--SICT y lo que encontró González Rojo… --Se asoma conflicto de interés en la FGE

SICT.- La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte está experimentando una crisis que en materia presupuestal ya es lo de menos frente a investigaciones de corrupción y mal desempeño, según lo ha detectado el propio director Sergio González Rojo.

SIMULAN.- Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo designó a cargo del Centro SICT Chihuahua en mayo pasado, el funcionario se dedicó a revisar por qué no hay presupuesto que alcance y las carreteras en la entidad están en un nivel deplorable, y lo que encontró fueron asignaciones a constructoras de otros estados que no las llevan a cabo y sí las cobran.

REZAGO.- No será el hilo negro, es una práctica casi histórica pero el reconocimiento es un avance y explica el rezago en obras de mantenimiento y reparación como no había ocurrido en años, en el estado grande. Descuido también, porque algunas obras que sí se han realizado no contemplan las condiciones climáticas y usan materiales erróneos.

DESVÍO.- La negligencia en el uso de las partidas asignadas han dejado entrever un tejido de contratos que aparte de simular que se llevaron a cabo y se materializaron en otras entidades federativas, lo cual podría calificar para desvío de recursos y hasta malversación de fondos.

IMPACTO.- Un patrón que le ha pegado de manera considerable a las poblaciones en su movilidad y a todos los sectores productivos que han matizado el impacto por la inversión estatal en caminos y tramos carreteros del territorio estatal pero está impedida para entrar en pasos federales.

CUADRILLAS.- El director estatal señaló incluso una grave desviación en la asignación de recursos humanos, pues cuadrillas que deberían estar trabajando en la rehabilitación de las vías estatales, en especial en la región sur, fueron reasignadas a laborar en Coahuila y Durango.

RUMBO.- Parece que la SICT ya no soporta una administración más en estas condiciones y ojalá así sea; González Rojo ha estrechado la relación con el gobierno de María Eugenia Campos, se ha acercado con alcaldes de los principales municipios y sectores como la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Chihuahua, lo que podría ser augurio de reactivación e investigación a fondo para corregir el rumbo.

***

OTV.- Tomás Orozco, quien fue nombrado apenas en junio pasado como el nuevo coordinador de la Operadora de Transporte Vivebús, desde entonces ha sabido mantener un bajo perfil y evitar dar la cara para pasar desapercibido.

TRES.- Tan así que los cambios que se han dado al interior de la concesionaria pocos se dan cuenta; en menos de un año han tenido tres voceros, pues al inicio de 2023 aún era Keyla Ramos, quien sin decir nada fue removida.

ACÉFALO.- De manera interina quedó Martín Mata pero ya regresó a su puesto administrativo habitual y posteriormente se nombró a Diana Holguín, quien tenía varios años en otra área de la Operadora, sin embargo, fue despedida la semana pasada y el puesto volvió a quedar acéfalo.

INTACTAS.- Fuentes al interior de la OTV señalan que los movimientos son estratégicos, de la mano con la modernización del sistema, aunque se preguntan por qué las jefaturas donde se concentran las problemáticas siguen intactas. Tal vez haya otra explicación.

***

MANDO.- Una sacudida para la Fiscalía General del Estado se generó en la dependencia y no por los rebotes en los índices de violencia que cuando no es una región es la otra, o la liberación de algún delincuente sino porque un mando de seguridad es relacionado con un grupo criminal en el estado, algo que ya se ha normalizado en las corporaciones municipales y ahora brincó a la FGE.

VÍNCULO.- La versión corrió rápido y fuentes al interior de la Fiscalía señalaron que hay evidencia que apunta al supuesto vínculo de una célula delictiva con el fiscal de Control y Evaluación, Jesús David Flores Carrete, quien es el encargado de investigar el comportamiento de los funcionarios de la propia dependencia.

VÍNCULO II.- No se descarta que el rumor tenga un origen malintencionado con tal de manchar al funcionario, empero convendría que se aclare pues se habla de que tiene una relación sentimental con la prima de la esposa de José Bryan Salgueiro, apodado el 90, a quien un par de meses atrás se capturó en un operativo especial en Sinaloa, cuando se encontraba con un familiar de Joaquín “el Chapo” Guzmán.

CONFLICTO.- No se detalló si la relación es reciente o apenas se enteraron en Fiscalía, lo cierto es que la evidencia a la que se refieren las fuentes está en el Registro Civil del Estado y de alguna manera representa un conflicto de interés para alguien encargado de indagar vínculos de todos los agentes con criminales para evitar filtraciones y colusiones.

CUIDADOSOS.- De hecho, trascendió que la hermana de Flores Carrete está casada con otro mando de la Fiscalía General del Estado, lo que algunos ya señalan como nepotismo. Y es que todas las instancias gubernamentales deben ser cuidadosas con sus perfiles, pues nada casual se hizo un escándalo cuando se supo que la coordinadora de una unidad en la Zona Sur tuvo un hijo de una relación con un líder criminal de Los Salgueiro.