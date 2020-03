--Tembló Issste por posible Covid-19 --De mentiroso tachan a Joel Gallegos --Decepciona el fiscal de la Zona Norte

CORONAVIRUS.- Una jornada complicada se vivió el Hospital Lázaro Cárdenas del Issste, resulta que esta semana una doctora que regresó de Francia y otro varón proveniente de California ingresaron al nosocomio por presentar síntomas del coronavirus, que por fortuna resultaron negativos a la enfermedad, tras ser evaluados y sometidos a pruebas de laboratorio.





CERCO.- Aunque las autoridades del hospital de inmediato montaron un cerco sanitario al interior del nosocomio para evitar los contagios, el personal médico y de enfermería se preguntaba ¿con qué lo vamos a atender?, ya que desde el inicio de la actual administración federal están batallando por los insumos.

DESABASTO.- Como ejemplo, hace 15 días no contaban ni con jabón para lavar las sábanas de las camas, hace una semana no había jeringas y esta semana se les terminaron las vendas. Aunado a eso a diario van sumando a la lista que en la farmacia todos los medicamentos se van terminando.

DESABASTO II: Hay al interior del Hospital del Issste quien señala una mala administración de los insumos, porque el personal del turno matutino que hace las requisiciones guarda los materiales para no batallar cuando los llegan a surtir, al grado de tener que solicitar a los familiares de los pacientes llevar sus propias jeringas o vendas para hacer las curaciones o suministrar los medicamentos.

LÍO.- En qué lío se metió Joel Gallegos, director general de Gobierno, pues Marisela Espinoza Fernández, titular del Servicio Profesional Docente, en pocas palabras le dijo que era un mentiroso al prometerles a maestras noveles de educación preescolar plazas como docentes, una vez que se cumpliera el año de interinato. Cabe mencionar que dichas maestras obtuvieron los primeros lugares en el examen de oposición.

OPERADOR.- Desde agosto de 2019 y hasta la fecha, Joel Gallegos había “operado” o “cabildeado”, como luego se le conoce, la problemática de las maestras que asumieron un interinato una vez que la autoridad no les otorgó plaza en la ciudad de Chihuahua, a pesar de haber pertenecido al grupo A, es decir, las mejores evaluadas del concurso de oposición y que por obvias razones deberían de haber obtenido lugar en la capital.

MAESTRAS.- Según relata el grupo de maestras noveles inconformes que al acudir a la oficina de Marisela Espinoza les dijo que no había plazas y que no sabía por qué Gallegos les había prometido lugar, pero lo peor fue cuando les notificaron que deberían de hacer de nueva cuenta el examen de oposición, cuando el año pasado y a pesar de obtener los primeros lugares, les aseguraron que esto no sucedería en tanto asumieron el interinato que les ofrecieron.

PLAZAS.- Total, si bien es cierto de todos es sabido que Gallegos es de los pocos panistas que se les conoce como “apagafuegos”, pues ha asumido varios temas complicados de resolver por parte de Gobierno, en esta ocasión no pudo y ahora tendrá que sortear las acciones que emprendan las noveles, pues aseguran pelearán por su plaza; no obstante rechazaron la propuesta de Espinoza de aceptar plaza en otra entidad.

DECEPCIÓN.- El fiscal de la Zona Norte, Jorge Nava López, cayó en gracia con los comentarios vertidos esta semana, cuando se le preguntó sobre la estadística de más de 70 homicidios dolosos en Juárez, pues tal y como si fuera nuevo al emitir declaraciones, se aventuró a justificarse con que los homicidios han ocurrido principalmente en domicilios y no en las calles, dejando entrever que repercuten más los que se dan en el interior.

REPUNTE.- Muchos le han reclamado que para dar una salida rápida al repunte violento haya dicho que los crímenes son a causa de una “fractura” entre un mismo grupo criminal, como si eso fuera a calmar las aguas entre los juarenses y otros sectores que ven con preocupación que no se ponga fin a la ola de violencia. Las explicaciones del porqué de la violencia salen sobrando.

FOROS.- Los foros regionales que se encuentra realizando el PRI estatal en los municipios han hecho eco en numerosos sectores, principalmente del PAN y Morena, quienes han visto como una afrenta el grado de aceptación que han tenido; el último se realizó en Cuauhtémoc y debido a la prevención por el coronavirus, se pospusieron hasta nuevo aviso.

GIRAS.- De hecho dentro de las últimas giras del dirigente estatal tricolor Omar Bazán por Delicias no faltó quién le recomendara hacer un evento en la zona rural y se entrevistara con exlíderes.

PASADO.- Bazán cayó en el garlito cuando en una de esas colonias se apersonó el exalcalde de Delicias Manuel Soltero, en otros tiempos imbatible en las urnas, y el dirigente estatal lo exhibió como si el tiempo no dejara huellas.

RESUCITACIÓN.- El hecho se interpretó como si alguien del grupo Baeza-Villalobos quisiera revivir a un personaje político muerto al paso de los años como lo es Manuel Soltero, los tiempos cambian y el tricolor debe decidirse a buscar verdaderos liderazgos en la base política, donde verdaderamente los hay.

CURSO.- Una de las plagas que más ha afectado a las personas que atienden las ventanillas de Recaudación de Renta no es el coronavirus, sino el mal genio de las cajeras y del personal que labora ahí, lo que orilló a los cabecillas a llevar a cabo una serie de capacitaciones para la “inteligencia emocional”.

CURSO.- No se sabe si haya sido por el número de denuncias en cuanto al mal servicio, o porque los mismos titulares hayan entendido que las personas que atienden esas ventanillas son seres humanos que en ocasiones no están de humor, pero lo que es seguro es que la dependencia está buscando que le bajen a su genio.





