de asuntos más importantes, así que es un arma de doble filo.





***





OBSERVACIONES.- Para evitar observaciones en las cuentas públicas revisadas por la Auditoria Superior del Estado, se sabe que un par de secretarios del Gobierno del Estado, están trabajando con lupa y han solicitado a sus departamentos administrativos y todos aquellos que tienen injerencia en el recurso público, a ser sumamente rectos en el manejo de los dineros.

LIMPIO.- Trascendió que un secretario en particular, se ha propuesto la meta de no generar ni una sola observación de la ASE, quiere salir con un 10 limpio y para ello, ha estado revisando junto con sus subordinados que todos los números cuadren, que no haya errores ni números que siquiera puedan cuestionarse por la vía administrativa, ya no se diga por la civil o penal.





***





ESCONDIDITO.- A casi dos años de que Francisco Alonso Letayf fuera cesado como director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte en la capital del estado, resulta que reingresó a la nómina.

SUELDO.- De hecho, ahora fue contratado con un sueldo mensual de 54 mil pesos en la Presidencia Municipal de Chihuahua, de donde salió por comentarios contra la dignidad de las mujeres, ya que se burló –o bromeó, como él dijo— de la huelga nacional de mujeres convocada por activistas el 9 de marzo de 2020, tras lo cual lo destituyó la alcaldesa Maru Campos.

PREMIADO.- De acuerdo con información publicada por la Unidad de Transparencia de la alcaldía capitalina, se sabe que Alonso Letayf percibe un salario base de 14 mil 415 pesos, una compensación de 25 mil 164 y un bono de productividad de 14 mil 404 pesos, y aparece registrado como asesor de la Presidencia Municipal, con el número de empleado 23270 y fue dado de alta el 10 de septiembre de 2021.

CONSECUENCIAS.- El hecho, según se ha comentado, es ya del conocimiento de asociaciones derechohumanistas quienes pedirán una explicación a las autoridades del municipio, ya que al despedirlo se le recriminó de incongruencias entre las acciones y los dichos, sumado a que expresó una crítica inapropiada contra las chihuahuenses que organizaban el paro nacional denominado “#UnDíaSinNosotras”.





***





INGRESOS.- Morena insiste en irse jurídicamente contra la Ley de Ingresos para este ejercicio fiscal, aun cuando ya fue aprobada por mayoría entre PAN, PRI y MC. Un mayoriteo que reclaman el dirigente estatal Martín Chaparro y el coordinador de la bancada, Cuauhtémoc Estrada, aunque se les olvida que es exactamente lo que Morena, PT y PVEM hacen en San Lázaro, dejando a entidades como Chihuahua con importantes recortes presupuestales.