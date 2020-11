--Será contienda de mujeres, aquí --Cita FGR a funcionario de gobierno

MUJER.- El PRI ya definió desde el Comité Ejecutivo Nacional que en Chihuahua habrá una mujer candidata a la gubernatura de Chihuahua, por ello en las últimas horas comenzaron a sonar cinco nombres que fueron enviados por el presidente del PRI estatal Omar Bazán al presidente del CEN, Alejandro Moreno.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

MUJER I.- Se trata de la exsenadora Graciela Ortiz González, la empresaria juarense Adriana Fuentes Téllez; la actual secretaria general del CDE, Georgina Zapata; la diputada local Rosa Isela Gaytán y la embajadora Martha Lara Alatorre, motivo por el cual el también diputado Omar Bazán lleva varios días sin estrés, pues sabe que no tendrá que aventarse al ruedo por la primera magistratura estatal.

MUJER II.- Se dice entonces que a estas cuatro mujeres militantes del PRI las estarán convocando del CEN para ver la viabilidad del proyecto estatal y demás temas que deben desahogarse en las próximas dos semanas; no sorprenda a nadie entonces que alguna de ellas abandere la candidatura tricolor, toda vez que el PRI definió que irá mujer en los estados de Chihuahua, Baja California, Baja California Sur y Querétaro, y a otros tres gobernadores más les están pidiendo lancen candidata.

MUJER III.- Pero además, todo indica a que en el estado grande la mayoría de las candidaturas a la gubernatura será para mujeres; en el PAN no sería la excepción, para ello voltean a ver a Alejandra de la Vega, secretaria de Innovación, así como a la alcaldesa Maru Campos; y en Morena al parecer también será mujer, se habla de la presidente de su Consejo Nacional Bertha Luján y de la senadora Bertha Caraveo.

AUDITORÍA.- La Secretaría de la Función Pública del gobierno del estado solicitó a la presidente municipal de Casas Grandes respuesta al desfalco de 2 millones 458 mil 608 pesos que se realizó en la administración de Javier Mendoza Valdés, actual secretario del Ayuntamiento de NCG.

AUDITORÍA I.- Lo anterior a través de oficio que envió la dependencia estatal a la alcaldesa de Casas Grandes, Yesenia Reyes Calzadillas, quien debe dar respuesta a la observación no solventada durante la administración 2010-2013, dirigida por Javier Mendoza Valdés, actual secretario de Nuevo Casas Grandes, cantidad aproximada a los 2.5 millones de pesos.

AUDITORÍA II.- En el documento se establece que existe el registro de una observación no solventada por la cantidad señalada, cuyo gasto no pudo comprobar Javier Mendoza, quien luego de concluir su administración en el ayuntamiento de Casas Grandes fue diputado local en la última parte de la administración del exgobernador César D.

CITATORIO.- Y hablando de citatorios, precisamente ayer se supo que a la oficina del director general de Gobierno, Joel Gallegos, llegó un citatorio en calidad de urgente por parte de la Fiscalía General de la República, según se puede constatar en la carpeta FED/CHIH/CHIH/0002250/2020, y que a decir de quienes lo observaron, es en relación con el conflicto que ocurrió hace unos días en contra de empresas de Ricardo Salinas Pliego, así que la telenovela continuará en estos días.

ORDEN.- Por cierto, y a propósito de amparos, fuentes muy bien informadas refirieron que uno de los que ha preguntado en varias ocasiones si hay una investigación o algún otro citatorio judicial en su contra, es el senador Cruz Pérez Cuéllar, quien en algunas ocasiones ha solicitado a la Fiscalía General del Estado le informen si tienen algún tema pendiente por el cual se requiera su presencia.

OBLIGACIÓN.- Ayer el secretario general de Gobierno, Luis Fernando Mesta, al manifestar su confianza en que la SCJN resuelva en los próximos días la controversia constitucional presentada por las autoridades de Chihuahua y ordene a las autoridades federales en materia de seguridad a coordinarse -al menos provisionalmente- con las del estado y municipales, señaló que la federación tiene esa obligación ineludible.

AVISO.- A poco más de 2 meses del "aviso oficial" enviado vía WhatsApp por parte del entonces secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, el 14 de septiembre pasado, la descoordinación que en los hechos fue antes de esa fecha, sólo ha favorecido a la delincuencia organizada, según lo expresó Mesta, al destacar que los distintos ámbitos de gobierno tienen la obligación de brindar resultados en este renglón a la ciudadanía.

POLÍTICA.- Si la determinación que tome la SCJN favorece al estado, muy posiblemente ponga en evidencia que la autoridad federal incumplió una obligación constitucional y que en cierta manera abandonó a Chihuahua en un área tan sensible y fue en contra incluso de sus propios manuales de Coordinación para la Construcción de la Paz, y que por esa descoordinación la seguridad dejó de ser el campo de neutralidad política que tanto demandaban.