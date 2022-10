--Tan lejos de Dios y tan cerca de algunos MP --Maru se afianza en el staff electoral de Acción Nacional

CÁTEDRA.- Una cátedra le dio el juez de Control Fabián Rodolfo Sáenz Gómez al agente Ángel Aníbal Gil Medina, ministerio público adscrito a la Fiscalía Especializada de la Mujer, quien con ilusiones y suposiciones intentó obtener la vinculación a proceso sobre una carpeta de investigación marcada con la causa penal 1671/22.

CÁTEDRA II.- En días pasados, el juzgador le “bateó” una carpeta de investigación por no tener lo básico necesario para una vinculación a proceso, pues al parecer no conocía de los requisitos jurídicos para fincar la responsabilidad penal y en cambio el juez Rodolfo Sáenz le tuvo que explicar paso a paso los términos y el material probatorio para encontrar los elementos sustanciales para fincar o no responsabilidades.

FRÁGIL.- Durante un periodo de seis meses, el agente intentó integrar y prácticamente “fabricar” un delito a la persona involucrada en la investigación, pese a que las mismas pruebas elaboradas por médicos, peritos, psicólogos y otras testimoniales lo contradecían y en lugar de replantear la acusación, decidió judicializarla y con ello evidenció su capacidad o la ausencia de ésta.

GRAVE.- Lo grave del asunto no es sólo que el agente no conociera la metodología para elaborar una investigación, sino la afectación para una persona a la que no le han comprobado su culpabilidad y que como en este caso, cuántas más estarán en esa situación sin acceder a la justicia incluso para las propias víctimas.





***





OPCIÓN.- La gobernadora María Eugenia Campos se ha posicionado como una sólida opción del PAN para la candidatura presidencial de 2024. Ella misma lo expuso en entrevistas con medios nacionales: “Sí quiero, pero estoy concentrada al 100% en gobernar Chihuahua”.

STAFF.- Otras cartas son su homólogo de Yucatán, Mauricio Vila, así como el diputado Juan Carlos Romero Hicks y el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda. Un staff al cual el dirigente nacional Marko Cortés convoca a cada evento importante.

CONVOCATORIA.- Los cuatro políticos participaron ayer en el foro “Cambiemos México. ¡Sí hay de Otra!”, realizado en la capital del país por el Comité Ejecutivo Nacional como un canal de comunicación directo con la ciudadanía. A partir de esta fecha, Acción Nacional dio a conocer que realizará estos diálogos cada 15 días en diferentes sedes.





***





DISCURSO.- Maru Campos registró una positiva participación con un discurso de rostro humanista, enfocado en la armonía y dignidad de las personas con proyectos que eviten el dolor y que de fondo cambien la realidad de las personas.

DISCURSO II.- “La función de un buen gobierno no es la de cultivar simpatías ni votos, la política es para darle a las personas condiciones para que puedan tener una vida digna”, subrayó la mandataria, quien asume de manera natural el rol en grandes ligas y de ese grupo es la única mujer que Acción Nacional ha seleccionado como su apuesta de cara a 2024.





***





TAQUIZA.- La presidenta electa del Comité Municipal del PAN en Juárez, Xóchitl Contreras, tuvo ayer su primer evento, que consistió en convocar a los militantes para ver y escuchar la participación de la gobernadora Maru Campos en el foro realizado en la Ciudad de México.

LLENA.- Lo destacado es que tuvo casa llena, a diferencia de otras plazas donde la asistencia no fue tan copiosa y no faltó quien lo atribuyera en parte a la “operación taquiza”, lo cual no demerita su poder de convocatoria, pues hasta para eso hay que buscarse una buena barbacoa que ofrecer.





***





ALIANZA.- Lo cierto es que estas acciones enmarcan la propuesta blanquizaul y todavía habría que ver si se concreta y cómo se perfilará la alianza con PRI y PRD. Tan tambaleante se percibe hoy por hoy, que en el ámbito nacional no se descarta que en lugar del tricolor se integre Movimiento Ciudadano. Al tiempo.





***





MIEL.- Mientras en la transición de la Rectoría de la UACH cada día surge una disputa judicial por resolver, en el Sindicato del Personal Académico de la Universidad se informó que el cambio de la mesa directiva estuvo plagado del reconocimiento de las bases.

SINDICATO.- En ese contexto, Rubén Torres Medina ya asumió como líder del SPAUACH, luego de que así lo avalaran en su informe el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y la Coordinación General de Registro de Asociaciones.





***





CORCHOLATAS.- En Juárez, la representación para el proyecto electoral del canciller Marcelo Ebrard sumó a colonos y transportistas a la iniciativa que encabeza Hellen García González en su calidad de delegada estatal.

FRONTERA.- Desde luego saben que la frontera es uno de los puntos estratégicos para obtener una diferencia en la contienda de 2024, ya que la mayoría del centro y sur del país tienen una preferencia importante para que Morena y sus aspirantes puedan ser cobijados con su voto, pero el norte del país hay que trabajarlo.