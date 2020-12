--Temen impugnación en elección interna --Se pelea Morena por el 8 federal

¿IMPUGNACIÓN?.- Hacia el interior del blanquiazul dicen que varios de los liderazgos del equipo de la alcaldesa Maru Campos han comenzado a hacer referencias de que en caso de no salir favorecidos en la elección interna del próximo 24 de enero habrán de impugnar, por lo que –aseguran- van allanando el camino para gritar “fraude” en la elección interna, si los resultados no le llegan a favorecer, algo que comentan ya se percibe.

¿IMPUGNACIÓN? I.- Recientemente estos liderazgos aseguraron no confiar en los integrantes de la Comisión Organizadora Electoral al intentar justificar por qué el equipo de la alcaldesa entregó menos firmas que Gustavo Madero (tres a uno del senador con licencia sobre Campos, y con menor tiempo de entrega). Al parecer estas declaraciones, que calaron hondo en los integrantes de la comisión, dejan ver un rompimiento con quienes ya el equipo de la alcaldesa decían que eran sus aliados.

BATALLA.- Hay quienes señalan que la misma Maru Campos ya trae pleito con Marko Cortés, a quien presionaba para aceptar en Chihuahua la cuota de género, y se destinara para una mujer la candidatura e irse sola y designada, sin el proceso de la campaña interna de su partido.

BATALLA I.- Aseguran que a los consejeros estatales azules les decían que serían convocados para avalar la designación de Maru y salir adelante sin batalla; sin embargo, se publicó la convocatoria para el proceso interno y tendrán que ir a la precampaña y posteriormente a la elección interna.

VOTOS.- En un inicio se dijo que el mandatario estatal Javier Corral pidió a Carlos Borruel que ya no se aventurara por la candidatura a la gubernatura, como todos ya saben éste no hizo caso, renunció a Coesvi y su precandidatura fue rechazada por el órgano electoral del PAN; ahora se dice que le levantará la mano a Gustavo Madero, en una especie de impacto hacia afuera, pero realmente saben que esto no vendrá a beneficiar a nada a don Gustavo, pues básicamente Borruel perdió los pocos votos que tenía en los órganos y en el consejo.

CALENDARIO.- Todos los que viajaron a la Ciudad de México este lunes para registrarse como precandidatos a diputados federales por Morena tendrán que regresar el martes 5 de enero, luego de que la comisión electoral les informara que la fecha de registro cambió, aviso que se les dio de último momento.

PRECANDIDATOS.- Por ello, tal como documentamos ayer, fueron varios los que asistieron, pero llamó particularmente la atención los interesados por el distrito octavo federal, ubicado en la ciudad de Chihuahua, actualmente a cargo del emecista Alan Falomir, por lo que todo indica será este el distrito no morenista más peleado por los militantes del partido guinda.

PRECANDIDATOS I.- Para este distrito son varios los tiradores, se encuentran el consejero estatal Hugo González (asesor de la bancada de Morena en el congreso local), también Ernesto Visconti (quien ha resurgido a la fama con la publicación de “la auditoría”), Francisco Bouteille (del equipo del profe Martín Chaparro), así como el actual delegado de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, Juan Pablo Delgado. Será entonces, a decir de muchos, el distrito que más precandidatos tendrá en el estado.

REELECCIÓN.- El actual síndico capitalino Amin Anchondo ya decantó que buscará la reelección este 2021, su plan inicial era la candidatura a la Alcaldía, sin embargo quienes lo conocen aseguran ya se fijó este proyecto a corto plazo, y a juzgar de varios ojos críticos, tiene los elementos suficientes para aparecer de nueva cuenta en la boleta electoral, y muy seguramente salir victorioso.

PROPUESTA.- A propósito de don Amin, hoy estará presentando ante el Cabildo capitalino la propuesta para crear el reglamento de gasto público, con el objetivo –entre otras cosas- de que las modificaciones al presupuesto municipal tengan que pasar por un comité integrado por varios entes, y así tener más control con este tipo de actos, pues luego se prestan para cada cosa; esta propuesta será respaldada precisamente por varios presidentes de cámaras empresariales, que dicho sea de paso, han externado al síndico su apoyo en búsqueda de la reelección.

CÓNCLAVE.- Es un hecho: El Partido Revolucionario Institucional postulará a una mujer como candidata a la gubernatura por Chihuahua, luego de que el CEN del PRI definiera el género para el Estado Grande, por lo cual ayer decenas de mujeres priistas se reunieron con el dirigente tricolor Omar Bazán.

CÓNCLAVE I.- Ahí el también diputado aseguró seguirá construyendo desde el partido político que le toca encabezar las condiciones para que el Revolucionario salga mejor posicionado en esta contienda 2021, apoyando y respaldando a la candidata que habrá de abanderarlos por la gubernatura. A la reunión acudieron Georgina Zapata, Rosa Isela Gaytán, alcaldesas, presidentas de comités municipales del PRI y militantes.