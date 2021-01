-- Semana crucial para el PAN-- Chela Ortiz va; Bazán opera en el Bajío

AMPARO.- La sorpresiva decisión del Juzgado Cuarto de Distrito, el viernes por la tarde, de negar la suspensión definitiva al amparo 542/2020 solicitado por la alcaldesa con licencia, Maru Campos, tal vez la pone en otro estatus legal que puede ser aclarado a partir de que sea notificada de manera oficial, el próximo lunes.

NÓMINA.- Parecía que en dicho día todo quedaba en suspenso, pues en el juzgado se determinó continuar el procedimiento en una audiencia programada para el día de mañana, no obstante, horas después se conoció del fallo en que se negó la suspensión definitiva y que, al parecer, permitiría que Campos Galván sea citada a declarar ante la autoridad competente, por supuestas vinculaciones al caso conocido como la "nómina secreta" del exgobernador.

ELECCIÓN.- La semana que inicia será definitoria para conocer su situación legal y con la que, en dado caso, según los recursos legales que se presenten, podría no llegar el próximo domingo 24, a la votación con la que se cierra el proceso interno del PAN, para la elección de su abanderado por la gubernatura.

PROCESO.- Se ha dicho que con esta decisión del juez Cuarto de Distrito, que dejó atrás la suspensión provisional inicialmente concedida, el procedimiento judicial en contra de Maru Campos puede continuar.

LLAMADO.- Mientras tanto, Maru Campos hizo un llamado al panismo a no hacer caso de distractores “perversos” y amenazas sin fundamento de detención, que son parte de la persecución y pretenden “distraernos de lo esencial, que no es casualidad que vuelvan a salir con esta beligerancia a una semana de que vayamos a votar en nuestra elección interna”, e invitó a no hacer eco de esta perversidad.

BAJÍO.- Quienes andan ya operando en Aguascalientes, luego de las tareas que les confirió el CEN del PRI, son el diputado local Omar Bazán Flores y quien será su suplente en la próxima legislatura, Enrique Rascón, quienes llevan ya un par de días instalados en esta zona del Bajío por instrucciones de la presidencia nacional tricolor.

BAJÍO I.- Fue enviado como delegado especial del CEN para la operación de este proceso electoral a desarrollarse en junio, por ello tanto Omar como Enrique, y por instrucción de Alejandro “Alito” Moreno, han tocado primero base en Aguascalientes y de ahí se irán moviendo por la región del Bajío; recordemos que Bazán acaba de dejar el CDE tricolor, luego de amarrar la “pluri” para los próximos tres años, le acompaña el ex presidente del PRI capitalino Enrique Rascón.

OPERACIÓN.- Siguiendo con los temas del Revolucionario Institucional, desde que el CEN determinó que la candidatura a la gubernatura de Chihuahua corresponde a mujer, Graciela Ortiz González comenzó a tejer fino al interior del partido.

OPERACIÓN I.- La exsenadora cuenta con una vasta carrera en el servicio público y se desempeñó en diversas carteras en el CEN priista, la última al frente de la Secretaría de Operación Política, así que conoce el entramado de los grupos y corrientes del tricolor en el territorio nacional. Graciela Ortiz registrará su precandidatura el próximo miércoles y todo apunta a que será el único procedimiento que recibirá la Comisión de Procesos Internos a cargo de don Normando Perales.

INCLUSIÓN. Dentro y fuera del priismo chihuahuense llama la atención la estrategia de Graciela Ortiz y del nuevo dirigente estatal, Alejandro Domínguez, de convocar a la inclusión, unidad y trabajar para el triunfo.

PLATAFORMA.- Nos dicen, ya trabaja en su plataforma política, su paso por diversas secretarías en los últimos años en la administración estatal se tradujo en conocimiento de la realidad que vive Chihuahua y, en consecuencia, en capacidad para presentar un programa de gobierno que responda de inmediato a las expectativas que hoy demanda la sociedad.

DEFINICIÓN.- Será el próximo lunes 25 de enero cuando el ex alcalde de Chihuahua Marco Adán Quezada defina su futuro político y en ello el de su equipo, el que siempre le ha acompañado, pues quienes conocen del tema informan que todo dependerá del candidato del PAN a la gubernatura.

DEFINICIÓN I.- Existe el ofrecimiento en Morena, donde también el (ex) panista Carlos Borruel quiere la candidatura a la Alcaldía de Chihuahua por el partido guinda; aquí Marco Quezada lleva pláticas avanzadas a través de Fernando Tiscareño. Luego, el PES ha planteado que sea el senador Cruz Pérez Cuéllar su candidato a la gubernatura y Marco a la Alcaldía capitalina, la situación aquí versa en que Cruz aceptaría la candidatura sólo si Maru Campos pierde la elección interna.

DEFINICIÓN II.- Aunado a lo anterior, y luego del arribo de Alejandro Domínguez al PRI, existe la oferta del tricolor para que Marco compita de nueva cuenta con estos colores por la presidencia capitalina, aceptaría –dicen- sólo si le dan libertad y no hay imposiciones de los sectores; con Movimiento Ciudadano ya rompió relación con Alfredo Lozoya.

DECISIÓN.- Hay quienes dicen que su opción más factible sería con Morena, pero hay bastante gente en su equipo político que se encuentra renuente, no se identifican con el partido guinda, pero bueno, estarían aceptando hacer la excepción si finalmente Marco los abandera, falta una semana para que ello suceda, no olvidemos que Carlos Borruel también lleva pláticas avanzadas con Juan Carlos Loera.