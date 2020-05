-- Siguen reajustes en oficinas gubernamentales -- A funcionarios sí, a prensa no -- PAN y Morena apuntalan

VIRTUAL.- Luego de dar a conocer el resultado negativo que tuvieron en sus pruebas para detectar coronavirus tanto el gobernador Javier Corral como su esposa Cinthia Aideé Chavira, a través de sus redes sociales también compartieron una reunión que sostuvieron con algunos de sus familiares vía plataforma digital, en la que el mandatario expuso que su mayor preocupación era tener que reducir su actividad y trabajo, en un momento en el que estaba consciente de su compromiso con Chihuahua.

TRANSMISIÓN.- Este lunes Corral retoma su agenda muy temprano, pues a las siete de la mañana estará en el programa que transmite los lunes, miércoles y viernes, a través de redes sociales, para informar de los avances del llamado Plan Emergente de Protección a la Salud, Empleo e Ingreso familiar.

MANDATARIOS.- Otro de los pendientes que quedó por el autoaislamiento de Corral, mientras se le practicaba la prueba PCR-Covid, fue el seguimiento a las reuniones que ha tenido con los exgobernadores Fernando Baeza, Francisco Barrio, Patricio Martínez y José Reyes Baeza, que se espera se retomen durante los próximos días.

AHORRO.- No solamente las dependencias de Gobierno del Estado entraron en austeridad y lograron reorientar el gasto para utilizarlo en el Plan Estatal de Emergencia, con el cual se pretende combatir la crisis de sanidad y económica, la cual apenas comienza, vienen los peores días.

REAJUSTE.- Pues bueno, también las direcciones del Gobierno Municipal capitalino se encuentran inmersos en esta dinámica, de ahorro y de austeridad, por lo que ya trabajan en la reorientación del gasto público, situación que ha hecho que varias oficinas se queden únicamente con lo necesario para su operación.

TRABAJO.- Sin duda los trabajadores tendrán que adaptarse a la nueva forma de sacar adelante las dependencias para las que laboran, pues deberán hacer lo mismo, o más con menos recurso; se demostrará entonces de qué están hechos verdaderamente los gobiernos, federal, estatal y, en este caso en particular, el capitalino.

AVIADORES.- No faltó quién empezara a hablar de despidos, cosa que se antoja difícil, quizá lo más sensato y que en este espacio se ha denunciado varias veces es que los gobiernos dejen de mantener las nóminas de los aviadores, esos que no hacen pero que cobran como si hicieran y como si fueran jefes, que con esta acción tan sencilla se lograrían reorientar millones de pesos.

PRUEBA.- Lamentable, pero cierto, los funcionarios municipales y estatales que estuvieron en reuniones con el alcalde fronterizo Armando Cabada tuvieron la oportunidad de realizarse la prueba PCR para determinar si eran portados del coronavirus.

PRUEBA I.- No así los reporteros que cubren la fuente, a ellos no les dieron la facilidad de realizarse dicha prueba, de todos es sabido que realizarse por la vía privada no es nada barato y en las instituciones públicas de salud que las aplican no las realizan si no presentan todos los síntomas del Covid-19.

PRUEBA II.- De ese tamaño es la diferencia entre unos y otros, de nada sirve quejarse de lo que sucede en Palacio Nacional entre las autoridades y los compañeros de los medios que acuden a cubrir la fuente, o las críticas que reciben los periodistas que critican y señalan, si aquí en lo local prácticamente sucede lo mismo, negando pruebas a aquellos que exponen día con día su vida para informar a la ciudadanía el acontecer; tan importante es la labor que siempre ha sido considerada como una actividad esencial, como luego dicen “hasta en el apocalipsis habrá algún periodista que escriba la nota del fin del mundo”.

VENTAJA.- Un dato que pudiera preocupar a los morenistas es que en este mes de mayo perdieron la ventaja que como partido tenían sobre el PAN en la elección para gobernador, según la última encuesta de Massive Caller, que posiciona al blanquiazul con 24.3% sobre un 23.8% de Movimiento de Regeneración Nacional, es decir, ya con un .5% adelante.

VENTAJA I.- Para candidato independiente el porcentaje estimado fue del 13.8%; un 9.7% para el PRI; otro partido con 5.0%; mientras que un 23.4% de los consultados aún no deciden.

VENTAJA II.- Apenas el pasado abril el partido guinda aventajaba al albiazul con 2.5%, pues se colocaban con el 27.1 y 24.6% de las preferencias, respectivamente; lo que indica que para el presente mes el blanquiazul tuvo una remontada del 3%, de acuerdo con este ejercicio realizado el 9 de mayo.

TENDENCIA.- Como ya se sabe, estas son fotografías del momento y en este caso muestran una tendencia positiva a favor de Acción Nacional, que en principio puede ser acreditada al desempeño de sus gobiernos en nuestra entidad, entre otras causas.

CICLO.- Veamos de qué forma reaccionan las autoridades en materia de Educación en la entidad, ya que Jalisco fue el primer estado en notificar que sus estudiantes no regresarán a las aulas hasta el próximo ciclo escolar, y que el ciclo 2019-2020 será concluido de manera virtual, asegurando que con la salud de la población estudiantil no se juega.

ESCOLAR.- Aquí hasta el momento se ha informado que los alumnos regresarán a los salones cuando menos un par de semanas para dar por concluido el ciclo escolar actual, e iniciar el próximo después del verano, sin embargo sigue la preocupación por parte de muchos padres de familia si realmente las autoridades pueden garantizar que no exista riesgo mayor al momento de que miles de niños, adolescentes y jóvenes vuelvan a los salones.