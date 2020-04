--Sigue el jaloneo entre dos diputados --La Torre logra reforma, adiós luz amarilla --Intentan sumarse más a Morena

PLEITO.- Los diputados federales del PAN Mario Mata Carrasco y Juan Carlos Loera de la Rosa, quien pidió licencia para asumir la delegación del Bienestar en Chihuahua, traen una discordia que no se sabe cuándo ni cómo terminará; muchos aseguran que esta situación ya subió de tono y poco a poco los ánimos también.

PLEITO I.- Pareciera que la encomienda o estrategia nacional por parte de la 4T y de Morena es desacreditar y desactivar a don Mario, ya que desde su arribo a la Cámara de Diputados se ha convertido en una voz autorizada para el debate ideológico y práctico, tanto en el interior de San Lázaro como en el exterior.

PLEITO II.- Por su parte, cada vez que puede, el panista le manda saludos al delegado; la principal bandera que han tomado ambos es la presa La Boquilla, que en honor a la verdad debemos decir que Mata lleva años inmiscuido en esta zona, mientras Loera se ha ido metiendo poco a poco

REFORMA.- Ahora que el diputado panista Miguel La Torre logró hacer modificaciones a la Ley de Vialidad y Tránsito en beneficio de la ciudadanía, el que quedó mal parado fue el comisario de la Policía Vial, Javier Palacios, quien aparte de no conocer algo de la ley, se oponía a todos las reformas que proponía el Congreso del Estado.

REFORMA I.- Dicen que las negociaciones para llevar a cabo estos cambios se dieron con el delegado Borja, quien aparentemente ha sustituido en gran parte al titular de la Policía Vial, quien anda más preocupado de hacerla de escolta del comisionado estatal de seguridad Óscar Aparicio que ver los temas de Vialidad.

REFORMA II.- Cabe mencionar que pasando los estragos de la cuarentena, vendrán más cambios que propondrá el Congreso del Estado, principalmente para terminar con los temas de corrupción y las infracciones injustas que actualmente se aplican en muchos ámbitos.

DEPÓSITOS.- Recordemos que Javier Palacios es el titular de Vialidad y por lo único que se ha reconocido su trabajo al frente de la dependencia es por uniformarse como agente, portar armas y regresar los retenes a la ciudad, que lejos de prevenir conductores ebrios ha quedado demostrado que es una red de corrupción donde se manejan hasta depósitos bancarios con comisiones a altos mandos.

ABUSOS.- Por supuesto no se deja pasar que en estas acciones de retenes, en dos ocasiones los agentes han abusado sexualmente de dos mujeres y el menos interesado de resolver o hacer justicia fue el propio titular de la Policía Vial.

LOGRO.- Sin duda la reforma a Ley de Vialidad se debe reconocer a La Torre, quien logró sacar el tema, sobre todo eliminar las multas en conductores por cruzar la luz amarilla, gracias a las gestiones precisamente ante la Policía Vial, el Consejo Consultivo de Vialidad y el cabildeo en las bancadas parlamentarias que integran el Legislativo local.

REGRESO.- Por cierto, quien poco a poco quiere regresar a las lianas de la política es el expriista, o priista, ya no se sabe, Alejandro de la Rosa, otrora director del Instituto Municipal del Deporte y Juventud en la administración de Javier Garfio Pacheco, pero no precisamente con el PRI, partido en el que se desempeñó años atrás, en aquellos días de gloria cuando los grupos juveniles se peleaban por cualquier puesto.

REGRESO I.- Pero según dicen los que saben no regresaría al PRI, ya que el grupo político al que pertenecía ya no se encuentra vigente; la caballada se encuentra muy flaca y no se ve por dónde pueda arribar de nueva cuenta a nuevos proyectos del tricolor, por ello Alex de la Rosa, como le conocen sus amigos, espera tener una oportunidad en Morena.

APOYO.- De entrada ha dejado entrever en sus redes sociales que coincide con muchas de las decisiones que se encuentra tomando el Gobierno de México, desde las más criticadas hasta las más plausibles; aseguran muchos que ese es el primer paso que debe cumplir todo aquel que desee acercarse al partido guinda, o a la 4T, iniciar con los elogios hacia ya saben quién.

FILAS.- Sin embargo, actualmente se encuentra trabajando en su despacho como abogado y por las tardes atendiendo sus negocios de belleza que instaló precisamente al terminar la administración municipal del ballezano Garfio Pacheco, por lo que se duda si entrará o no a la filas morenistas.

VACACIONES.- Se sabe que el Congreso del Estado se encuentra sin desarrollar sesiones ordinarias o reuniones de comisión, pero salvo el diputado Omar Bazán, el resto de los 32 diputados –que se sepa- no han enviado iniciativas o exhortos, a sabiendas de que es una de las principales actividades de un legislador, estamos en confinamiento, no de vacaciones, dirían algunos.

TIBIOS.- Traemos esto a cuento ya que de no ser por el priista y tibiamente por el panista Jesús Villarreal, no habría –legalmente- ni un solo exhorto hacia la CFE para que a las comunidades más vulnerables o a las colonias más desprotegidas en la entidad les condonen el pago de la energía durante abril y mayo, para ser cubierto en el último bimestre del año.

PRÓRROGA.- Y es que durante las semanas de contingencia realmente habrá familias, pequeñas empresas y comercios que tengan la verdadera dificultad de cubrir este servicio básico que, se insiste, no se pide condonación al cien por ciento, sino una especie de prórroga, pero que a juzgar de los señalamientos de la autoridad federal, en este caso la CFE, eso no procederá.