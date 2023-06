--Temperatura mata calendario escolar --Arrecia la guerra de espectaculares…

CLASES.- A consecuencia de las altas temperaturas, el 12 de julio finaliza el ciclo escolar en el nivel básico en la entidad, luego de que se acortó una semana ya que estaba marcado el 19 de julio en el calendario de la SEP, no obstante la gobernadora María Eugenia Campos instruyó a Sandra Gutiérrez, secretaria de Educación y Deporte para hacerlo más flexible.

CLASES II.- La indicación es que cada plantel académico determine lo conducente para garantizar la salud de los niños, niñas y adolescentes, y desde luego el personal docente y administrativo de apoyo.

PROTOCOLOS.- Por lo tanto, en cada zona escolar en conjunto con directivos, maestros y padres de familia definirán qué sucederá a partir del próximo lunes, cada escuela asumirá sus propios protocolos conforme a su infraestructura para soportar el calor.

PROPUESTAS.- La medidas pueden ir desde recortar el horario, la suspensión de clases una vez, mas no del ciclo escolar, incluso adelantar los exámenes o regresar a clases virtuales como sucedió durante la pandemia del Covid-19; la decisión será particular.

CAPACIDAD.- De acuerdo con la instrucción, quien dirige cada escuela conoce las condiciones en los temas de abasto de agua potable, climatización artificial, existencia de domos y funcionalidad de los baños, por ejemplo.





TRONCAL.- A propósito de que el termómetro no cede ni lo hará pues recién comenzó el verano, resulta que las unidades de la ruta troncal del Bowi ya no cuentan con el servicio de aire acondicionado, que era un plus para los pasajeros y que por años contuvo las condiciones climáticas al interior de la unidad.

TRONCAL II.- Según trascendió, esto se debe a que las unidades si bien están en mejor estado que las de rutas alimentadoras, no se ha querido invertir en mantenimiento y reparación mecánica, sólo que el tiempo no perdona y a raíz de ello, ya es manifiesto el descuido.

¿LUJO?.- De tal modo que los autobuses dejan en evidencia ciertas carencias como la climatización artificial que en estos lares norteños no es un lujo sino una necesidad y por ende, los más afectados son los ciudadanos que deben aguantar aun cuando se incrementó el costo del pasaje.





DESPLEGADO.- Lo que llama la atención del desplegado publicado hoy por 11 asociaciones civiles que defienden el proyecto del Relleno Sanitario en Mápula es que ninguno de esos organismos tiene una relación directa con la clase empresarial, al menos con cúpulas como CCE, Canaco, Coparmex, Canacintra e Index.

POLITICEN.- Piden a quienes se oponen a la obra que no politicen un tema tan sensible para 80 mil personas que son “vecinos” del actual basurero e involucra a todos, casi un millón de habitantes en la capital para los que después será un problema.

POLARIZAN.- Resalta porque refleja que esa politización está cerca de la endeble frontera de la polarización, que confrontará a los sectores mismos que hasta ahora han trabajado de la mano para sacar iniciativas adelante, una herramienta valiosa que no en todas las ciudades del país funciona. Habría que cuidarla.





PROPAGANDA.- En los últimos días, se incrementó la propaganda de algunos actores políticos en la ciudad de Chihuahua, donde los espectaculares están saturados de figuras que se promueven con el fin de mostrar los rostros de los concursantes para el 2024.

PROPAGANDA II.- Desde los posibles senadores, los aspirantes a la Presidencia de la República, a alcaldes, diputados locales y federales… Se respira en el ambiente, sin lugar a dudas, la importancia del próximo año en materia electoral.

BOLETA.- Y los políticos no desaprovechan ni la oportunidad ni las lagunas legales para hacerlo, pues si algo todavía está en el aire son los lineamientos para los adelantados al formal arranque del proceso de registros y campañas, así que en tanto, muchos ya forman una imagen para su próxima aparición en la boleta electoral.





PERFILADO.- Por cierto, uno de los que anda más perfilado y nada lo para en la labor pública es el secretario de Obras Públicas, Mario Vázquez, quien obviamente cuenta con varios espectaculares pero es lo de menos. A diario encabeza alguna obra o programa, se reúne con directivos de diferentes municipios en los cuatro puntos cardinales del territorio estatal.

SEGUIDORES.- Recién sostuvo un encuentro con más de un centenar de seguidores para plantear el proyecto, en una tarde amena de comida y cerveza, en una granja en las afueras de la ciudad.

CONSEJO.- Y seguramente de ahí viajó el ingeniero a la Ciudad de México para asistir al Consejo Nacional de Acción Nacional, que se realizaría el fin de semana para definir el método de selección de candidato a la Presidencia de la República.

CONSEJO II.- Cita a la que también acudió Gabo Díaz, dirigente estatal del PAN a quien se le vio en las reuniones con coordinadores de alcaldes azules para defender esos puntos e ir por más. No se precisó si la mandataria chihuahuense Maru Campos alcanzó a llegar por encontrarse de gira en París, Francia pero por lo pronto, bien representada sí estuvo.

ABIERTO.- A reserva de que el lunes lo den a conocer los dirigentes de la alianza Va por México, Marko Cortés, Jesús Zambrano y Alejandro Moreno, se adelantó que en el Consejo del PAN se avaló que la selección sea abierta, incluso puede participar alguien sin partido aunque no se habló de la cantidad de firmas que pedirán para ser precandidato.