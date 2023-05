--Si se robaban las “rolas”, qué esperar de Hacienda… --Más de uno levanta la mano por el Senado

PLAGIO.- Javier Corral no ha dejado de dar problemas a la actual administración estatal que encabeza María Eugenia Campos, y es que hasta le fecha, las redes sociales de casi todas, por no decir que el cien por ciento de las dependencias estatales están siendo notificadas por las propias plataformas que están cancelando publicaciones por plagio y uso de material intelectual porque no se pagaron los debidos derechos.

COPYRIGHT.- Resulta que durante el quinquenio de Corral se estuvieron haciendo videos, spots y demás audiovisuales para los cuales utilizaron música e imágenes que contaban con copyright sin importar lo que pudiera pasar después por no pagar.

REDES.- Por el momento, las dependencias han optado por no presentar ningún tipo de recurso para recuperar el material que ha sido retirado de las redes, ya que los audiovisuales refieren a la gestión anterior, los cuales obviamente no son del interés de esta administración.

PROCESOS.- Otra factura heredada y ya hay quienes dicen que si en Facebook se robaban las “rolas”, qué se puede esperar de Hacienda, que por cierto el extitular de esa área Arturo Fuentes sigue prófugo para enfrentar el proceso por peculado agravado, mientras el exsecretario de Salud, Eduardo F., tendrá mañana la audiencia de vinculación a proceso por uso ilegal de atribuciones y facultades.





***





RECORRIDOS.- El alcalde capitalino Marco Bonilla anduvo el miércoles por la noche en otro de sus recorridos de supervisión en la instalación de luminarias, ahora al norte de la ciudad en la zona de las Quintas Carolinas.

LED.- Durante varias semanas la Dirección de Mantenimiento Urbano llevó a cabo los trabajos de sustitución de lámparas LED en las colonias San Antonio, Las Quintas, Fincas Carolinas, Integración, Atenas, Real de Potreros, Ponce de León y Sergio de la Torre.

CAMBIOS.- Bonilla Mendoza anda de sector en sector para conocer la opinión de la gente, si perciben la mejora y qué cambios en cuanto a seguridad se han obtenido en los puntos donde ya hay nueva luz mercurial. Cualquier duda, se puede ver el video que hizo el presidente municipal en TikTok, ingenioso e ilustrativo de todo el proyecto de alumbrado.





***





GIRA.- Hoy estará la gobernadora Maru Campos en el municipio de Santa Bárbara para dar a conocer los trabajos en la región, y como la acompañará el alcalde de Parral, César Peña, se espera que le pongan fecha al arranque de obras como el megaparque de la Puerta del Tiempo y la segunda etapa del periférico Luis Donaldo Colosio, que ha financiado la administración estatal.

SB.- La jefa del Ejecutivo arribará por la mañana para inaugurar las instalaciones del Centro Comunitario Casa Grande Grupo México, posteriormente se entregará la Unidad Deportiva, ubicada en el tradicional barrio El Ranchito, y finalmente se llevará a cabo una feria de servicios gratuitos con las diferentes dependencias de Gobierno del Estado.





***





¿ELEGIDO?.- El que anda muy apuntado para la senaduría, pero dicen sus detractores —incluso de Acción Nacional— que debería pensarlo dos veces, es el diputado local Luis Aguilar, ya que se aventó a poner espectaculares en varios puntos de la ciudad, a ver si le pega ser el elegido para el 2024 en la Cámara Alta.

HISTORIAL.- Se dice que aún le hace sombra el escándalo que protagonizó cuando estaba al frente de la Secretaría de Desarrollo Social durante el gobierno corralista por los supuestos recursos desviados a la campaña de Gustavo Madero. Lo anterior aunado a que el regiomontano ni en su tierra consiguió la dirigencia municipal del PAN, y sólo con eso, a cualquiera le resta para ser candidateable.

LEALTADES.- Sin embargo, el legislador apela a que eso ya quedó en el pasado y que la mandataria estatal lo volteará a ver como un posible aspirante por declararse marucampista de hueso azulado en cuanto ella ganó la interna y le dio la espalda a Madero Muñoz.





***





“DESTAPE”.- A propósito de manos levantadas, ayer en Ciudad Juárez se destapó el delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, para ir por la senaduría, lo cual era un secreto a voces y ya desde hace un par de meses las encuestas lo posicionaban en el primer sitio de preferencias.

APOYOS.- Tal vez la nota sea que va por Morena, pues gran parte del partido guinda lo veía con un pie fuera de la delegación y sobre todo, lejos de los apoyos desde la capital del país, en especial por parte de Ariadna Montiel, titular federal de Bienestar y quien hasta hace poco lo había respaldado.

PUNCH.- Probablemente le funcionó a Loera de la Rosa inclinarse por una de las “corcholatas”, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y con eso le bastó para aspirar al Senado.