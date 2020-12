--Sube de tono conflicto Corral-Cruz-Maru --Comienzan hoy a pedir licencia

PODER.- Fuentes muy bien informadas aseguran que ahora mismo la confrontación entre el grupo de Javier Corral y el de María Eugenia Campos se está llevando a cabo al interior del Poder Judicial del Estado, toda vez que los magistrados del TSJ llamados “duartistas”, so pretexto del Covid-19, no han respondido a las solicitudes de la Fiscalía General del Estado, y por ende no han cobrado efecto la orden y el citatorio que la Fiscalía ha enviado a la alcaldesa capitalina; todo indica que la Ciudad Judicial se ha convertido en un verdadero campo de batalla entre dos grandes grupos de poder.

DENUNCIAS.- Ayer la rueda de prensa mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador tuvo como punto prioritario Chihuahua, al salir a relucir el tema de las denuncias en contra de los senadores Gustavo Madero y Cruz Pérez Cuéllar, así como de la alcaldesa Maru Campos, asuntos en los que el Ejecutivo federal dijo que no se va a meter, al enmarcarlos como parte del proceso electoral.

DESAFUERO.- Al referirse al tema de desafuero en contra de Pérez Cuéllar, señaló que por la experiencia personal, cuando fue jefe de gobierno de la CDMX, está en contra de estos procedimientos y trata de brindar su apoyo a la persona que es víctima de una represalia política, como en su momento lo fue el actual gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco.

MAÑANERA.- Dicho sea de paso, quien también salió a relucir en esta conferencia fue el aspirante independiente por la alcaldía capitalina, Fermín Ordóñez, pues fue él quien denunció a Madero ante la FGR; parece que no solamente lo dice, también lo materializa y es lo que le ha dado seriedad a Fermín en su aspiración, quien tiene como meta a corto plazo no solamente entregar las más de 20 mil firmas para validar su candidatura, sino colocarse como la segunda preferencia en la capital y ahí sí convertirse en un verdadero aspirante bisagra.

IMPUNIDAD.- En defensa de Pérez Cuéllar se manifestaron, el coordinador de los senadores de su bancada, Ricardo Monreal, así como el dirigente nacional de ese partido, Mario Delgado; por su parte el gobernador, Javier Corral, dijo que espera que la Cámara de Diputados no se convierta en un refugio de impunidad, pues no por pertenecer a un partido político se le va a proteger, cuando existen las pruebas que acreditan su responsabilidad en la nómina secreta.

PROBATORIO.- Por lo pronto este día el fiscal general César Augusto Peniche estará en la Cámara de Diputados para ratificar la solicitud de procedencia para el desafuero del senador Cruz Pérez Cuéllar, de la que dijo está sustentada en un cúmulo probatorio suficiente como ha acontecido con otras investigaciones que se llevan en temas de corrupción.

REGISTRO.- Y hablando de morenistas, mañana acudirán Rafael Espino, Cruz Pérez Cuéllar, Martín Chaparro, Bertha Caraveo, Juan Carlos Loera y Carmen Almeida al Comité Ejecutivo Nacional de Morena para presentar su solicitud de registro para la precandidatura a la gubernatura de Chihuahua; algunos ya volaron desde hoy a la Ciudad de México, otros ya están allá, y unos más inclusive enviaron desde ayer simpatizantes a su proyecto para que los apoyen al arribar al CEN.

PARRAL.- La capital del mundo vuelve a ser precedente nacional, ahora con el tema de reducción de impuestos que realizó en su anteproyecto de Ley de Ingresos, con esto aseguran que Alfredo Lozoya, alcalde de Parral, hizo lo impensable, lo cual –no faltaron las voces que opinaron- debería de ser replicado por otros alcaldes del estado, incluso por el mismo gobierno del estado.

IMPUESTOS.- Y es que al parecer los gobiernos están empeñados en sacarle a la gente más impuestos, en lugar de ser empáticos con la situación que se vive y dar una tregua a los ciudadanos que han visto mermada su economía por la pandemia. De cierta forma reducir los gravámenes da muestra de una cercanía con la gente, ser sensibles, apoyarlos y no ser tan voraces para quererlos exprimir cuando a todas luces no se tiene el dinero para pagar los impuestos que cada año tienden a subir.

ANUNCIO.- Alfredo “el Caballo” Lozoya ya advirtió que este viernes realizará un anuncio importante con respecto a sus aspiraciones políticas, muchos dicen que irá por la gubernatura, le quiere apostar al afamado refrán “caballo que alcanza gana”, ya que poco a poco, con base en un buen gobierno, el alcalde ha logrado posicionarse tanto en el plano estatal como en el nacional. Habrá que ver qué es lo que decidirá el presidente municipal de Parral en sus aspiraciones políticas, por lo que se tendrá la expectativa de su anuncio.

ASPIRACIONES.- Hablando de anuncios, el ex edil capitalino Marco Adán Quezada adelantó que se encuentra a días de definir por cuál vía estaría encaminando su proyecto estatal, dejando en claro que seguramente dejaría de lado alguna candidatura local por algún partido político, pues tiene varios integrantes de su equipo en diferentes municipios, por lo que debe encontrar cabida para todos, por ello en próximas horas estaría definiendo por tal o cual partido jugarán en 2021.