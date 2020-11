-- Sólo habrá un candidato independiente -- Quieren cerrar filas en Morena vs. un juarense

TEMOR.- Hay gran preocupación en el Sector Salud estatal por el comportamiento que la pandemia de Covid-19 pudiera tener en el ya muy cercano mes de diciembre, especialmente en ciudades como Chihuahua y Juárez, en las que durante el fin de semana, y a raíz de la reactivación de comercios y restaurantes, bajo ciertas restricciones, se incrementó notablemente la movilidad social.

TEMOR I.- Se espera que durante el transcurso de la semana, pues no hay una fecha definida aún, sesione el Consejo Estatal de Salud, organismo que por cierto actualmente realiza un monitoreo y revisión de los principales indicadores, para en su caso considerar un posible avance en el semáforo epidemiológico.

TEMOR II.- La temporada decembrina, si se relajan las medidas de prevención y se realizan las reuniones familiares como se acostumbraba, puede poner en más problemas de saturación a los nosocomios, que a la fecha no muestran un descenso significativo en el nivel de hospitalización y tienen a su personal fatigado, por atender a un gran número de casos como los que se registraron recientemente.

INDEPENDIENTE.- Mañana a las 10:00 horas el aspirante independiente por la Alcaldía capitalina, Fermín Ordóñez, presentará ante el IEE la manifestación de intención, es decir su registro formal por la candidatura independiente a la presidencia de Chihuahua; además entregará la lista de regidores y sus suplentes, con lo que se convertiría prácticamente en el único candidato independiente.

INDEPENDIENTE I.- Este 16 de diciembre es el último día para aquellos aspirantes a una candidatura independiente de cualquier puesto local; el 2 de diciembre lo es, pero para la candidatura a gobernador, donde todo indica que ni para las locales ni para la de gobernador hubo intención de aspirantes independientes, salvo Fermín Ordóñez y otro en Meoqui, prácticamente va solo por esta vía.

INDEPENDIENTE II.- Del 29 de diciembre al 19 de enero es el plazo para que Ordóñez recolecte cuando menos 20 mil 950 firmas tanto de la ciudad como de su zona rural; será a través de una plataforma que habilitó el INE, dadas las condiciones de pandemia; quienes conocen al expriista cuentan que tanto el PT, el Panal y el Partido Verde lo invitaron a encabezar la candidatura capitalina de sus partidos.

CANDIDATO.- Y hablando de candidatos, el que va prácticamente solo por Morena por el Distrito 18, al sur de la ciudad, es Hugo González, consejero estatal del partido guinda, quien llega sin competencia seria, aunado a que ya ha caminado en repetidas ocasiones este distrito local, lo compitió hace dos años, sin dejar de mencionar que es oriundo de estas colonias, fundador del partido en el poder, en esta ciudad, las credenciales las tiene, lo que sigue será mero trámite, quien lo conoce sabe que Hugo ya está preparado para iniciar la campaña constitucional.

FILAS.- Luego del cónclave que sostuvieron los aspirantes de Morena a la gubernatura con el presidente del CEN, Mario Delgado, empezó a correr la hipótesis de que tanto el empresario Rafael Espino como el senador Cruz Pérez Cuéllar están dispuestos a cerrar filas con tal de que no llegue el diputado federal Juan Carlos Loera de la Rosa, pues dicen que más de uno no lo pasa, así, tajantemente.

SALIDA.- En este mismo orden de ideas, y a propósito de este cónclave, en el que no fue invitado don Víctor Quintana, dicen que ya es hora de que el secreto a voces que todos conocen lo acepte el ex secretario de Desarrollo Social: nos referimos a ese rechazo que el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha manifestado en contra del también profesor de la UACJ, por ello ni un mensaje le enviaron para este cónclave, para que de una buena vez se diera por enterado de que no se encuentra en el agrado de quien hoy ocupa la silla del águila.

ESTÍMULOS.- Vía Twitter de la Alianza Federalista de Gobernadores se le reconoció al presidente Andrés Manuel López Obrador los decretos que beneficiarán a los municipios de las franjas fronterizas norte y sur de nuestro país, que contarán con estímulos fiscales para una reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) al 8 por ciento; del Impuesto Sobre la Renta (ISR), del 30 al 20 por ciento, y del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a la gasolina.

ELIMINACIÓN.- En el mismo documento, dicha alianza, en la que se encuentra incluida Chihuahua, pidió replicar incentivos acordes a las necesidades y características de las otras entidades o regiones del país. También, en referencia a la extinción de los 109 fideicomisos, externaron su preocupación por sus efectos negativos y exigieron que la reactivación económica sea integral, con un enfoque federalista y no secesionista.