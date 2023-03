--Sobre la cruz del padre Gallo, compromiso de justicia --La crema y nata federal, en mesa de seguridad con Maru

JESUITAS.- Si la bitácora de vidas arrebatadas por homicidios es sensible, también la de los jesuitas asesinados en la comunidad de Cerocahui, del municipio de Urique, que ayer cumplieron nueve meses del ataque sin que se haya capturado al presunto perpetrador José Noriel P. G.

MEMORIA.- La Compañía de Jesús tampoco lo olvida y en su memoria, ayer celebró una misa en la misión de San Francisco Javier, donde se cometieron los crímenes de los padres Joaquín Mora Morita y Javier Gallo Campos, así como el guía de turistas Pedro Palma.

CHUECO.- Sin embargo, la investigación no avanza mientras no se detenga a José Noriel, alias el Chueco, que no sólo debe esas vidas, asimismo la de otro civil de esa comunidad Paul Berrelleza Rábago y seguramente más, a las cuales no se les ha puesto nombre y apellido.

RECOMPENSA.- Cientos de elementos de la Guardia Nacional y del Ejército se supone que peinaron la Sierra Tarahumara en busca del presunto criminal, asimismo agentes policiacos que cada vez que lo iban a arrestar aseguran que alguien le daba el pitazo y huía, pese a la recompensa de 5 millones de pesos.

PLEGARIAS.- En tanto, en Cerocahui y en la Ciudad de México se elevaron plegarias para que la seguridad y la paz lleguen a la zona serrana de Chihuahua y sean suficientes las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a tres religiosas y nueve sacerdotes que se encuentran en situación de riesgo grave y urgente por realizar su labor entre los pueblos indígenas.

CRUZ.- Por ello, el jueves pasado que se realizó la junta de coordinación entre gobierno, religiosos y el subsecretario federal de Gobernación, Alejandro Encinas, el padre jesuita Esteban Cornejo entregó a la mandataria estatal María Eugenia Campos la cruz del padre Gallo como símbolo de compromiso para hacer justicia y que estos hechos no vuelvan a repetirse.





***





S.O.S.- A propósito de los recientes reportes de enfrentamientos en la parte baja de la Sierra, en el municipio de Guachochi, donde miembros de la Diócesis también han lanzado llamados de auxilio, ayer la gobernadora Maru Campos encabezó la mesa de seguridad en Parral.

ESTATAL.- Desde ese punto, donde suelen diseñarse las estrategias para los 22 municipios del sur del estado, la jefa del Ejecutivo sostuvo una mesa de trabajo con efectivos de la 42 y de la 5ª Zonas Militares, el fiscal general César Jáuregui; el fiscal de la Zona Sur, Juan Carlos Portillo, y el secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, además del alcalde César Peña.

FEDERAL.- Llamó la atención que asistieron a su vez, el delegado estatal de la Fiscalía General de la República, Ramón Ernesto Badillo; el jefe de Estación del Centro Nacional de Inteligencia, Óscar Ernesto Álvarez; el delegado de Bienestar, Juan Carlos Loera de la Rosa, así como la secretaria técnica de la Región Parral de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Victoria Espinoza Alanís, y de la Guardia Nacional, Adrián Efraín Ortiz.

FOCO.- Y resalta ese aspecto porque se podría interpretar como una mejor coordinación con las instancias federales y porque confirma el foco rojo en el área conocida como el Triángulo Dorado.





***





MÉDICOS.- Ya se cumplió también un año de los prometidos protocolos para que médicos y pasantes puedan desempeñarse de manera segura en la Sierra y otros puntos, un total de 19 municipios peligrosos. Un acuerdo que estuvo en manos del secretario de Educación, Javier González Mocken; el de Salud, Felipe Fernando Sandoval y el rector de la UACh, Jesús Villalobos, ninguno ya en funciones, sin que los actuales titulares logren una solución de fondo.





***





COBACH.- Del recién firmado convenio de colaboración entre el Cobach y la UTCh, vale la pena destacar el esfuerzo para colar a esa universidad entre las opciones con que cuentan los bachilleres, a quienes se solía promover sólo la UACh e instituciones privadas.

PLATAFORMA.- Sería la primera vez que el Cobach promueva la plataforma que ofrece la Universidad Tecnológica, reflejando la mancuerna entre el rector Kamel Athié y el director Reyes Humberto Patito de las Casas.

DEMANDA.- Según se estableció, el objetivo será convencer que la demanda laboral está en rubros como los tecnológicos y de producción, y no en las carreras tradicionales, ya desde hace años saturadas.

FUTURO.- Otro de los propósitos es reducir la deserción en el nivel medio superior, al brindarle una expectativa clara a los estudiantes en carreras con mayor futuro y por parte del rector de la UACh, Luis Rivera Campos, tampoco hubo objeción, ya que permitirá desahogar Derecho, Contaduría, Odontología o Ingeniería en Sistemas.