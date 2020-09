--Siete meses sin comunicación --Alfredo Lozoya, ¿tras la coyuntura? --Respaldan alcaldes a Luis Aguilar

MESES.- El tema del agua de las presas de Chihuahua alcanzó ayer un punto de desencuentro y de tensión entre los gobiernos federal y estatal, al ser abordado por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de ayer, en la que atribuyó los hechos a intereses político-electorales y a la manipulación de los agricultores, según él, por parte de los exgobernadores Fernando Baeza y José Reyes Baeza, así como por legisladores e integrantes de los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional.

MESES I.- Las declaraciones de López Obrador hallaron respuesta casi de inmediato del gobernador Javier Corral (ambos por cierto llevan siete meses sin intercambiar palabra alguna en directo), quien, tras deplorarlas, lamentó que quien más ha contribuido en el manejo político electoral de este conflicto haya sido el presidente de la República, para después aclarar que no está de acuerdo con el actuar de los exgobernadores mencionados, no obstante, dijo, no es justo ni correcto que se les acuse de la toma de la presa La Boquilla.

DESLINDE.- Fue un largo camino el que tomó durante la mañanera López Obrador para hacer sus declaraciones, pues consumió buena parte de la conferencia de prensa para hacer señalamientos a diestra y siniestra de los exmandatarios, así como a legisladores del PAN, no obstante sólo dedicó una mínima parte para hablar del incidente en el que murió una joven y su esposo quedó malherido, pues tras enviar sus condolencias tan sólo dijo que se deslindarán responsabilidades.

DICHOS.- Los señalamientos del presidente se basaron en los dichos de Ricardo Mejía Berdeja, subsecretario de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quien participó junto con Roberto Velasco, director general para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la rueda de prensa encabezada el miércoles pasado por la titular de la Conagua, Blanca Jiménez Cisneros, en la que afirmaron que el agua para ciclo 2020 estaba asegurada, no obstante, no se dijo si lo estaría para el 2021, que es la principal preocupación de los agricultores.

DICHOS I.- Y dicho sea de paso, el gobernador Javier Corral señaló que tenía forma de comprobar cómo en una plática privada con Roberto Velasco éste aseguró recibir presiones del gobierno norteamericano para el pago del Tratado de 1944, pero en la rueda de prensa mencionada refirió no tener presiones, a lo que Corral no dudó en aseverar que puede probar los comentarios de Velasco.

MILITARES.- A pesar de estos acontecimientos parece ser que la decisión del presidente está tomada y no será para escuchar a las partes involucradas en el conflicto, pues la llegada de un contingente, se dice 900 elementos de la Guardia Nacional, así como de más militares que, según versiones, arribaron al campo de Santa Gertrudis, anticiparon desde ayer el desalojo de las instalaciones de La Boquilla, que como están las cosas puede incrementar la cuota de sangre que desafortunadamente ya dejó la falta de diálogo.

PRESIÓN.- Las posiciones han llegado al extremo y por lo pronto, se dijo, el gobierno federal se aprestaba a sacar a los agricultores del lugar, algo que ya esperaban los manifestantes, pues estimaban sucediera por la tarde de ayer o en el transcurso de la noche y madrugada de hoy. Al momento de cerrar el presente texto no se tenía información en relación con este tipo de hechos. Sí aconteció que esto no terminará con las protestas, pues trascendió que los productores tomarán otras acciones de presión.

PRESIÓN I.- Sin duda, como ha sucedido en otras ocasiones, la petición hecha ayer por el gobernador a la federación de quitar los efectivos de la Guardia Nacional de la presa La Boquilla y llevarlos a combatir la delincuencia en Ciudad Juárez no será atendida, por lo contrario, su presencia continuará en el lugar para dejar de lado un diálogo que debió privilegiarse para no llegar a estos escenarios tan graves y con la incertidumbre del futuro inmediato de los productores. Ojalá que impere la cordura y se evite la pérdida de más vidas.

APOYO.- Casi en este mismo orden de ideas y luego de que el alcalde de Parral Alfredo Lozoya anunciara que apoyaría para pagar la operación de Jaime Torres, el agricultor que iba en compañía de su esposa Yessi al regresar de La Boquilla a Lázaro Cárdenas, este jueves acudió acompañado de cerca de 300 parralenses, esto ya que anunció por la noche por medio de su cuenta de Twitter que: “Si la #GuardiaNacional manda refuerzos para abrir las #presas, desde #Parral también llegarán refuerzos #ciudadanos para apoyar a los productores. Estamos atentos”, escribió.

ALIANZA.- Varios camiones llegaron al 66° Batallón en Delicias con ciudadanos provenientes de Parral, apoyando a los agricultores y ciudadanos de las diferentes regiones para seguir con esta lucha de justicia y por los derechos del agua. El alcalde Lozoya estuvo presente en la reunión del Congreso del Estado, de ahí partió a La Boquilla acompañado de algunos diputados; actos que han puesto a pensar a más de uno, sobre todo por el momento político estatal y nacional que se vive, donde algunos lo posicionan inclusive como un activo fuerte en un alianza PAN-MC y hasta el PRI sería invitado a este baile.

ENTREGAS.- En el transcurso del último mes el secretario de Desarrollo Social Estatal, Luis Aguilar Lozoya, recorrió gran parte del estado para entregar distintos apoyos como becas a adultos mayores y personas con discapacidad, paquetes de higiene, apoyos económicos a negocios, entre otras acciones que la han valido el reconocimiento público de un importante número de alcaldes.

ESTADO.- Basta comentar que recientemente en un discurso, Jaime Torres Amaya, presidente municipal de Madera, lo bautizó como el secretario peregrino, porque al igual que el ave, Aguilar Lozoya anda por todo el territorio estatal y no ha sido un funcionario de escritorio.

APOYOS.- Otros alcaldes que han aplaudido el desempeño de Luis Aguilar son Alfredo Lozoya Santillán, de Parral, que en varias ocasiones ha resaltado que el secretario sí ha apoyado de verdad a los más vulnerables en su municipio; en ese mismo tenor, Marcos Chávez Torres, de Jiménez, en cada oportunidad le reconoce su trabajo.

APOYOS I.- A la lista se suman Adolfo Trillo Herrera, del municipio de La Cruz; Aidé López de Anda, de Saucillo; Romeo Antonio Morales, de Cuauhtémoc; Yesenia Reyes, de Casas Grandes; Jaime Ramírez, de San Fco. de Conchos; Aarón Loya, de Belisario Domínguez; Martín Valles Sánchez, de Ojinaga y ni se diga de Arturo Zubía Fernández, edil de Camargo. No cabe duda de que en muy poco tiempo el trabajo de don Luis al frente de la dependencia estatal se ha notado de manera positiva, justamente hoy a seis meses de su toma de protesta como secretario de Desarrollo Social.