--Sin planes en la SIDE --Pide IP apertura; colapsa

DECISIONES.- Existe en toda la iniciativa privada una preocupación genuina en cuanto a las últimas decisiones que se han tomado en el Consejo Estatal de Salud, sobre todo aquellas que tienen que ver con el cierre de negocios, así como la restricción de la movilidad en la ciudadanía; varios líderes de cámaras empresariales han expresado el acotamiento que se tiene en las oficinas donde se toman estas decisiones.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

PLANES.- Resulta además preocupante cómo desde la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a cargo de Alejandra de la Vega, no existe –al menos hasta hoy- un plan de reactivación económica emergente en relación con la generación de empleos y apoyos directos al sector empresarial que así lo requiera, sobre todo a aquellos que están ya a un paso de colapsar.

PLANES.- Temen que el gobierno esté tomando decisiones conforme lo que vaya ocurriendo y no conforme a un plan verdaderamente estructurado; por ejemplo, no han querido colaborar con ciertas cámaras empresariales para la realización de pruebas masivas a los empleados de grandes centros laborales, como una medida de prevención y de apoyo, inclusive haciendo mutis a este tipo de iniciativas por parte del sector productivo.

ACUERDOS.- Se teme entonces que se vayan dando desacuerdos dentro del ala empresarial organizada, por no ser tomada en cuenta en las grandes decisiones ahora que nos encontramos en semáforo epidemiológico rojo, a diferencia de otro pequeño grupo de empresarios que sí son consultados, quienes -a decir de estas mismas fuentes- no le han hecho saber al titular del Ejecutivo la verdadera preocupación del sector productivo.

PROPUESTAS.- Circularon además las peticiones del Consejo Coordinador Empresarial: el incremento de pruebas Covid a la población; apertura paulatina de empresas y no ser necesariamente el principal blanco de restricción si no son la principal fuente de contagio; apertura de supermercados las 24 horas, o bien de martes a sábado hasta las 20:00 horas; incrementar aforo de hoteles al 30%; apertura de restaurantes que demuestren suficiente calidad de aire con medidores especiales, de lunes a viernes en horario restringido.

CENTRO.- Precisamente en este orden de ideas, trascendió que en la reunión del Consejo Estatal de Salud se estará revisando en breve la posibilidad de habilitar el Centro de Convenciones y Exposiciones de Chihuahua como nosocomio Covid, ante el colapso de la capacidad hospitalaria debido a la alta ocupación; por ahora sólo se iniciará con el análisis.

ENTREGAS.- El alcalde de Satevó, Adrián Durán Mendoza, fue duramente criticado por entregar una bolsa con dos manzanas y dos naranjas a varios ciudadanos de su localidad; desde luego que fue por el raquítico apoyo que dio y lo peor, por haberlo publicado en las redes sociales, donde todos se dieron cuenta; por cierto, ya hasta en el círculo rojo han hecho mofa de la decena de políticos que han publicado la entrega de despensas, cubrebocas o insumos, que lo hacen más por recibir el elogio que por la genuina intención de ayudar.

MULTAS.- Los agentes de la Policía Vial intensifican paulatinamente la cacería en contra de conductores, por instrucciones de su titular Carlos Borja, quien según dicen al interior de la corporación, la autoridad estatal está exigiendo un incremento en la recaudación por concepto de infracciones, pues con el cierre de centros nocturnos por motivos del Covid-19, los ingresos por la detención de guiadores ebrios los fines de semana se han visto seriamente afectados.

MULTAS I.- Pese a la aprobación de la reforma a la Ley de Vialidad a finales del año pasado, en donde se prohíbe a los uniformados ocultarse para “cazar” conductores, éstos han desarrollado nuevas estrategias de camuflaje urbano y cada vez son más innovadores en la forma de conseguir la cuota diaria de infracciones.