--Serrato y Olson, las pinzas de Maru en el PAN Nacional --¿Ultimátum del PRI a la coalición local?

APROBACIÓN.- El Consejo Nacional del PAN aprobó a los consejeros que encabezarán las diferentes comisiones, lo que dejó buenos frutos para la gobernadora María Eugenia Campos, ya que sus dos propuestas salieron adelante, lo que significa una dosis de fortalecimiento a la figura de la mandataria.

REPRESENTANTE.- José Carlos Serrato, representante de la Jefa del Ejecutivo estatal en la Ciudad de México, quedó al frente de la Comisión de Afiliación, la cual sobra decir es de suma importancia porque es la que tiene que convencer a la gente para formar parte de Acción Nacional y ahora él deberá hacer crecer el padrón del partido en los estados y eso le da fuerza a la mandataria del norte.

LEGISLADOR.- Por otra parte, el diputado Carlos Olson tiene en sus manos la Comisión de Vigilancia, que no es tarea menor porque habrá de fiscalizar los gastos del partido. Por donde se le vea, Maru trae buen respaldo, tiene fuerza en las decisiones partidistas y son puntos a su favor, no cabe duda.

*

CNOP.- La presencia en Chihuahua de la líder de la CNOP a nivel nacional, Cristina Ruiz, fue un espaldarazo al trabajo que viene desarrollando no sólo la dirigencia estatal a cargo de Alejandro Domínguez, también al desempeño del diputado Édgar Piñón en el Congreso local y al frente del ceneopismo en la entidad.

PROTESTA.- La mexiquense Ruiz Sandoval rindió protesta a más de 20 líderes del estado en un escenario nutrido con transportistas, taxistas, comerciantes, exgobernadores, exlegisladores federales y locales, así como presidentes municipales de distintas regiones, lo que representó un evento de amplia convivencia en el icónico auditorio Luis L. León del PRI Municipal.

PRESENTE.- La líder de la CNOP reconoció a Piñón Domínguez por su labor y constancia, y le pidió seguir cerrando filas por el priismo. Aprovechó para recordarle a los que se fueron del tricolor que ya no son bienvenidos, pues textual dijo: “Lo peor del PRI se fue a las filas de Morena y lo mejor se encuentra presente y aquí sigue”.

BRÍOS.- Entre esos presentes, el exgobernador José Reyes Baeza y quien por cierto conserva el aplausómetro en los eventos priistas, estuvo en primera fila, también los exdiputados Maurilio Ochoa, Minerva Castillo, Karina Velázquez y Guillermo Márquez Lizalde, así como la alcaldesa de Aquiles Serdán, Tere Erives y el de Julimes, José “Pepe” Moncayo. Por lo que se ve, el PRI sigue haciendo talacha, reuniendo a su gente para iniciar el próximo año con mayores bríos.

*

ALIANZA.- De la reunión partidista se desprendió que las cosas en la alianza PAN y PRI no andan tan bien y que de no reconocer –según expusieron— al Revolucionario Institucional como un partido importante y sin el cual los blanquiazules no funcionan igual, los priistas no tendrán reparo en desistir. En ese contexto, se dio a conocer que Piñón y Ruiz harán una gira por todos los municipios de la entidad.

*

EXCESO.- Tal vez ya es tarde pero ahora resulta que el comercio organizado del municipio considera que hay exceso de vendedores ambulantes en el Centro Histórico y el primer cuadro de la ciudad, incluyendo la plaza principal y la explanada de la plaza del Ángel, así como la de Armas.

DESLEAL.- El presidente de la Canaco, Omar Armendáriz, sostuvo que si bien el sol sale para todos, la presencia de ambulantes autorizados no deja de ser una competencia desleal para el comercio establecido que paga impuestos, servicios y nómina.

ACUERDOS.- Toda la razón, pero los acuerdos ahí están y se suscribieron previamente con la Presidencia Municipal, con lo cual se autorizó la instalación de cientos de vendedores no sólo en los sitios tradicionales como la calle Cuarta y el mercado del hoyo.

SUMA.- Ahora la invasión autorizada incluye las plazas enumeradas y las calles Libertad y Victoria, aparte del Centro Histórico, donde permanecerán hasta el próximo 8 de enero.

SUMA II.- En total, es probable que la cantidad llegue a los mil ambulantes para la temporada navideña, si sólo para las fiestas guadalupanas, que abarcarían cuatro días, se dio luz verde a 250 comerciantes.

GOLONDRINOS.- Armendáriz Jurado propuso como solución de fondo la regularización de los ambulantes, es decir, integrarlos a la formalidad para que dejen de ser “desleales”, cosa que no va a suceder, menos cuando la mayoría viene del centro y sur del país.

*

GIRA.- Si no hay cambio de agenda, de ésos que ocurren muy seguido, el presidente Andrés Manuel López Obrador estaría por séptima ocasión en tierras chihuahuenses antes de que concluya el año. Según el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, la gira presidencial ya está confirmada y sólo falta fijar los días.

GIRA II.- Por lo pronto se conoce que el acto central sería en la zona serrana, allá por el triángulo dorado, ya que pretende poner en marcha la carretera Guadalupe y Calvo-Badiraguato, donde previamente habría una reunión con alcaldes de la región.

PENDIENTES.- También está por definirse un encuentro seguramente de carácter privado con la gobernadora Maru Campos, quien tendría una larga lista de pendientes a tratar con el Jefe del Ejecutivo federal en materia presupuestal, inversiones en infraestructura, mantenimiento a carreteras y por supuesto, la migración.