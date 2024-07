--Simulación total entre JMAS y empresario --Pinzas listas para la batalla anticorrupción

DESFALCO.- Para aquellos involucrados en el desfalco del fondo de ahorro de los diputados de la anterior legislatura, la LXVI (del 1ª de septiembre de 2018 al 31 de agosto de 2021) y que daban el caso por perdido, todo apunta a que la investigación ni está en el cajón del olvido y ya brincó otro dato.

JMAS.- Según dio a conocer la Fiscalía Anticorrupción, el sábado pasado se detuvo en la Ciudad de México al representante legal de la empresa AMERKA S.A. de C.V. porque en enero de 2020 participó en una licitación de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento de Chihuahua y presentó documentación pública alterada para adjudicarse un contrato de 41 millones 240 mil 960 pesos para la instalación de medidores.

VILLARREAL.- ¿Cómo se llegó a esto? Al seguir la ruta del dinero en la investigación del desfalco en el Congreso del Estado, en lo cual se había establecido que el fallecido René Villarreal era uno de los beneficiarios que le llegó ese recurso, ya que él era el encargado de algunas licitaciones en la JMAS.

AMERKA.- Villarreal habría adjudicado ese contrato de más de 41 millones de pesos a la empresa AMERKA que falsificó información, sin embargo, no es lo único que se detectó, según se desprende del informe individual de la auditoría forense a la cuenta pública 2021 que se hizo a la JMAS.

SIMULACIÓN.- Así, no hay evidencia alguna de que se cumpliera con el contrato para instalar 5 mil 120 medidores ultrasónicos de diversos diámetros en la capital del estado, no se demostró que se contara con el personal capacitado, tampoco el software de administración de lecturas y alarmas, lo mismo que las plataformas para la comunicación y espectro de banda de los medidores.

SIMULACIÓN II.- Hubo inconsistencias en la duplicidad respecto a 712 medidores instalados en usuarios, domicilios y números de aparatos. No se presentaron las cotizaciones que sustentaran la investigación de mercado ni se cumplieron con todos los requisitos normativos.

ACUSACIÓN.- Pese a ello, la JMAS a través de René Villarreal adjudicó el contrato a AMERKA que para resumirlo no sólo falsificó y alteró información fiscal sino que no instaló una parte de los medidores, lo que la Fiscalía Anticorrupción está fortaleciendo en la acusación con base en las observaciones de la Auditoría Superior del Estado.

FIRME.- De modo que sí estarán preocupados todos los involucrados en el desfalco del fondo de ahorro del Congreso que fue triangulado mediante la JMAS y ya deja ver un entramado con empresas que se adjudicaban contratos para supuestas obras, pues ni el fiscal Abelardo Valenzuela ni el auditor Héctor Acosta se ve que vayan a soltar el tema.





***





OMISIÓN.- Sólo faltaría que las investigaciones en torno a la JMAS, las cuestione el ex gobernador Javier Corral ya que ocurrió durante su mandato ese millonario desvío de recursos, exhibe una telaraña de corrupción y desde entonces a la fecha, no se ha pronunciado al respecto.

PINZA.- Y es que en esa eficaz mancuerna entre la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior del Estado –como ya se ha subrayado en este espacio ante diversos casos—, se “drenó” al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Secretaría de la Función Pública para cerrar la pinza.

TURNÓ.- De esa manera, se dio a conocer que desde el miércoles pasado la SFP remitió al TEJA, el expediente que abrió en contra de Corral Jurado por conductas que derivan en una posible sanción administrativa.

PATRIMONIAL.- Se turnó un día después de la audiencia, a la cual no acudió el ex mandatario y sólo fueron sus abogados, el particular y el de oficio, debido a inconsistencias en su declaración patrimonial de 2020.

DENUNCIA.- Lo anterior a propósito de la denuncia interpuesta por el diputado Omar Bazán Flores, en el sentido de que en esa declaración no aparecía un predio que Corral compró en Ciudad Juárez, con el cual había ampliado una vivienda en el primer cuadro de la ciudad, entre otras irregularidades.





***





BARES.- Con el ataque perpetrado al bar “Juana Gallo”, donde dos hombres y una mujer fueron asesinados a balazos al salir del negocio ayer en la madrugada, ya son cinco casos en que ese tipo de establecimientos se convierten en la escena del crimen.

BARES II.- El 10 de enero pasado fue en el local de ese giro “El Yate”, donde el dueño fue ejecutado; el 20 de mayo fue frente a un bar de la avenida Agustín Melgar, donde fue abatido a tiros un hombre; el 19 de junio fue en “La Vieja Diabla” donde murieron dos hombres y el 8 de julio en “La Mentira” donde también asesinaron a dos hombres.

OPERATIVOS.- Nada casual que la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Policía Estatal y la Dirección de Seguridad Pública Municipal informen que se harán operativos en bares, antros y cantinas, que a la luz de los hechos es urgente.