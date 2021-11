--Segunda oleada de cambios en la UACH --La ASE entre disyuntivas con desvíos de Corral

CAMBIOS.- Más cambios al interior de la máxima casa de estudios están por anunciarse. A casi un mes de que asumiera el maestro Jesús Villalobos Jión como secretario general de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH), y por ende del control de la institución, se dice que están en condiciones de presentar la segunda oleada de cambios.

CAMBIOS II.- Según se dio a conocer, los movimientos de los funcionarios obedecen principalmente al objetivo de limpiar el camino y quitar piedras que le favorecieron a la administración corralista y que ahora estorban, pues para nadie es desconocido que para el actual gobierno estatal, el gabinete académico está lejos de ser una ayuda.

CUNA.- Con los cambios se notará la mano de los que han comenzado a mecer la cuna. En el capítulo que ya se anticipaba, saldrá el secretario administrativo, Francisco Márquez; el jefe del departamento de Adquisiciones, Enrique Adolfo Cázares y el ya comentado, secretario de Extensión y Difusión, Ramón Gerónimo Olvera, a quien se dice ya ni se ve por la universidad.

RUTAS.- Con ello, varios terminarán de comprender que ahora son otros tiempos y nuevos aires los que circulan por la institución, ya que todavía la semana pasada había uno que otro incrédulo que se negaba a sumarse a las rutas a seguir, marcadas sin dejar lugar a dudas.

RECTOR.- De hecho, en esa incredulidad que raya en la ingenuidad, hay quienes creen que todavía pueden influir en el perfil del nuevo rector, el cual a decir de los decanos y los más experimentados en estos procesos, ya está más que decantado, sólo que es información en manos de un cerrado círculo.

***

PARTICIPATIVO.- Con el objetivo de continuar en el camino de convertirse en un municipio modelo, en materia de apertura y participación ciudadana, el alcalde capitalino Marco Bonilla presentó ayer en su conferencia de prensa semanal, el Presupuesto Participativo 2021 y en esta ocasión con considerables cambios.

DECISIÓN.- Destaca el incremento en 20% del monto destinado a este rubro, es decir, pasa del 5 al 6% del Presupuesto de Egresos con el propósito de que sea la propia ciudadanía la que decida qué hacer con ese porcentaje.

CONFIANZA.- Esto viene de la confianza del gobierno municipal, que se sustenta en la proyección presupuestal para el 2022, en el que se espera un incremento en la recepción del predial, acompañado de una buena administración y ejecución en obras y servicios.

RECAUDACIÓN.- Y no es sólo una moneda al aire, ya que como se recordará, el municipio de Chihuahua es uno de los que cuenta con mayor tributación por concepto de predial, a nivel nacional ya desde hace varios.

INFORMALES.- En realidad, el rubro que requiere de intervención recaudatoria y es el gran pendiente es el comercio informal, nada casual Bonilla Mendoza se reunirá con líderes gremiales de ese sector para llegar a algún acuerdo, al menos en lo que al pago de uso suelo se refiere y en la aceptación de capacitación para encaminarse a la formalidad. El reto de retos.

***

LLAMADO.- Hacía rato que no salía un dirigente empresarial bronco en Juárez, por ello ha llamado la atención el estilo del presidente de Canacintra, Jesús Manuel Salayandía, a quien ya apodan “Thor”.

PRISA.- Levantó ampollas, al dirigirse a las autoridades de los tres niveles de gobierno, para exigirles que apuren el paso y reabran pronto la avenida 16 de Septiembre, antes de que “truenen” los 80 negocios que no pueden vender sus productos y servicios, debido a que está obstaculizada la circulación vehicular por los trabajos previos a la introducción del BRT II.

TEMPORADA.- De plano, les sugirió que pongan asfalto temporal para que los automovilistas puedan pasar y los comerciantes de la zona vender siquiera algo en la temporada decembrina, ante el riesgo de ya no estén para el próximo año.

***

ADMINISTRATIVAS.- Los presuntos desvíos del exgobernador Javier Corral, con el recurso que le tocaba a la UACH, Ficosec y FECHAC, sí son delitos y representan una afectación grave a esos entes, según han confirmado juristas, contrario a lo dicho por el auditor superior del Estado, Héctor Acosta Félix, quien acotó que se trataría solamente de faltas administrativas.

DECRETOS.- Y es que los recursos desviados en afectación al Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (Ficosec) y al Fondo de la Fundación del Empresariado Chihuahuense (FECHAC) se originaron por una sobre tasa que pagan los contribuyentes para un fin, el Gobierno del Estado lo único que hace es recaudarlo y debía transferirlo a las cuentas de los dos entes, como está establecido en los decretos que dan vida a esas tasas impositivas. Misma historia en lo captado para la universidad y no se canalizó.

***

CAMBIOS.- A tres meses de iniciar la administración municipal de Parral, el alcalde César Peña ya ha hecho público que se avizoran más enroques en su gabinete de directores, aunque de momento el presidente no ha dado más detalles, salvo suavizar la situación diciendo que se prepara la estrategia para una mejor gestión una vez que inicie el 2022.

PASILLOS.- Sin embargo, no hizo falta que el alcalde parralense dijera quién dejará de formar parte del equipo de directores, ya que los pasillos del Ayuntamiento son más efectivos que los canales oficiales y suena muy fuerte y claro, al menos un nombre, el de Sandra Luz Castillo, hasta ahora, directora de Turismo.

CUERDA.- No obstante, no es la única, hay otros que se encuentran en la cuerda floja, sólo estarían a salvo los heredados de la administración anterior, los demás se encuentran en la zozobra por la inminente pérdida del ‘hueso’ que el alcalde les dio y al parecer, no todos lo han sabido desquitar con la eficiencia que el patrón demanda.