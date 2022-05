--SSPE ya hacen maletas con todo y visa --Celebra Bonilla coordinación con Estado y Federación

CAMBIOS.- Los empleados de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal ya fueron notificados formalmente de que en próximas horas deberán hacer maletas para comenzar a trabajar en Ciudad Juárez.

MEGA.- Tal como lo anunció Gilberto Loya Chávez, titular de la SSPE en el marco de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo, toda la maquinaria se echará a andar desde la frontera, ya que es el punto más rojo de la entidad y a partir de ello, se controlará la logística con los demás municipios. Un mega C-4.

PRECISIONES.- Sin embargo, a decir de fuentes internas, los jefes y subsecretarios no han informado a la tropa si el cambio de residencia laboral incluirá alguna gratificación extra o aumento salarial.

BONO.- Un pequeño detalle que la mayoría de empleados esperaba ya que dicen estar dispuestos a trabajar donde les digan, sólo que precisamente Juárez es más caro en renta de inmuebles y algunos otros aspectos cotidianos. Cuando menos, piden que les asignen un bono, pues aparte del costo de vida, el nivel de riesgo aumenta. Tan sólo del viernes al día de ayer, ya van 19 ejecuciones en la frontera.

PLAN.- Seguramente Loya Chávez ya debe tenerlo previsto en la logística y el cambio de oficinas de la capital a la frontera, con todo lo que ello implica, no deberá representar mayor problema; nomás que le expliquen a los agentes. Como lo estableció el secretario en ese informe, no se trata sólo de enroques administrativos sino operativos para hacer frente a todo lo relacionado con la violencia e inseguridad, que merece toda la atención del aparato gubernamental.





***





CUARTELES.- El fin de semana pasado, el alcalde capitalino Marco Bonilla visitó los cuarteles de la Guardia Nacional para refrendar el compromiso de trabajar en alianza con el fin de brindar seguridad a los capitalinos y combatir la delincuencia.

REDUCCIÓN.- Labor que vienen realizando en equipo, junto con la Fiscalía General del Estado y la Policía Estatal, ya que como se recordará el presidente municipal participa en la Mesa Regional de Seguridad y conoce de primera mano, el reporte que se presenta en esas reuniones.

PANORAMA.- Prácticamente en el tema de incidencia delictiva en el territorio estatal y el municipio de Chihuahua se dio a conocer una reducción del 69% con respecto al año pasado y la cifra en homicidios es muy parecida versus el 2021.

TOP.- A decir del presidente municipal Bonilla Mendoza, el resultado se debe a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Precisamente ayer en la “mañanera”, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que Chihuahua pasó del quinto al séptimo lugar nacional en cuanto a asesinatos de enero a abril. Si bien continúa en el top ten de las entidades peligrosas.





***





INVITACIÓN.- La gobernadora María Eugenia Campos puso el dedo en la llaga ayer al comentar que no acudió a la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador en su gira por Sonora porque si bien se anunció con antelación, nunca recibió la invitación lo cual atribuyó a algún descuido del delegado federal Juan Carlos Loera.

RELACIÓN.- El juarense Loera de la Rosa por su parte, dijo que sí fue informada y no fue porque así lo decidió la mandataria estatal. Un lenguaje ríspido entre ambos, que sorprendió ya que la relación con la Federación y en particular, la Presidencia de la República con el Gobierno del Estado está en buenos términos. No así, a la luz de los hechos, con la Delegación de Bienestar.





***





LITIGIO.- El entramado jurídico del todavía presidente del Comité Directivo Municipal del PAN en Juárez, Joob Quintín apenas inicia, pues según se supo, su ex esposa –quien acudió a la Fiscalía a interponer una denuncia en su contra por presunta violencia— advirtió que no cejará y que los mensajes enviados supuestamente por él de tener “respaldo” de Palacio no la detendrán.

RAYITA.- De hecho, desde Palacio ya mandaron decir que la investigación debe terminar donde tope y que si el líder municipal es responsable deberá afrontar a la autoridad. Mujeres del PRI que son cercanas a la ex esposa, le han mostrado su apoyo y acompañamiento jurídico. Por ello, se considera que la instrucción desde Gobierno del Estado es no permitir que el caso se politice.





***





ADVERSARIAS.- El alcalde de Namiquipa, Óscar Barraza mantiene firme su consideración de que las mujeres que integran el Comité Pro Obras del Municipio son sus adversarias. Esta situación que podría resolverse en una mesa de diálogo, lejos de ello, se ha recrudecido en las últimas semanas.

DIÁLOGO.- A partir de ello, las integrantes del Comité aseguran que han recibido amenazas por parte del presidente municipal priista, lo cual ya denunciaron y esperan que Barraza Robledo retome la coordinación para sacar adelante una serie de proyectos que aún no pasan del papel.





***





FORUM.- Mañana al mediodía impartirá una conferencia el ex presidente del entonces IFE, hoy INE, Luis Carlos Ugalde, quien acude como invitado especial del “Forum 2022, la elección presidencial del 2024”; la ponencia se promueve como “El futuro del régimen democrático en México”. La cita es en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UACH en el foro que forma parte de Diálogos por la Democracia, organizado por Coparmex y organizaciones del gremio periodístico.