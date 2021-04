--Sueltan “culebrón” y esconden la mano --RSP en terapia intensiva…

FAKE.- Los cuartos de guerra de los políticos en campaña en Juárez y el estado ardieron igual que las redes sociales, luego de que algún estratega revivió a Héctor “Teto” Murguía. En un supuesto boletín de prensa de Morena que resultó falso, hicieron creer que el dos veces alcalde de la frontera, había sido nombrado candidato por tercera ocasión –nomás que en esta ocasión no por el PRI— para reemplazar a Cruz Pérez Cuéllar, quien se retiraba de la contienda debido al proceso de desafuero que libra el aún senador y enfrentar las acusaciones de la Fiscalía del Estado en su contra. Ajá.

TRINCHERAS.- No obstante de que minutos después de que circulara esa versión, los del partido guinda lo desmintieron y destacaron que era “fake news”, algunos aseguraron que Cruz sí se asustó. Y es que Teto siempre presumió ser un soldado del tricolor pero se dice que hoy por hoy, ya está en las filas de la 4T, marchando a paso veloz y prueba de que ahí está su corazoncito es que su hermano dejó colgados a los priistas, al cuarto para las 12 en la candidatura para la sindicatura juarense, para convertirse en el aspirante moreno a la diputación federal del distrito 01. Lo cierto es que Pérez Cuéllar no se baja de la campaña ni hasta ahora tiene contrincante que le alcance el ritmo en las preferencias del voto, al menos para Morena que en la frontera ha encontrado el bastión que necesitaba en el norte del país.

REVIRE.- Figuras preponderantes –como suelen autodenominarse— de la región centro-sur de la entidad, se reunieron con la candidata del PRI a la gubernatura, Graciela Ortiz y según trascendió, la cuestionaron sobre su actual posición, entre el tercer y cuarto lugar de las preferencias electorales, de acuerdo con recientes sondeos elaborados por firmas encuestadoras. Pero se dice, que la experimentada política se las reviró al enfatizar que las encuestas son “fotografías del momento” y no reflejan el sentir verdadero del votante, mas aún no es la echada de cartas que adivina el futuro, en el cual nada está escrito hasta que no pasa.

FIANZA.- Mientras ayer se realizó la audiencia de cumplimiento de garantía de María Eugenia Campos, la candidata del PAN-PRD, quien puso su casa para respaldar la fianza; de los otros dos exdiputados acusados por la Fiscalía del Estado, nada se sabe. Los exlegisladores María A.S. (quien ayer desayunó con el panista Roberto Lara y la expriista Rosa Isela Gaytán) y Rodrigo D. R. no se presentaron al juzgado ni sus abogados para depositar algún bien o realizar un pago que solvente la fianza fijada por el juez para continuar su proceso en libertad.

RECUERDO.- Apenas supieron los detractores de la candidata panista Maru Campos que la agrupación México Libre de Margarita Zavala y el ex presidente Felipe Calderón se sumaron a su proyecto rumbo a la gubernatura, y ya estaban en las redes sociales, recordando que Juárez no olvida a la administración de Calderón cuando revictimizó a los 14 jóvenes asesinados en Villas de Salvárcar, militarizó las calles y la ola criminal sólo arreció, sobre todo recuerdan –afirmaron— que quienes se convirtieron en el dolor de cabeza de los ciudadanos fueron los contingentes de policías federales que arribaron a la frontera por órdenes del entonces secretario de Seguridad, Genaro García Luna.

PLEITO.- Aún no comienzan las elecciones locales y el proyecto político de Redes Sociales Progresistas ya se vino abajo y aunque se pudiera atribuir a la pugna que existe entre el dirigente estatal Jorge Lechuga y el delegado del CEN de RSP, Noé Grijalva; la verdad es que el partido de la maestra Elba Esther Gordillo en Chihuahua no se estructuró seriamente desde el principio y todo apunta a que fue un pretexto de dos meses para quedarse con las prerrogativas.

VOLUNTAD.- Los candidatos a diputados de los distritos federales sexto y octavo, Héctor Garibaldi y Fernanda Villalobos, se han tenido que rascar con sus propias uñas y no les queda más que apelar a la buena voluntad de los habitantes de sus respectivos sectores.

REGISTRO.- Al interior del partido se comenta que incluso, la candidata a la gubernatura, María Eugenia Baeza se desanima tres o cuatro veces al día y prefiere regresar a tomar el té con sus amigas, que inventarse un proyecto y a ello se debe que en una semana no se sepa algo de su campaña. A ese ritmo, está claro que RSP no alcanzará el 3 por ciento de la votación y perderá el registro, aún así sus dirigentes insisten en exprimir hasta la última gota del presupuesto público y de aquellos que de su bolsillo le pusieron a la charola sólo por empatía aunque a la luz de los hechos, serán recursos en saco roto.